Duda descobre que Clara é sua filha roubada quando bebê

Duda descobre que Clara sua filha roubada quando beb

Por Larissa Prata Ciabotti Santos

Cegonha



Na edição de ontem, a coluna TV Mix contou que o jogador Radamés Martins está exigindo uma espécie de pensão da ex, a atriz Viviane Araújo, devido ao apartamento que eles dividiam – o imóvel foi comprado por ela, que o colocou no nome do pai de Radamés. Pois bem, mais um capítulo nessa novela mexicana: a namorada de Radamés, a judoca Caroline Furlan, está grávida. E a notícia nem é novidade no círculo de amizade de Viviane. “Eles terminaram porque ele engravidou a menina. Tanto que ela nem posta foto para não mostrar a barriga”, revelou uma amiga da atriz ao jornal Extra. Caroline, aliás, é dona de uma imobiliária em Varginha e, de fato, tem o maior cuidado para postar uma foto: mesmo nas que ela aparece com as amigas, a judoca e empresária procura ângulos que só o rosto apareça ou, então, está sempre atrás de alguém. Além disso, tanto ela quanto Radamés começaram a seguir diversas lojas de enxoval para bebês – Caroline não é mãe de primeira viagem, ela tem uma filha de 7 anos, fruto de relacionamento anterior. Vale lembrar que Radamés nunca escondeu que queria formar uma família com Viviane.

Perdão do povo



Mesmo que muita gente da classe artística se revolte com o cantor Naldo Benny, pelo visto ele ainda arrasta multidões. Após ser detido por porte ilegal de arma e acusado de ter agredido a esposa, Ellen Cardoso, Naldo retomou os shows e, acredite se quiser, subiu ao palco na cidade mineira de Astolfo Dutra para saber se vodka ou água de coco. Além de show lotado, Naldo recebeu fãs no camarim (!). Mas perdeu duas grandes apresentações por causa das acusações: ele não vai mais cantar no réveillon de Copacabana e nem na festa do Monte Líbano.

Filha amada?



Quem acompanha O Outro Lado do Paraíso está querendo saber como vai ser a reação de Duda (Glória Pires) ao descobrir que Clara (Bianca Bin) é sua filha. Pois bem: vai ser euforia total, mas ela não conseguirá contar à mocinha do que se trata. Tudo começa quando as duas se encontrarem, por acaso, nas ruínas da igreja de Pedra Santa. Clara estará com seu rosário em mãos quando Duda chegar e ficará surpresa ao ver a amiga. “Eu venho sempre aqui rezar, esse lugar me dá paz”, dirá ela, segurando o terço. Duda perceberá o acessório religioso e perguntará onde ela conseguiu. “É a única lembrança que tenho da minha mãe, que morreu quando eu nasci”, contará Clara. Neste momento, Duda se lembrará do dia em que deu um objeto idêntico para sua filha recém-nascida antes de ela ser levada, e não conseguirá esconder a alegria diante do relato. “Mesmo nos piores momentos, nunca abandonei esse rosário. Eu sinto que me leva até minha mãe. Que expressão é essa, Duda? O que houve?”, estranhará Clara. A dona do bordel não conseguirá responder. “Tenho tanta coisa pra dizer, e o que eu tenho a dizer vai transformar nossas vidas. Mas eu preciso pensar. Estou atordoada. Depois eu quero ter uma longa conversa com você”, dirá ela, antes de sair às pressas. Então, em outra cena, Duda aparecerá bebendo no bar, pensativa. “Minha filha, minha filha! Mas é uma mulher rica agora. O que vai pensar? Que sou interesseira? Não vai ter vergonha porque estou num bordel? Não, não... Ela tem que acreditar que sou sua mãe. Mãe. Mãe”, refletirá.

Mina real



Será na segunda-feira, 18, o lançamento do clipe mais esperado do projeto “CheckMate”, de Anitta. Vai Malandra foi filmado no Vidigal e o resultado é estrondoso. Colunista Léo Dias adiantou alguns detalhes e a maior preocupação da cantora foi mostrar gente real, beleza real. Logo no início já rola um close do bumbum de Anitta, com as celulites em evidência – sim, ela dispensou os recursos tecnológicos que deixariam sua pele lisinha. Além disso, 80% das figurantes são mulheres e a cantora não aceitou a contratação de modelos: ela queria moradores da comunidade. Ainda segundo o colunista, o clipe nem estreou, mas já mudou a vida de muita gente – Goan, um modelo andrógeno, está de contrato assinado com Sérgio Mattos; Jojô Todynho dispensa legenda porque virou um fenômeno; Erika Bronze ganhou centenas de clientes, e tantos outros. Vai, malandra!

Homenagem



Caetano Veloso bem que queria, mas não passou despercebido durante voo na quarta-feira, 13. Ao percebê-lo na aeronave, passageiros entoaram Leãozinho, um de seus grandes sucessos. E Paula Lavigne, esposa do cantor, registrou tudo. “Olha que coisa mais fofa a turma no avião cantando pra Painho! Fofas queridas. Ele morreu de vergonha, mas amou o time”, contou.