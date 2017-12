Luan Santana gasta pequena fortuna para trocar jatinho

Por Larissa Prata Ciabotti Santos

Ameaça



E não é que os planos de vingança de Clara (Bianca Bin) poderão subir no telhado? Nos próximos capítulos de O Outro Lado do Paraíso, a mocinha será chantageada por Sophia (Marieta Severo), que quer o quê? As esmeraldas, em definitivo, claro. Tudo começa quando Josafá (Lima Duarte) decide matar a vilã, mas erra o tiro e acaba preso. Então, Sophia procura a ex-nora com uma proposta: a exploração das esmeraldas em troca da liberdade do avô. “Assine um papel. Reconheça em definitivo que o direito de exploração das esmeraldas pertence a teu filho”, proporá Sophia, prometendo que vai retirar a queixa contra Josafá. “O que vale mais? Teu avô ou as esmeraldas?”, completa a vilã. Clara, então, dirá que assinará qualquer papel assim que Josafá for solto, mas Sophia não aceita: “Não, não vou confiar na tua palavra. Amanhã, ainda, assina o documento; depois eu liberto teu avô”. Deu ruim, Clara!

Capivara suja



Deu ruim também para o Naldo, viu? Branka Silva, que ficou quinze anos casada com o funkeiro antes do envolvimento dele com Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, foi ao Superpop contar a Luciana Gimenez que, a exemplo da atual esposa, ela também foi agredida enquanto estava no relacionamento com Naldo. Ela explicou à apresentadora que não procurou a polícia à época porque “estava pensando no filho” – ela e Naldo são pais de Pablo Jorge, de 19 anos, que, inclusive, saiu em defesa do pai após as acusações de Moranguinho. “Ele é doente e torna quem está com ele doente. E você fica com medo, você não quer apanhar. Porque não é normal uma pessoa apanhar, perdoar e amanhã estar com ele. A pessoa que sofre esses abusos também é doente, porque ela está presa dentro desse mundo. Eu acredito que ela (Moranguinho) estava pensando na filha, na família”, revelou Branka, no palco do Superpop. Pesado!

Meteoro da aviação



Luan Santana está de jatinho novo. Segundo o colunista Léo Dias, o cantor desembolsou cerca de R$17 milhões para adquirir um novo modelo e, agora, é dono de um Citation CJ3, da marca Cessna. A aeronave tem autonomia de 3.000 quilômetros, ou seja, consegue fazer um voo de São Paulo a Santiago, no Chile, sem paradas, e tem espaço para dez lugares. Nada mal!

Belo sorriso



Neymar resolveu dar “um tapa” no piano e olha que tiro! Com um milhão de seguidores no Instagram, esse é Rafael Puglisi, dentista famoso por cuidar dos sorrisos de vários famosos. Bonito e sarado, ele chamou mais do que muita atenção no clique postado pelo atacante do Paris Saint-German. E o dentista gatão adora ostentar sua vida luxuosa na própria conta da rede social, mostrando aos seguidores suas viagens de primeira classe, passeios de helicóptero e de lancha, jantares em Paris...

Força, pai!



Após seis dias de internação, Mr. Catra finalmente deu adeus ao hospital. Ele deu entrada no HCor na terça-feira, dia 5, e recebeu alta no domingo, 10. Em comunicado oficial à imprensa, ele revelou ontem que sim, ele está tratando um câncer no estômago. A notícia do tumor já havia sido revelada pelo colunista Léo Dias, meses atrás, mas negada pelo cantor. Contudo, ele revelou que a doença foi descoberta em janeiro e que está em tratamento desde março. “Descobri num check-up, graças a Deus, bem cedo. Resolvi tratar porque não posso deixar tantos filhos órfãos”, revelou ontem à imprensa, em São Paulo. O cantor, que tem 49 anos, disse que em janeiro se submeterá a cirurgia para a retirada do tumor e que, atualmente, faz sessões de quimioterapia – faltam apenas duas. Por causa da doença, Catra vai reduzir a agenda de shows. “Não vai ter problema, vou operar e já já o papai está de volta com vocês. Fica tranquilo e muita fé para todos”, disse ele. Estamos todos juntos na torcida, pai!

Lua de cristal



O mundo é mesmo um “ovo”. Veja que encontro: Sérgio Mallandro e Xuxa Meneghel se esbarraram em plenas ruas de Nova York, nos EUA. Os dois, então, fizeram esse registro incrível, 27 anos depois de Lua de Cristal, um sucessão de bilheteria na década de 90. E o próprio Mallandro lembrou o protagonismo nas telonas na legenda: “De Lua de Cristal para Nova York”. E aí, cenário melhorou ou piorou?

Martelo batido



Martelo batido sobre o nome da sucessora de O Outro Lado do Paraíso. A trama, de autoria de João Emanuel Carneiro e direção de Dennis Carvalho, vai se chamar Segundo Sol e contará a história de Beto Falcão (Emílio Dantas), um cantor de axé com carreira decadente. Ele será dado como morto, por engano, depois de um acidente aéreo. A comoção nacional dará uma bela guinada na carreira dele, fazendo explodir as vendas de seus CDs e DVDs. Diante disso, ele decidirá manter a farsa e se esconderá numa ilha deserta, na Bahia. Estão no elenco ainda Adriana Esteves, Deborah Secco, Giovanna Antonelli, Chay Suede (de “visu” novo), Luisa Arraes e Caco Ciocler, entre outros.