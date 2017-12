Caetana revela que Sophia já foi prostituta e esconde crime

Caetana revela que Sophia j foi prostituta e esconde crime

Por Larissa Prata Ciabotti Santos



Segredo pesado



O telespectador, em breve, descobrirá que Sophia (Marieta Severo) guarda muitos segredos cabeludos do passado em O Outro Lado do Paraíso. Nos próximos capítulos da novela das nove, Caetana (Laura Cardoso) contará que a vilã já foi prostituta e cometeu um crime no passado. Tudo começa quando Caetana e Sophia se encontrarem em um bar em Pedra Santa e a vilã fingir que não conhece a antiga dona do bordel. Furioso, Laerte (Raphael Vianna) perguntará quem era Sophia. “Uma ingrata como tantas outras. Trabalhou comigo”, responderá Caetana, afirmando que a vilã passou temporada em seu bordel. Ela contará, ainda, que Sophia esconde um crime no passado. “Eu ajudei a acobertar, mas foi ela, sim. Tem crime nas costas, é criminosa. Cri-mi-no-sa! Ela andava com um sujeito, home casado. Nem sei direito o que ele prometeu, mas ela foi cobrar e o home partiu dessa pra melhor. Não sei os pormenores, mas ela era suspeita; a polícia veio atrás. Ela me implorou ajuda, de joelhos. Eu disse que ela estava comigo na hora do crime (sic)”, revelará. Laerte, então, cutucará, perguntando se Caetana mentiu para a polícia, e ela concordará, dizendo que cuidava das meninas de seu bordel. O jovem, então, insistirá, perguntando se Caetana, talvez, não se confundiu. “Nunca esqueço um rosto de menina que trabalhou comigo, inda mais ela... Criminosa! Como eu ia esquecer? Tá mais velha, mas é ela sim (sic)”, sentenciará.

Atrás das grades



Ainda sobre Paraíso, Sophia (Marieta Severo) vai parar atrás das grades, graças à denúncia de Clara (Bianca Bin). A mocinha denuncia a ex-sogra por trabalho escravo, devido às péssimas condições que ela oferece aos garimpeiros. Para tanto, ela terá a ajuda de Mariano (Juliano Cazarré). Acompanhada por Patrick (Thiago Fragoso), Bruno (Caio Paduan) e Raquel (Érika Januza), Clara visitará o garimpo e vai constatar que a situação é realmente calamitosa: os trabalhadores não têm salário e devem uma fortuna à vilã, que cobra tudo que eles comem, bebem e vestem. “O caso é sério. É mesmo questão de interditar a mina”, dirá a juíza. Apavorada, Sophia começa a ofendê-la e, também, Bruno. “Está presa. Estende as mãos”, ordenará o delegado, que já saca a algema e a coloca no camburão. “Tenha uma boa noite, Sophia”, zombará Clara, aos risos, vendo a situação. “Vai ter o troco, maldita!”, bradará a vilã, que acabará numa minúscula cela.

Portas abertas



Estreará no domingo, 10, às 14h30, o programa Lazinho com Você, estrelado por Lázaro Ramos, na Globo. Veja que bacana: no quadro “SitCom de todo mundo”, ele vai contracenar com humoristas da internet. Nesta semana é a vez do grupo de humor Ixi (na foto com Alan Ribeiro, um dos criadores). Para os esquetes, os humoristas são pincelados cumprindo desafios criativos, lançados pelo ator no site colaborativo do programa. Promete!

Que vacilo!



Maiara, da dupla com a irmã, Maraisa, vai ter um novo acessório ao subir aos palcos, em dezembro: uma bota ortopédica. A cantora foi atropelada enquanto atravessava a rua, em Goiânia, e, com o impacto, acabou tendo o tornozelo trincado. Por orientação médica, ela terá que usar a botinha por um mês. Segundo a assessoria da dupla, o motorista seguia em baixa velocidade, porém estava usando o celular. Distraído, não percebeu a sertaneja na rua. A dupla não cancelará os shows e nem as participações em programas de TV.

Internação



Mr. Catra precisou ser internado, na noite de terça-feira, 5. A assessoria do funkeiro confirmou que ele foi levado para o HCor, em São Paulo, e seu quadro é estável. Na manhã de ontem, ele passou por uma bateria de exames. Catra seria a estrela do Baile do Catra, evento na Flash Night, em São Paulo. Nas redes sociais, os fãs comentaram que o funkeiro recebe tratamento contra um câncer no estômago; contudo, sua equipe não confirma. Força, paizão!

Polêmica



Lacradora ainda nem foi lançada e já é alvo de polêmica. Com seu novo hit, Claudia Leitte, com Maiara & Maraisa, foi acusada de plágio pelo produtor Péricles Martins, que usou sua conta no Facebook para dizer que parte da letra é muito parecida com Lista Vip, de Karol Conka. “Bati o olho e achei que estivesse lendo a letra de Lista Vip. E aí, Claudia Leitte? Bora dividir esses royalties?”, divulgou o produtor na rede social. E, de fato, ambas as letras tratam de mulheres empoderadas, dando o que falar na balada. Refrão de Lacradora (Claudinha): “Copo na mão/E as inimigas no chão/Copo na mão/E as inimigas no chão/Claudinha lacradora/Dando nas recalcadas/Enquanto a gente brinda/Elas tomam pisão”. Refrão de Lista Vip (Karol): “Drink na mão, inimigas no chão/Pisando firme, sente a pressão/Só falo uma vez preste atenção/Uma vez preste atenção/Recalcadas reunidas/Elas dançam na batida”. E agora, Milk?

Como assim?!



MC Livinho está aproveitando todo seu sucesso para fazer as mais estranhas exigências. Segundo o colunista Léo Dias, o funkeiro estava no Rio de Janeiro para se apresentar e decidiu que só subiria ao palco se tomasse Nesquick de morango. É mole?! Essa era uma das exigências do camarim e tão logo o cantor percebeu a ausência do item já impôs a condição. Ainda de acordo com o colunista, foi montada uma operação de guerra para encontrar o tal Nesquick de morango e levaram logo duas caixas do produto, que é pra não faltar mesmo. Assim que Livinho deu aquela golada na bebida, ele disse: “Pronto, estou pronto para subir ao palco”. Cai o pano.