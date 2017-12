Ju Paes desabafa após perder troféu do Faustão

Ju Paes desabafa aps perder trofu do Fausto

Por Larissa Prata Ciabotti Santos



Reconciliação

Nos próximos capítulos de O Outro Lado do Paraíso, Clara (Bianca Bin) e Renato (Rafael Cardoso) vão se reconciliar e vai rolar até beijo para selar o sentimento. A mocinha tinha plena convicção de que o médico, apesar de se infiltrar no hospício para salvá-la, tinha a real intenção de matá-la. Depois de muito tentar, o médico conseguirá convencer a amada de que ele também foi pego de surpresa pela decisão de jogar o caixão ao mar. Diante da insistência dele, Clara acabará acreditando e o perdoará. Renato conseguirá uma segunda chance com a mocinha ao provar a ela que Gael (Sérgio Guizé) continua machão e violento. Os dois, então, armam um plano, com a ajuda também de Patrick (Thiago Fragoso), para flagrá-lo e prendê-lo, conforme a coluna TV Mix adiantou. Como o playboy descerá o braço novamente na ex-esposa, ela acabará acreditando na palavra de Renato e os dois vão acabar se reconciliando e se beijando.

A propósito

Clara (Bianca Bin) apanhará de Gael (Sergio Guizé) e colocará o ex-marido na cadeia, conforme a coluna TV Mix adiantou. Após o alerta de Renato (Rafael Cardoso) de que o playboy continua violento, Clara decidirá provocá-lo, com o objetivo de denunciar o ex para a polícia. Ela convidará Gael para conversar em sua casa e oferecerá um uísque ao rapaz. Ele aproveitará a deixa para se declarar, dizendo que a ama e nunca a esqueceu. Contudo, Clara dirá que não tem os mesmos sentimentos por ele. “Brincou. Se não tem sentimento, tem o quê? Saudade? Veja só. Topou me deixar vir aqui de noite. Pelo jeito, tá sozinha em casa”, responderá ele, já bravo. Então, Gael tentará puxar Clara e beijá-la, mas será rejeitado. “Ah, não quer que eu beije, não quer? Tá me fazendo de idiota? Eu disse que vinha te visitar, você disse que eu podia. Pra que um homem vem na casa de uma mulher de noite, ahn? Botou vestido decotado pra quê?”, dirá ele, cada vez mais nervoso. Em seguida, Gael dará tapas em Clara e a beijará à força, rasgando seu vestido e deitando sobre ela. Patrick (Thiago Fragoso), que estará escondido, aparecerá e levará Gael para a delegacia.

Linda e comprometida



Se alguém ainda tinha dúvida sobre o casamento de Anitta e Thiago Magalhães, a gata tratou de desfazer todas, no palco do Faustão. Nos bastidores da premiação dos “Melhores do Ano”, ela contou que os dois estão casadíssimos – Anitta chegou lá ostentando a aliança bem grossa no anelar esquerdo – e, ao ser questionada sobre festão, a cantora rechaçou. “Já me vesti de noiva, mas ninguém viu”, respondeu ela. Os dois assinaram contrato de união estável em novembro, conforme a coluna TV Mix contou.

Casal 20



Pelo visto, Caio Blat ficou bem pouco tempo solteiro... Depois de colocar ponto final no casamento de dez anos com Maria Ribeiro, em setembro, o ator já é visto beijando outra boca. Trata-se de Luísa Arraes. Mesmo sem assumir publicamente o romance, os dois aproveitaram o sol escaldante do fim de semana para curtir as areias cariocas, com direito até a beijo na boca, sem se importarem com a presença dos paparazzi no local. Os dois se conheceram nos ensaios da peça Grande Sertão Veredas.

Quer troféu?



Em entrevista ao colunista Léo Dias, Latino fez confissão “top”: ele admitiu ter traído quase todas as mulheres com quem viveu. O cantor, que tem nove filhos, já se relacionou com famosas como Kelly Key, Mirella Santos e Rayane Morais. Pois é.

#Chateada real



Bibi perigosa perdeu o embate para Jeiza, na final do “Melhores do Ano” do Faustão. Apesar de ter interpretado uma das personagens mais emblemáticas da televisão brasileira, Juliana Paes perdeu para Paolla Oliveira a estatueta de melhor atriz. A própria Juliana ficou surpresa e confessou sua indignação nas redes sociais com postagem no Instagram. “Ontem foi lindo e não foi fácil!!! Foi minha primeira vez no #melhoresdoano no #faustao e estava superansiosa e esperançosa! Saí de casa com aquele clima ‘vai que é tua’ e, quando o prêmio não veio, doeu mesmo!!! Ficou aquele buraco no peito... aquela pergunta: o que houve?”, relatou ela em trecho da publicação, fazendo, ainda, um “mea-culpa” de sua vaidade. “Hoje, mais tranquila, consegui ver que, mesmo sem a materialização do sucesso, o troféu, eu fui muito bem sucedida, tive a sorte de viver a Bibi, tive a bem aventurada companhia de um Brasil inteiro, que voltou a acompanhar as novelas; recebi milhões de mensagens indignadas e, o mais legal, tive colegas cheios de gratidão ao me abraçar ontem!”, continuou na publicação. Emílio Dantas, o Rubinho, e João Bravo, o Dedé, levaram as estatuetas para casa, bem como Jonathan Azevedo, o Sabiá.