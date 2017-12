Fernanda Montenegro é a homenageada do ano no CCXP

Fernanda Montenegro a homenageada do ano no CCXP



Por Letícia Morais



Ponto final

Depois de um ano, chegou ao fim o relacionamento de Léo Santana e Lorena Improta. Segundo a assessoria do cantor, o motivo do término foi incompatibilidade de agendas. O agora ex-casal estava noivo desde julho deste ano. Nas redes sociais, Léo já apagou as fotos com Lorena e ela deixou algumas, mas excluiu a maioria. Vale lembrar que o casal era só amor nas publicações na web; entre viagens e shows, eles mostravam grande cumplicidade. Será que tem volta?

De olho...

Outro ex-casal que dá o que falar na web é Neymar e Bruna Marquezine. Entre tantas idas e vindas, o casal movimenta o coração dos fãs apaixonados em #Brumar. Neymar curtiu uma foto de Bruna Marquezine, postada pelo assessor dela, Paulo Pimenta, e a web foi à loucura com a “simples” curtida, aumentando a esperança dos tietes, que torcem por um retorno.

#Corazón



O sucesso da música Você Partiu Meu Coração, de Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão, foi tanto que chegou lá na Colômbia. O cantor “magya” Maluma não perdeu tempo e tratou logo de chamar o Nego para uma parceria. Na versão colombiana, a canção virou Corazón e já está disponível nas plataformas digitais. O clipe foi gravado no Rio de Janeiro e conta com uma breve participação de Ronaldinho Gaúcho, batendo uma bola com o colombiano.

Esbanjando sensualidade



Já parou para pensar como seria uma campanha publicitária com algumas das atrizes mais lindas e desejadas do Brasil? Agora, imagine se todas elas aparecessem de lingerie ou até mesmo debaixo do chuveiro. Pois é... de atiçar a curiosidade e deixar muitos marmanjos babando por aí. Uma grife de roupas femininas conseguiu transformar em realidade o que ficaria só na imaginação. Segundo o jornal Extra, a campanha é milionária e promete surpreender a cada novo vídeo que será divulgado. No primeiro, Juliana Paes aparece bem à vontade, de lingerie, ao lado de outras famosas, como Bruna Marquezine, Carolina Dieckmann e Mariana Ximenes. Já Sabrina Sato ousou um pouco mais e deixou que a filmassem durante o banho. Todo mundo ba-ban-do!

Xeroquinho da mãe



Vejam só que fofura esta foto de Andressa Suita com o filho, Gabriel, que nasceu em julho e é fruto do casamento dela com o sertanejo Gusttavo Lima. O clique chamou atenção pela grande semelhança que o menino tem com ela. Muito fofos!

Vovó Geek



Aos 88 anos, Fernanda Montenegro é a homenageada do ano pela Comic Com Experience (CCXP) 2017, maior evento de cultura pop da América Latina. A atriz, além de ser abraçada pela comunidade geek, subiu ao palco do auditório da São Paulo Expo ovacionada pelo público. Em sua fala, Fernanda deixou claro que também é uma nerd. “Claro, tenho formação em História em Quadrinhos. Eu li Flash Gordon, O Fantasma, [Dick] Tracy, O Príncipe Submarino, Jeca Tatu. Eu ia ao jornaleiro e pedia: ‘Já saiu o suplemento juvenil?’ – era como a gente chamava na época, anos 30”, contou. Muita experiência, talento e carisma reunidos em uma esplêndida atriz.

Homenagem



Em uma cerimônia no Palácio de Buckingham, em Londres, nesta semana, o cantor Ed Sheeran ganhou uma MBE, honra de Estado, pelos serviços prestados à música e à caridade. Segundo a revista Quem, o cantor ganhou do Grammy e recebeu a condecoração diretamente das mãos de Príncipe Charles. Além de arrasar nas paradas da música, Sheeran é conhecido por ajudar várias instituições de caridade voltadas para crianças carentes, campanhas antipobreza e instituições de combate à Aids. Muito bacana!

Tentando esclarecer



Acusado de estupro, o ator Thogun Teixeira está preocupado em preservar a família e se defender da denúncia junto ao seu advogado. O ator estava escalado para atuar na minissérie da Globo, Ilha de Ferro, mas foi afastado pelo plim-plim logo após o escândalo. O advogado Humberto Adami disse ao UOL que o ator está abalado com toda a repercussão e estão preparando para apresentar a defesa. “Estamos aguardando uma cópia do inquérito policial”, afirmou à publicação. Conforme a denúncia, uma camareira de 47 anos da produção do longa A Volta foi estuprada pelo ator durante o intervalo das filmagens em Sorocaba (SP). Segundo a camareira, o ator voltou ao quarto, horas depois, e tentou estuprar uma assistente de figurino, sua companheira de dormitório e de trabalho, que é testemunha no caso. Já na versão de Thogun, a relação foi de comum acordo.