Luan Santana inova ao divulgar seu novo single Chek-In

Por Letícia Morais

Inovando

Como sempre, Luan Santana inovou ao divulgar o seu novo single Check-In. O ídolo sertanejo convidou a imprensa e levou um grupo de fãs para um show seu nas alturas a bordo de um voo reservado, nesta sexta-feira, 1º. De acordo com a revista Quem, a aeronave saiu de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro para seguir até um shopping carioca, onde foi apresentado pela primeira vez o videoclipe da música, gravada na Colômbia, com uma pegada mais latina. Além da apresentação intimista, o cantor também se caracterizou de comissário de bordo e serviu até lanche para os passageiros. Mais um sucesso à vista!

Mais uma netinha



Daniela Mercury vai ser vovó novamente. Giovana Póvoas, filha da cantora, compartilhou a novidade na web. “Conheci o maior amor do mundo. Nós estamos muito felizes com essa bênção. Gostaria de compartilhar com os amigos essa alegria. Nossa filha já é muito amada”, escreveu. A baiana já é vovó de Clarice, de quatro aninhos. Felicidades à família!

Adeus aos dreads

Jonathan Azevedo deu adeus aos dreadlocks do Sabiá, seu personagem de A Força do Querer. Segundo a colunista Patrícia Kogut, o ator começou o processo de caracterização para Ilha de Ferro, série da Globo que será ambientada numa plataforma de petróleo. Jonathan, que interpretará um enfermeiro, ainda não começou a gravar, mas fez workshops junto com o elenco. A trama terá 12 episódios. A autora, Adriana Lunardi, já trabalha em uma segunda temporada, sob a supervisão de Mauro Wilson. A direção ficará a cargo de Afonso Poyart. Sophie Charlotte, Cauã Reymond, Maria Casadevall e Klebber Toledo também estão escalados.

Apê luxuoso



Ben Affleck e a namorada, Lindsay Shookus, já estão morando juntos, segundo informa a revista People. O casal está dividindo um luxuoso apartamento em Nova York sempre que o ator está na cidade. De acordo com a revista, Ben paga o aluguel do apartamento, que custa US$28 mil (R$90 mil) por mês, no bairro de Upper East Side. Portal O Fuxico afirma que o apê tem mais de 250m², com três quartos, um cinema privado, piscina, e serviço de mordomo 24 horas, sete dias por semana. Ele também tem vista panorâmica para o Central Park e o Rio Hudson. Que finos!

Bem natural



Depois de ilustrar a capa da revista Cosmopolitan, Ludmilla surge novamente com os cabelos naturais em uma campanha publicitária. A cantora publicou uma foto tirada para outra campanha, só que desta vez para uma marca de cosméticos. Acostumados a verem Ludmilla usando perucas estilosas a cada apresentação, os fãs aprovaram o look original da artista. Muita personalidade!

Vai polemizar



Uma senhora festa na laje de uma casa na Cidade de Deus. Este é o cenário do novo clipe do Heavy Baile, que tem como convidadas especiais Tati Quebra Barraco e a drag queen Lia Clark cantando o funk “Berro”, que chega para ser uma espécie de hino do empoderamento da temporada. “A ideia do clipe é uma festa na laje da Tati que vai até a noite, com um clima pra cima, sol, cerveja, piscina, muito close e dança”, explica uma das diretoras do clipe, Ana Paula Paulino. O Jornal Extra adianta que a faixa faz parte do primeiro disco do Heavy Baile, “Carne de Pescoço”, que será lançado em 2018. No maiô da Tati Quebra Barraco, criado por ela, a funkeira dá o recado: “quem tá comendo não tá reclamando”. Tati é a grande homenageada do clipe e diz: “Hoje todo mundo é rainha. É muito fácil caminhar numa estrada que eu construí, difícil é poder manter-se lá, sem precisar de manutenção”, alerta.

Troféu Imprensa



Uma das mais tradicionais premiações da televisão brasileira, o Troféu Imprensa, promovido pelo SBT, renovou parceria com o UOL para escolher os destaques do ano de 2017 na TV, na opinião do público da internet. A primeira fase, que será até o dia 22, é possível indicar os artistas e programas favoritos. Depois, na segunda fase, os finalistas serão divulgados para que o público escolha os vencedores em cada uma das categorias. Segundo o UOL, os mais votados serão divulgados em abril na festa de premiação, transmitida pelo SBT e apresentada por Silvio Santos.

Só amor



Dois meses após assumir o namoro, Marcos Veras, o policial Domêncio da novela das sete Pega-Pega, da Rede Globo, e a atriz Rosanne Mulholland, que interpretou a professora Helena de Carrossel, no SBT, voltaram a aparecer juntos em público. O portal Extra Famosos afirma que a atriz acompanhou o amado ao Prêmio GQ Brasil Men Of The Year 2017, onde os dois foram vistos trocando carinho. O ator e humorista está dando uma nova chance ao amor, depois de se separar em dezembro do ano passado da também atriz Júlia Rabello, com quem foi casado por 12 anos.



A cara da mãe



Tatuadora, modelo e aspirante a atriz, Maria Luiza, de 23 anos, filha da talentosa Paloma Duarte, exibe toda a beleza em foto de maiô publicada essa semana. Na imagem, é possível ver as diversas tatuagens que a moça tem pelo corpo. Muitos internautas comentaram a semelhança da bela com a mãe.