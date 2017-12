Ex pede pensão e pagamento de aluguel a Vivi Araújo

Ex pede penso e pagamento de aluguel a Vivi Arajo

Por Larissa Prata Ciabotti Santos

Amor venceu



Na reta final de Pega Pega, Antônia (Vanessa Giácomo) vai deixar o amor falar mais alto e decidirá reatar o romance com Júlio (Thiago Martins). Para tanto, ela vai acabar se afastando da polícia. Para poder acompanhar o julgamento do amado, Antônia pedirá seu afastamento e assumirá o relacionamento publicamente. Claro que Domênico (Marcos Veras) ficará absolutamente revoltado e prometerá não deixar o garçom escapar de uma condenação. Mesmo feliz com a decisão de Antônia, Júlio confessará preocupação com o futuro da relação deles, mas a policial fará questão de lhe assegurar que vai esperar por ele durante o cumprimento da pena.

Ibope



Como a voz do povo é mesmo a voz de Deus, a recuperação de O Outro Lado do Paraíso é tão visível quanto esperada. Walcyr Carrasco ajustou a mão e deu novo tom à trama. O resultado é, agora, colher os frutos de um belo retorno por parte do público, que correspondeu gostando do que está vendo. Veja o aumento da audiência: desde a estreia, a trama alcança média parcial de 32 pontos em São Paulo, que é a maior desde Amor à Vida, em 2013, também de Carrasco. A propósito, o drama de Clara (Bianca Bin) registrou novo recorde de média semanal, com 37 pontos e 53% de share, e os números continuam subindo.

Cofrinho



Mesmo já vivendo um novo amor, conforme a coluna TV Mix adiantou, o jogador Radamés Martins, do Boa Esporte, ainda está com Viviane Araújo na cabeça. O ex-casal está em pé de guerra desde a separação, anunciada em setembro – eles ficaram dez anos juntos – e o motivo é aquele: dinheiro. Segundo o Extra, o jogador quer R$500 mil da ex e, ainda, exige que ela pague seu aluguel na cidade mineira de Varginha, onde ele joga atualmente. Radamés alega ter direito ao montante por causa do apartamento que eles dividiam no Rio. Ainda de acordo com a publicação, foi Viviane quem comprou o imóvel, mas o colocou no nome do sogro – sem imaginar a “zebra” futura. Para que Viviane possa continuar vivendo lá, Radamés exige o pagamento do que ele considera ser a sua parte no valor da cobertura. Um relacionamento nem sempre acaba quando termina. A publicação aponta, ainda, que o jogador trocou de telefone e só se comunica com a ex por meio da assessoria dela. “Ele está aprontando com Viviane. É uma ingratidão, porque ela sempre ajudou, inclusive, a família dele”, contou uma amiga da atriz à publicação. Mas nem só de drama vive a rainha do Salgueiro. Se com o ex a história mais parece uma novela mexicana, com o atual o clima é de “só love”. Kainan Ferraz, inclusive, já a acompanha nos ensaios do Salgueiro.

Mudança de hábito



O ex-ator Guilherme de Pádua mudou de função e, agora, é pastor evangélico. Após 15 anos de conversão, ele virou pastor em cerimônia na capital mineira, com direito a fotos publicadas nas redes sociais por sua esposa, Juliana Lacerda. Os dois se casaram em março, após vinte anos da condenação dele pelo homicídio de Daniella Perez, com quem dividia o protagonismo da novela De Corpo e Alma. A atriz foi morta na década de 90 por golpes de punhal – Pádua foi condenado com sua ex-esposa, Paula Tomaz.

Cê acredita?



MC Kevinho está mesmo aproveitando a fama. Colunista Léo Dias contou que ele levou diversas garotas para sua suíte em hotel carioca, após show no Maracanã. Chegando lá, as garotas tiveram que entregar seus celulares para a produção do cantor, o que, segundo o colunista, é uma espécie de medida de proteção que Kevinho adotou para evitar que fotos de suas festinhas vazassem. Mas uma delas foi eleita para ficar com o cantor em sua suíte e, detalhe, é ex-BBB.

Homenagem



Que tal a tatuagem super-realista feita pelo expert Rodrigo Catuaba? Ele, que é especialista em reproduzir rostos na arte na pele, desenhou cópia fiel de Anitta em um de seus fãs. “Hoje é a vez dela. Me ajudem marcando a Anitta, galera. Quem sabe ela não anima e faz uma tattoo comigo”, pediu ele, na legenda da foto nas redes sociais. Na semana passada, Rodrigo publicou uma homenagem a Paolla Oliveira, que teve o rosto transformado em caveira mexicana. A propósito, o tatuador tem também um trabalho belíssimo: ele tatua gratuitamente os mamilos de mulheres que passaram por mastectomia, vítimas de câncer de mama.

Coletividade



Novo papai do pedaço, George Clooney fez uma cortesia durante voo para o Reino Unido. Segundo o Page Six, ele, a esposa, Amal Alamuddin, e os gêmeos viajaram para casa e distribuíram a todos os ocupantes da primeira classe do voo fones de ouvido, que vinham acompanhados de um pedido antecipado de desculpas para o caso de os gêmeos chorassem e/ou gritassem. Os fones eram abafadores e levavam o logotipo de sua tequila, a Casamigos. “Até Quentin Tarantino, que estava a bordo, usava fones de ouvido”, disse um informante à publicação, que ainda garantiu que, mesmo com tanta gentileza de seus pais, os gêmeos se comportaram e não fizeram barulho durante o voo.