Na cadeia, Gael vai apanhar calado e será hostilizado

Na cadeia, Gael vai apanhar calado e ser hostilizado



Por Larissa Prata Ciabotti Santos

Próprio veneno



Depois de ir parar na prisão, Gael (Sérgio Guizé) provará seu próprio veneno. Tudo começa quando Clara (Bianca Bin) denunciar o ex-marido, que descerá o braço nela, novamente, durante um encontro. Sem perder tempo, ela irá até a delegacia e o delegado de plantão será Bruno (Caio Paduan). Sabendo que Sophia (Marieta Severo) intervirá se souber do ocorrido, o delegado mandará prender o playboy, de imediato. Na cadeia, ele será espancado e, ainda, ameaçado de estupro; ficará sem comida e não poderá usufruir de visita íntima quando Aura (Tainá Müller) for vê-lo. Por conta da surra, Gael vai parar na enfermaria, mas não terá coragem de dizer o que aconteceu. “Ninguém me bateu, doutor. Eu caí. Me machuquei sozinho”, dirá ele. Mesmo todo estropiado, ele será colocado para fazer faxina pesada e ainda jogarão balde de água suja nele. Em outro momento, Gael vai continuar comendo o pão que o diabo amassou, sendo impedido de receber a visita de Aura. “Aqui quem diz o que pode e o que não pode sou eu”, revelará o chefe da cela.

Vem, verão!



Edição de verão da Playboy será mais que especial. Com cinco beldades bem diferentes uma da outra, a revista celebra a chegada da estação mais quente do ano com ensaios ainda mais calientes. A negra, Katiely Kathissumi; a oriental, Ariennes Kawahira; a morena, Bruna Tavares; a loura, Renata Kárelin, e a ruiva, Brenda Olivieri. Este é o time de gatas que promete arrancar suspiros. O ensaio ainda não foi feito, mas deve rolar ainda nesta semana.

Do outro lado do tráfico



Depois de se despedir do traficante Rubinho, Emílio Dantas já saiu de um set para outro. No filme O Paciente, novo longa de Sérgio Rezende, ele revive um dos momentos mais tristes da história brasileira contemporânea. O longa aborda os últimos dias de Tancredo Neves e Dantas é Antonio Britto, secretário de imprensa e assessor do então recém-eleito Presidente do Brasil. Cabia a ele a difícil função de emitir os boletins diários à imprensa.

Sem miséria



Fábio Porchat e Nataly Mega não economizaram na hora de decidir a lua de mel, viu? O casal está nas Ilhas Maldivas, depois de festão de arromba para 500 pessoas, no Rio. No destino paradisíaco, o casal escolheu um luxuoso hotel, o Anantara Kihavah Maldives Villas, que oferece aos hóspedes diversos serviços, como piscina, academia, spa, aulas de ioga, sauna, passeios para fazer mergulho, esportes aquáticos, entre outros. As diárias variam entre três e 55 mil reais. Nada mal!

Paz voltou a reinar?



Pelo visto, ficaram no passado os discursos raivosos de Antonia Fontenelle sobre Jhonatan da nova geração Costa, seu ex e pai de Salvatore. O ex-casal distribuiu sorrisos durante o batizado do pequeno, que tem um aninho. Climão de amizade na Paróquia São José da Lagoa, no Rio de Janeiro. Apadrinhando o fofo neném, papais escolheram Lu Klein e Leo Dias.

Baby internacional



Nos próximos capítulos de Pega Pega, Dom (David Junior) descobrirá a verdade sobre seu passado: Sabine (Irene Ravache) fugiu com ele do país ao encontrá-lo perdido na praia. O segredo será revelado por Mariazinha Pires de Sabóia (Aracy Balabanian), uma socialite amiga de Sabine, que aparecerá no hotel para visitar Pedrinho (Marcos Caruso). Ao chegar ao local, ela verá a amiga jantando com Lígia (Ângela Vieira) e com a família biológica de Dom. “Nossa! Sabine! Que bom saber que eles te perdoaram pelo que você fez”, dirá ela. A sócia de Eric (Mateus Solano) tentará disfarçar e chegará a fingir estar passando mal, mas Madalena (Virginia Rosa) e sua família vão insistir em saber a verdade. “Sabine decidiu levar o menino embora. Botou o menino no carro e partiu. Eu nunca contei pra ninguém porque achei que ela ia falar com as autoridades depois. Só soube depois que, dali, ela o levou para Genebra e o registrou como filho”, contará Mariazinha.

Com pressa



Mayra Cardi e Arthur Aguiar adiantaram o casório. O casal, que começou a se relacionar em agosto deste ano, subirá ao altar no começo de 2018, provavelmente em março, em Fernando de Noronha. Ao colunista Léo Dias, a ex-BBB e coach de boa forma contou que casar é o sonho do noivo e que, a pedido dele, deixou de fazer a tabelinha – “posso estar grávida logo e eu não quero casar muito barriguda. Por isso, resolvemos adiantar, mas quero muito caber no vestido, magra (risos). Casada eu já estou. Inclusive já demos até início na papelada”, contou ela. Quanto questionada pelo colunista sobre o polêmico look no casamento de Porchat e Nataly Mega, em que apareceu com um vestido nude, Mayra desconversou. “Ele era rosa-champanhe, e não branco. Mas teve uma luz amarelada que fez sair assim na foto. Eu mesma postei. A noiva e o noivo emagreceram comigo. A noiva, quando me viu, gritou: ‘Eu estou magra, maravilhosa, no meu vestido. Muito obrigada’. Toda empolgada e feliz. Então, não entendo o motivo de as pessoas estarem mais preocupadas do que a noiva, que estava explodindo de felicidade”, comentou ela. Mayra já tem um filho, de 17 anos, e animação para trocar fralda não é bem a palavra que ela usa sobre ampliar a família. “Não vou mentir: não é uma animação, não estou dando uma festa (risos). É um projeto de vida completamente diferente. Eu já deixei claro em várias entrevistas que eu não queria ter mais filho. Meu filho está com 17 anos, minha prioridade não era engravidar novamente. Mas o Arthur despertou dentro de mim o desejo de construir uma família”, finalizou.