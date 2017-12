tv mix



Próprio veneno

Sophia (Marieta Severo) também provará do próprio veneno em O Outro Lado do Paraíso, além de Gael (Sérgio Guizé), que apanhará na prisão sem poder contar aos policiais. É que Clara (Bianca Bin) descobre que a ex-sogra planeja dopá-la novamente, para provar que ela é louca e precisa ser internada, e decide se antecipar à ação da vilã. Resultado: ela coloca remédio na bebida de Sophia, que enlouquece. Com medo de Clara tentar reaver o filho, Sophia procura Samuel (Eriberto Leão) para exigir que eles refaçam o mesmo plano do passado. “Eu quero uma cápsula. Bem forte, muito forte. Pra ela entrar em delírio de imediato. Uma vez só”, pedirá ela. “Faça um escândalo. Mostre que está desequilibrada. Mesmo o amigo advogado vai estranhar. Preciso algo que me ajude na argumentação. Vou argumentar que ela continua desequilibrada e louca”, continuará Sophia. Samuel, então, entrega-lhe um comprimido.

Próprio veneno 2

Sophia (Marieta Severo), então, entrega o comprimido a Irene, empregada de Clara, pedindo a ela para que batize o suco da patroa. “Esse dinheiro é teu. Mais tarde, vou visitar Clara (Bianca Bin). Invento um pretexto. Quando estiver lá, pedirei um suco. Você vai misturar o conteúdo de uma cápsula no suco da Clara”, ordenará ela, prometendo lhe dar o dobro caso o plano funcione. Irene aceita, mas, quando Sophia chega lá, ela se arrepende. Clara entra na cozinha para cobrar o suco e vê a empregada prestes a jogá-lo fora. Ela confessa o plano da ex-sogra, pede perdão e a nova rica exige que a empregada entregue o suco batizado para Sophia. Em casa, a vilã surta na frente da família. “Essas cores. Esse barulho horrível. Esses gritos! Tira a mão de mim. Me deixa em paz! Vocês? Quem são vocês? Não chega perto. Não toca em mim!”, grita, diante dos olhares assustados de Lívia (Grazi Massafera), Renato (Rafael Cardoso) e Tomaz (Vitor Figueiredo). Renato, então, afirma que a sogra está delirando e que precisa ser internada. “Me internar? Não! Não quero. Eu não sou louca! Eu só quero é ficar nua! Nua! Espere! Não encosta a mão em mim. Não me machuque. Tenho medo. Não faz assim. Eu imploro. Piedade. Pare! É horror demais para mim! Não aguento esse sofrimento. Ai, que pavor. Ah! Eles vão me matar! Vão me matar, sim! Todos eles! Querem me matar! Me matar! Não! Não! Não!”, grita ela, para desespero geral da família.

Então é Natal



Natal da Coca-Cola será “estrelado”. Famosos como Luan Santana e Anitta emprestam seus rostinhos para a nova campanha de fim de ano da gigante de bebidas. Além dos rostos, as latas têm citações de alguns dos sucessos deles. E não são só os dois, não: Pabllo Vittar, Ludmilla, Valesca Popozuda, Solange Almeida, Nego do Borel, Thiaguinho, Projota e Simone & Simaria também protagonizam as latinhas.

Família real

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, sem a filha, Títi, vão protagonizar um reality de construção no GNT. Casa dos Sonhos vai mostrar, em 13 capítulos, a edificação da casa da família – que seguirá os padrões de sustentabilidade – em Secretário, na região serrana do Rio. A estreia está prevista para 2018.

Promovida



Sophia Abraão ficará fixa no elenco do Vídeo Show. Ela apresentará a revista eletrônica com Otaviano Costa, a partir de 2018. Isso porque Joaquim Lopes vai se afastar do vespertino para fazer Orgulho e Paixão, a nova novela das seis. Ele estava no Vídeo Show desde 2015, logo após participar de Império (2014). Sophia é um fenômeno nas redes sociais – só no Instagram ela contabiliza mais de quatro milhões de seguidores. Ela estreou no programa no início deste ano, em fevereiro, e se revezava na apresentação com Otaviano e Joca.

Depois de Sereia



Daqui a pouco, Roberto Carlos já vai poder pedir música no Fantástico... Depois de emplacar o sucesso de Ritinha (Isis Valverde) em A Força do Querer, o Rei agora terá também um hit em O Outro Lado do Paraíso. Noveleiro, o artista contou, durante as gravações do seu especial de fim de ano, que não perde os capítulos das novelas às quais costuma assistir – “Mesmo quando estou fazendo show ou viajando, assisto depois, em casa”. A música para a novela de Walcyr Carrasco é Que yo te veja, que será lançada no álbum em espanhol.

Quero ser amiga dela



Veja essa: a matriarca do clã dos Kardashian-Jenner, Kris Jenner, gastou nada menos do que R$1,1 milhão em mimos para os amigos neste Natal. A família mais badalada do mundo dará uma festa ostentação no fim do ano – já tradicional no calendário festivo das celebridades – e, ao final, cada convidado levará um “presentinho” para casa. No ano passado, era um ovo de ouro com talheres, criado pela marca Christofle. Pois bem, mais algumas curiosidades: são nove árvores de Natal espalhadas pela casa e o local fica abarrotado de seguranças – claro. E tudo tem um preço: e ele é tão alto quanto o estimado leitor certamente está imaginando. “O orçamento é jogado pela janela, o que posso dizer? O Natal é importante para mim. É uma tradição maravilhosa para nós”, revelou ela à Glamour UK.