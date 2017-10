sbado

Por Larissa Prata Ciabotti

Deus salve as rainhas



Se algum dia, de fato, existiu rivalidade entre Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, ela parece mesmo ser coisa do passado. Trabalhando juntas em Deus Salve o Rei, as atrizes parecem ter descoberto muitas afinidades e estão cada vez mais próximas. Se na ficção elas são rivais, atrás das câmeras estão mais do que amigas. Tanto que Marina até colocou Bruna na seleta lista dos convidados para seu casamentão – detalhes ainda nesta coluna do que está por vir no casamento do ano.

Sr. e Sra. Negrão



Por falar em Marina Ruy Barbosa, a coluna TV MIX conta, agora, alguns dos detalhes do que esperar deste, que é prometido como o casamento do ano e o quarto na maratona casamenteira – o primeiro foi na Tailândia, onde ficaram noivos; depois, rolou o civil e mais um na fazenda de Xandinho Negrão. O quarto e derradeiro, sim, de Marina acontecerá na mansão dos sogros, Vera e Alexandre Negrão, em Campinas. A sogra, a propósito, está cuidando pessoalmente dos detalhes íntimos da recepção – ela é decoradora de interiores e, junto à sócia Cristiana Nassralla, ajudou a nora a decidir pelos fornecedores da festa, inclusive o “combo high society”, como tem sido chamado o trio estrelado que transformará o sonho de Marina em realidade: o decorador e florista Vic Meirelles, a confeiteira número um do Brasil, Isabella Suplicy, e o buffet L’épicerie, um dos mais chiques do país. Os noivos contam com assessoria para o casamento e terão um casalzinho de pequenos antecedendo a entrada da noiva: o pajem será Antônio Martins, filho de Luma Costa, melhor amiga e madrinha de Marina, e a daminha de honra será Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. O vestido de Marina é grifadíssimo, modelo exclusivo feito para ela pelos estilistas da grife italiana Dolce & Gabbana; já Xandinho usará um terno feito sob medida para ele pelo também italiano Ermenegildo Zegna. A conferir!

Guardião



Depois do imbróglio envolvendo a sequência noveleira na faixa das nove, martelo batido sobre a data de estreia de Aguinaldo Silva e seu O Sétimo Guardião. A novela começará a ser gravada no dia 6 de agosto de 2018, com estreia prevista para 12 de novembro do mesmo ano. O folhetim ficará no ar até maio de 2019. Falando nisso, Deus Salve o Rei, sua antecessora, estreará no dia 9 de janeiro.

Não é o papai



Zeca (Marco Pigossi) vai, finalmente, descobrir que é o verdadeiro pai de Ruyzinho (Lourenço Sousa). E engana-se quem pensa que Ritinha (Isis Valverde) é quem contará ao ex a “boa- nova”. Nazaré (Luci Pereira) troca o garoto e percebe a marquinha de nascença que ele carrega. Sem perder tempo, ela conta tudo a Zeca, que fica furioso com a sereia. Ele diz à ex que vai brigar na Justiça pelo filho. Conforme a coluna TV Mix adiantou, Ruy (Fiuk) também não vai aceitar bem a história de que o garoto é filho de outro – ainda mais do arquirrival.

Prepara



O próximo “tiro” de Anitta será direto da Amazônia. Colunista Léo Dias contou que a cantora embarcou para o norte do país, onde ficará em local isolado, no meio do estado do Amazonas, para as filmagens de seu novo single. Claro que todo o resto é segredo absoluto, guardado a sete chaves – não se sabe sequer o nome da música. Aguardemos.

Cobras e lagartos



Sangue quente de Bibi (Juliana Paes) e pavio curto de Jeiza (Paolla Oliveira) vão colocar as duas gatas em atrito. O motivo é alto, moreno, bonitão e atende pelo nome de Caio (Rodrigo Lombardi). As duas vão se encontrar quando a policial for chamada a depor no processo que Bibi responde por associação ao tráfico. “Veio acabar de me ferrar?”, alfinetará a Perigosa. Jeiza vai devolver a afronta: “A ficha ainda não caiu? Ou você tem outra motivação agora?”, referindo-se a Caio. “Quero que vocês dois se danem!”, responderá Bibi. Quando a policial estiver se afastando, ela ainda dará o recado: “Quem largou o Caio fui eu! Não me olha com cara de vitória, não, que você não me tomou nada”, se gabará. “Melhor assim, esse tipo de disputa não é comigo”, encerrará o assunto a lutadora.