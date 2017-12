TV MIX

Por Letícia Morais

Arrependido



Naldo Benny manifestou-se após as acusações de violência doméstica contra sua mulher, Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho. “Quero pedir perdão à minha mulher. Vou lutar pela minha família. Estou extremamente destruído, arrependido, quebrado, completamente machucado”, disse ele. O comunicado foi publicado pela revista Quem, que informa, ainda, que Naldo se pronunciou por meio de áudio: “Quero pedir perdão aos meus fãs, uma saudade absurda da minha filha, uma saudade absurda da minha mulher. E vou lutar pela minha família. Não abro mão da minha família”, completou ele, que falou até sobre a busca de tratamento psicológico. Segundo informações publicadas pela revista, Naldo responde como autor em inquérito policial por lesão corporal, ameaça e injúria, o que culminou no mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foi encontrada uma pistola calibre 7,65 e quatro munições. Moranguinho denunciou o marido após ter sido agredida no sábado, 2. Segundo ela, durante uma briga, Naldo a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. Será que merece vai ser perdoado pela mulher?

Chegou ao fim



O namoro de Camila Pitanga e Igor Angelkorte acabou, após dois anos juntos. O término se deu há algumas semanas, logo após a festa de lançamento da novela O Outro Lado do Paraíso, cenário da última aparição pública do agora ex-casal, no dia 20 de outubro. Os dois se aproximaram nos bastidores da novela Babilônia, em 2015, e ficaram juntos depois do fim da trama das nove. Camila e Igor chegaram a morar juntos, na casa da atriz, na Zona Sul do Rio. Procurada pelo Extra, a assessoria de Camila disse que não comenta a vida pessoal da atriz.

Subiu no telhado



Zilu Carmargo não está mais noiva do empresário do ramo do futebol Marco Antônio Teles. O fim do relacionamento teria sido motivado por conta de uma suposta traição de Marcos. A polêmica tem gerado diversos boatos na internet e, por isso, Zilu decidiu dar um tempo no romance para repensar a relação. “Não estou mais noiva. Ainda vamos conversar, mas surgiu uma fofocaiada aí, coisa de que não gosto. Alguém apareceu com prints de uma suposta conversa dele com outra mulher. Ele afirma que é fake, eu ainda estou pensando na vida. Rede social é uma coisa que pode beneficiar ou destruir uma pessoa, então precisa ser levada a sério. Não digo que terminamos, mas também não digo que estamos juntos. Preciso analisar o que é melhor para mim, terminar de resolver minhas pendências de partilha com o ex, estou com a cabeça em outra coisa”, disse ela em entrevista à revista Veja. Vale lembrar que o romance dos dois é recente; em pouco mais de oito meses de namoro eles já exibiam uma aliança dourada. No dia 13 de novembro, circulou na mídia um boato de que o empresário teria uma amante em São Paulo. Segundo o Extra, desde então, Zilu e Marco não apareceram mais juntos e deixaram de usar as alianças de compromisso. Xi...

Caindo as máscaras



Firme no propósito de se vingar de todos que lhe colocaram em um hospício, Clara (Bianca Bin) vai conseguir desmascarar Samuel (Eriberto Leão) em O Outro Lado do Paraíso. A mocinha vai descobrir a vida dupla do psiquiatra e até o flat onde ele se encontra com os amantes. Depois disso, o plano é mostrar tudo para a mãe dele, Adneia (Ana Lucia Torre), que sempre reforça a masculinidade do primogênito. Contudo, a vingança em cima do psiquiatra não dará muito certo. É que, mesmo flagrando Samuel de calcinha, Adneia diz que sempre soube que o filho gostava de meninos e promete que não contará o segredo dele a ninguém. A mãe também dirá ao filho que vai evitar que Clara se aproxime da noiva dele, Suzy (Ellen Rocche). Vai esconder até quando?

Tiro saiu pela culatra



Finalmente, Inácio (Bruno Cabrerizo) descobrirá quem realmente é Lucinda (Andreia Horta), em Tempo de Amar. Colunista Carla Bittencourt afirma que tudo ocorrerá quando Leonor (Beatriz Campos), a mando de Lucinda, fizer um telefonema falso para Inácio, cancelando um show dele, mas ele irá ao local do evento e acabará apresentando-se. Dias depois, ele achará um bilhete escrito por Lucinda, com o texto do telefonema, e sacará a armação. Inácio vai confrontar Lucinda e decidirá sair de casa sem contar que se mudará para o cabaré de Lucerne (Regina Duarte).

Mostrando as curvas



Na beleza do auge dos seus 50 anos, a modelo Pamela Anderson voltou a deixar os seguidores babando em seu corpaço. No clique, a top aparece apenas de lingerie branca e salto alto e, ainda, faz pose junto a uma câmera fotográfica antiga. Sempre linda!

Homenagem



A pequena Títi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, aparece toda sorridente em um mural pintado em sua homenagem. “Você é linda, o mundo que é feio”, escreveu o artista responsável pela grafitagem, conhecido como Ude arte-Loka. Vale lembrar que Títi foi a mais recente vítima de ataques racistas na internet. Realmente, ela é linda e o mundo nem é tão bom assim...