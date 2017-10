Morte trágica anunciada: Irene será assassinada em “Força”

Morte trgica anunciada: Irene ser assassinada em Fora



Por Larissa Prata Ciabotti



Crise de consciência



Nos capítulos finais de A Força do Querer, Bibi (Juliana Paes) decidirá entregar-se à polícia. A essa altura, ela já terá sido absolvida pelo crime de associação ao tráfico, tentando refazer a vida, mas ainda não estará com a consciência limpa para seguir em frente. Conversando com Aurora (Elizângela), ela confessará arrependimento por ter terminado com Caio (Rodrigo Lombardi). “Agora é tocar pra frente, minha filha! Não adianta chorar em cima do leite derramado! Você está absolvida pela Justiça”, dirá Aurora. “Não, ainda não. Ainda não fui absolvida”, responderá Bibi, que pegará a bolsa e sairá de casa, para desespero da mãe. Ela irá até a delegacia, disposta a confessar que incendiou o restaurante onde Rubinho (Emílio Dantas) trabalhava, para ocultar provas. No caminho, ela encontra Caio e Dantas (Edson Celulari) e conta ao advogado sobre o crime. “Fui eu, Dantas! Fui eu que incendiei o restaurante!”, revelará.

Quem matou?



E por falar em A Força do Querer, a reta final da trama de Glória Perez terá o clássico “quem matou”. A Odete Roitman da trama será Irene (Débora Falabella), que terá uma morte trágica, conforme anunciado pela autora: ela cairá no poço de um elevador; assassinada, claro. Após ser desmascarada por Mira (Maria Clara Spinelli), que contará a Dantas (Edson Celulari) a verdade sobre a amiga, Irene se verá sendo perseguida num edifício garagem. Ela acabará caindo, derrubada, no meio do corre-corre. Estarão atrás dela Silvana (Lília Cabral), Eurico (Humberto Martins), Dantas, Garcia (Othon Bastos) e Elvira (Betty Faria). Mas, como é novela, pode ser que tenha um anônimo no caminho para cometer o crime. Os suspeitos vão para a delegacia, onde também estarão Eugênio (Dan Stulbach) e Joyce (Maria Fernanda Cândido).

Sucesso coroado



Gostando ou não gostando da trama desenvolvida por Glória Perez, verdade seja dita: a novela arrasta multidões. A Força do Querer registra a maior média semanal de audiência e participação desde a última semana de Amor à Vida, em janeiro de 2014. Foram 44 pontos e 64% de participação no Rio de Janeiro, uma das principais praças brasileiras. A propósito, a novela terminará no dia 20 e o elenco recebe seus capítulos com cenas secretas – tentando manter o mistério, né? O restante do material, segundo a colunista Patrícia Kogut, somente será entregue pouco antes das gravações, em mãos.

De volta para casa



Licença-maternidade de Carol Castro está com data certa para acabar. A atriz voltará à labuta no início de 2018, com as gravações de De Volta para Casa, nova trama de João Emanuel Carneiro para a faixa das nove. Carol deu à luz a filha Nina, no dia 12 de agosto, e este é o seu primeiro trabalho com o autor. De Volta para Casa terá um elenco bastante enxuto, com cerca de 35 atores. Entre eles Emílio Dantas, que está na crista da onda como Rubinho, mas ressurgirá totalmente diferente, na pele de um cantor de axé, decadente, na Bahia – prepare-se para vê-lo com dreadlocks, óculos escuros, barba e figurino extravagante. Mas ele logo mudará de figura, já que seu personagem será dado como morto, o que fará sua carreira explodir – para explicar a ascensão do personagem, João Emanuel usou Cristiano Araújo como exemplo. Para manter a mentira, o cantor mudará a aparência completamente e recomeçará a vida numa ilha. Elenco ainda inclui José de Abreu e Fabrício Boliveira; Monica Iozzi havia sido convidada para integrar o núcleo cômico da trama, ao lado de Luis Lobianco, mas agradeceu o convite, tendo em vista sua vontade de mostrar outras possibilidades na televisão.

Felicidade define



Monica Benini e Junior Lima anunciam a chegada do primogênito, Otto, que nasceu neste domingo (1º) em São Paulo. O casal usou as redes sociais, ontem, para contar a boa-nova aos fãs e está de malas prontas para se mudar para Campinas. Segundo contou o próprio casal, Otto nasceu de parto humanizado, na casa da família, pesando 3,2 quilos e medindo 51 centímetros, repleto de saúde. Junior e Monica agradeceram o carinho dos fãs, evidenciando que, em breve, mostrarão o rostinho do rebento.

Aumentando a família



Mãe da fofa Sofia, atualmente com cinco anos, Grazi Massafera pensa em aumentar a família. Ela, que estreará em breve no papel da vilã Lívia em O Outro Lado do Paraíso, que substituirá A Força do Querer, na faixa das nove. Em entrevista à revista Avianca, ela contou que pretende diminuir o ritmo com o trabalho, escolhendo papéis determinantes para a carreira. O motivo? O desejo de ser mãe novamente. “Tenho vontade de ser mãe de novo e me consolidar na carreira. Cheguei a um momento delicado do processo, em que minhas escolhas serão determinantes”, disse a gata. Ela namora o empresário Patrick Bulus há um ano e meio e, enquanto um novo casamento não vem, Grazi colhe os frutos do sucesso na carreira, após indicação ao Emmy, no ano passado. “Ganhei uma autoestima muito grande como atriz e, também, uma responsabilidade imensa”, revelou.