MC Guimê posta vídeo fumando um cigarrinho duvidoso e causa burburinho na web

MC Guim posta vdeo fumando um cigarrinho duvidoso e causa burburinho na web

Por Larissa Prata Ciabotti Santos

Quem nunca?



Mesmo sendo esse mulherão, linda, talentosa e muito querida, Ana Hickmann tem o seu lado ciumento. Ela contou à apresentadora Renata Alves, durante a brincadeira “Eu nunca” para seu canal no YouTube, que já fuçou no celular do marido, Alexandre Correia, e apagou alguns contatos. Os dois são casados há 19 anos e pais de Alexandre Jr., de 3 anos. “O Alê não sabe, mas eu já mexi várias vezes no celular dele. Já apaguei números de pessoas que não queria que ele tivesse no celular dele. Eu apaguei. Eu olhei e pensei: ‘Quem é essa pessoa? Quem é essa fulana aqui?’ E apaguei. Ele vai saber, agora, porque eu estou contando aqui”, declarou a apresentadora.

Bom moço



Que tal esta do Mateus Solano? O ator aproveitou o break nas gravações de Pega Pega para liderar mutirão na manhã de ontem, visando a recolher lixo das lagoas de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E ele começou cedo, viu, às 7h30 da manhã! Solano convocou amigos e #partiulimpeza – entre eles, as atrizes Cássia Kiss, Fernanda de Freitas, Jacqueline Sato, Carolina Taulois e Mitzi Evelyn.

Cabra macho



MC Guimê estava pior que chuveiro estragado ao postar um vídeo fumando um cigarrinho suspeito: nem esquentou! O funkeiro, rei da ostentação, publicou no Instagram um vídeo em que ele aparece acendendo e fumando o cigarro (pra lá de duvidoso) e, ainda, provocou na legenda: “Teve boatos que eu ainda estava na pior. Se isso é estar na pior, po**a. Que que quer dizer tá bem né? Momento de celebrar. Deixa eles falarem quanto noiz tá festejando (sic)”. Só para lembrar, Guimê foi detido em Minas Gerais, acusado de estar usando maconha, em maio do ano passado. De acordo com a PMMG da região, a van em que o funkeiro e sua equipe estavam foi abordada, após denúncia de que havia drogas dentro do veículo.

Chega de mistério



Mais um capítulo na novela mexicana de Radamés Martins e Viviane Araújo. A judoca Caroline Furlan confirmou, ontem, ao Extra que está mesmo grávida do jogador, mas negou que o romance tenha começando enquanto Radamés e Viviane ainda estavam juntos. Ela explicou que conheceu o jogador do Boa Esporte em janeiro, mas os dois eram apenas amigos, até que se apaixonaram. Então, Radamés decidiu terminar com a noiva, segundo ela. “Conheci o Rada em janeiro deste ano, nos tornamos amigos, e essa amizade foi se fortalecendo dia após dia! Ele foi se tornando meu melhor amigo, e só começamos a namorar quando ele voltou do Rio com toda vida dele resolvida com a Viviane. Ele teve caráter suficiente para sair de Varginha até o Rio de Janeiro para terminar o relacionamento dele olhando nos olhos dela. Ele não traiu, não terminou por telefone! Ele fez tudo o que um homem digno deveria fazer”, relatou Caroline. A judoca ainda contou que está no segundo mês de gestação, descartando que o relacionamento tenha acabado por conta da visita da cegonha. “Estou grávida de oito semanas, eles terminaram em junho. Como que o motivo da separação seria a gravidez?”, questionou. Mas, de qualquer forma, o que não falta na web são comparações entre Caroline e Gracyanne Barbosa – entendedores entenderão.

Que nó!



A vida de Duda (Glória Pires) vai sofrer uma baita reviravolta em O Outro Lado do Paraíso. Depois de descobrir que Clara (Bianca Bin) é sua filha, ela reencontrará a outra filha, Adriana (Julia Dalavia), mas não a reconhecerá. Tudo começa quando Sophia (Marieta Severo) decidir matar Laerte (Raphael Vianna), que descobrirá seu passado sombrio e decidirá chantageá-la – o segurança vai descobrir que ela foi prostituta no passado e que matou uma pessoa e decidirá pedir uma porcentagem no lucro das esmeraldas para ficar de bico fechado; caso contrário, ele contará à sociedade de Palmas a verdade sobre Sophia. Durante um embate, a poderosa fincará uma tesoura no coração de Laerte e sairá do bordel, sem ser vista. Clara estará no lugar errado e na hora errada ao se deparar com o segurança agonizando. Num ato impensado, ela retira a tesoura de seu peito, momento em que Duda aparece. Temendo que a filha seja presa pelo homicídio, ela decide assumir a culpa e se entregar à polícia. É quando Adriana, que é advogada, aparece para ajudar na defesa dela, a pedido de Patrick (Thiago Fragoso). A princípio, as duas não se reconhecem, mas, a partir daí, Duda viverá um dilema semelhante ao do filme Madame X: se falar, a filha saberá quem ela é, uma mulher decaída; se não falar, a filha terá um revés na carreira.

De primeira



O papo pode ser de segunda, mas o conteúdo é de primeira! Tudo definido – ou pelo menos quase tudo – sobre a volta de Papo de Segunda, no GNT. Da atual formação, João Vicente Castro continuará. Caberá a Fábio Porchat o papel de âncora. Colunista Patrícia Kogut contou, ainda, que o músico Emicida vai participar e o filósofo Francisco Bosco está em acertos finais com o GNT para completar o time.

Mala pronta?



Pelo visto, não será só o fim de Legendários o que vai mudar na vida de Marcos Mion... O apresentador da Record foi visto nos corredores da Band, o que levantou suspeita de uma possível troca de casa. E a dança das cadeiras está mesmo com ritmo engraçado: enquanto isso, Marcelo Nascimento, diretor do Pânico na Band, esteve esta semana nos corredores justamente da Record. Uai?!