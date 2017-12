Marília Mendonça aconselha Ellen Cardoso a não perdoar agressão

Marlia Mendona aconselha Ellen Cardoso a no perdoar agresso



Por Letícia Morais

Assim como na realidade...



Camila Queiroz será mulher de Klebber Toledo, só que, desta vez, nas telonas. O casal, que subirá ao altar em 2018, vai interpretar marido e mulher no filme Goleiro, que conta a trajetória do ídolo da Chapecoense, Danilo. Vale destacar que essa será a estreia da eterna Angel no cinema.

Intérprete



A musa Ivete Sangalo será a intérprete da icônica música de Ducktales – Os Caçadores de Aventuras, um dos maiores ícones da programação infantil dos anos 80 e 90, que voltará em 2018 com nova versão, inspirada no clássico desenho, no Disney Channel. Colunista Carla Bittencourt garante que, além da versão em português, a cantora gravará a versão em espanhol do tema de abertura para a América Latina.

Nu artístico



A atriz Fabiula Nascimento colocou o bumbum para jogo em Fernando de Noronha. Ela, que adotou o lugar como paraíso particular, posou para as lentes do fotógrafo Iaponã – que vive no arquipélago –, em razão de uma exposição que celebra Fernando de Noronha. De acordo com o Extra, a exposição Neuronhe-se ocorre na Barra da Tijuca, com cliques de Iaponã de famosos, como Paloma Bernardi e Paulinho Vilhena, e das várias belíssimas paisagens do lugar.

Papo furado?



Famosa por músicas que empoderam a mulher, a cantora Marília Mendonça usou as redes sociais para se manifestar sobre o vídeo divulgado pelo cantor Naldo Benny, em que ele se diz arrependido e disposto a reatar com a mulher. “A primeira atitude de um homem que agride sua mulher após a agressão é o chororô de arrependimento. Acredita não!”, disse a artista no Twitter. Teje dito!

Ela

Ellen Cardoso viajou para São Paulo, com a filha do casal, Maria Vitória, de 2 anos, no mesmo dia em que foi à Delegacia da Mulher, no Rio de Janeiro, denunciar Naldo por agressão. Moranguinho recebe o apoio da família e do filho mais velho, Victor Cardoso, de 19 anos. A mulher do funkeiro é dona de uma loja de roupas na Barra da Tijuca, mas não apareceu mais por lá, desde o ocorrido. Segundo uma pessoa próxima informou ao Extra Famosos, a ex-dançarina está irredutível.

Ele



Enquanto isso, Naldo continua na residência da família, no Rio, implorando pelo perdão da mulher. Com base na Lei Maria da Penha, a Justiça determinou que o artista fique afastado da mulher, de seus familiares e das testemunhas do caso, com distância mínima de 100 metros. O funkeiro também foi proibido de ter qualquer contato com Ellen por quaisquer meios de comunicação, inclusive pela internet.

Quem era o alvo?



Nos próximos capítulos de Pega Pega, o público saberá que Lígia (Ângela Vieira) foi a responsável pelo acidente de carro sofrido por Mirella (Marina Rigueira). Quem traz a novidade é a coluna de Patrícia Kogut. Segundo ela, nesse momento da história, já terá sido revelado que Aníbal (Edimilson Barros), padrasto de Sandra Helena (Nanda Costa), cortou o freio do veículo. A polícia acabará descobrindo que ele era motorista de Lígia e o chamará para prestar esclarecimentos. Graças a um informante, Athaíde (Reginaldo Faria) saberá do depoimento e alertará a mulher, que ficará desesperada. Uma cena secreta de flashback mostrará o dia do acidente e, em seguida, Lígia aparecerá explicando que o alvo da armação não era Mirella. “Não era pra Mirella ter morrido, Athaíde”, lamentará. “Calma, você precisa manter o controle”, pedirá ele. “Como eu ia imaginar que tinham dois carros iguais naquela casa?”, recordará ela. “Por sorte, você não matou também o Eric e a menina”, afirmará, para a revolta da mulher. “Você ainda me acusa? Você foi omisso! Sempre se eximiu de culpa, mas sabe muito bem o que aconteceu e por que eu queria acabar com ela!”, dirá Lígia, sem revelar a identidade da pessoa que ela pretendia atingir. Bafãooo!!!

Separação



Bruno (Caio Paduan) vai pedir a separação de Tônia (Patrícia Elizardo) para ficar com Raquel (Erika Januza). Nos próximos capítulos de O Outro Lado do Paraíso, depois de reencontrar e beijar a ex, ele pedirá o divórcio à mulher. A informação é da colunista Patrícia Kogut, adiantando que ele dirá à mulher que nunca disse que a amava. “Somos companheiros, amigos. Amar é diferente disso. Eu estava tão carente, sofrendo tanto porque perdi a Raquel, que me deixei levar. Gosto de você e a admiro por ter me suportado esses anos todos, porque amor de verdade eu nunca te dei”, dirá Bruno. Então, Tônia sugerirá que eles tenham um filho para fortificar a relação. Sugestão que será completamente descartada por Bruno. “A pior coisa é usar uma criança pra salvar um casamento. Depois não salva, e a criança? É bom pra ela? Ter um filho, Tônia, só por amor”, responderá. Tônia avisará que vai fazer as malas para ir embora. Bruno vai abraçar a mulher, que cairá no choro. “Não pensa que estou desistindo fácil de você, que esse casamento não me importa”, pedirá. “Eu sei que importa. Você foi minha melhor amiga esse tempo todo. Mas, agora, preciso dizer para Raquel que estou livre”, encerrará a conversa.