Paula Fernandes estreia trilha sonora da nova novela global



Por Letícia Morais

Puro estilo



A Semana de Moda em Paris foi marcada por diversos desfiles de grifes e marcas badaladíssimas. E quem esteve por lá foi Neymar... O craque dos campos mostrou que também é antenado e puro estilo! Após ver as novidades na passarela, segundo o Fuxico, o craque seguiu para um almoço com os amigos Alessandra Ambrósio, Izabel Goulart e Daniela Braga, Mohammed Sultan Al-Habtoor e Matheus Mazzafera e Dani Alves. Mas, antes, Neymar, com muito estilo, posou ao lado dos amigos Alvaro Costa, Gil Cebola e Cris Guedes, legendando: “Na passada de malandro #Oie #Hi”.

Mínima Cena



O Centro de Cultura José Maria Barra (Sesi Uberaba) realiza a 5ª Edição da Mínima Cena – Mostra Sesi de Cenas Curtas, de cinco a sete de outubro. A mostra de teatro é competitiva e tem o objetivo de estimular a criatividade e a produção teatral, bem como a qualidade de vida, por meio do teatro e das expressões artísticas. Em seus quatro primeiros anos, a mostra já recebeu mais de 100 artistas e técnicos, com público aproximado de duas mil pessoas. Cada cena participante tem no máximo dez minutos, o que justifica seu nome. São dez minutos para despertar a arte! Bacana demais, né?! A programação completa você confere em teatrosesiuberaba.com.br.

Novo personagem

O ator Nicolas Prattes viverá um playboy milionário em Verão 90 Graus, novela escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral. De acordo com Patrícia Kogut, seu personagem vai trazer para o país uma emissora de TV dedicada à exibição de videoclipes. Mais uma chance, depois do sucesso em Rock Story, para o ator mostrar o seu potencial nas telinhas.

#Cicatriz



A nova novela das 18h da Rede Globo, Tempo de Amar, estreou esta semana com uma trilha sonora rica e muito romântica. Quem estrou para esse time foi Paula Fernandes, que compôs a música Cicatriz, especialmente para a trama, segundo o Fuxico. “Cicatriz foi um pedido muito especial do Jayme Monjardim (diretor de Tempo de Amar), que passou por esse mesmo caminho sensitivo. É forte! Me tocou e espero que também vá tocar todo mundo”, afirmou a mineira. Para divulgar o novo single, a sertaneja posou de topless nas redes sociais. Pura sensualidade!

Sucesso



E por falar em lançamento, nesta semana, P!nk lançou o segundo single de seu mais novo álbum: Beautiful Trauma. A canção, que é a faixa-título de CD, bateu a marca de um milhão de visualizações no YouTube em menos de 24 horas. O projeto conta, ainda, com What About Us, primeira música liberada pela cantora. A composição já ganhou até um clipe – com mais de 67 milhões de views – e está no topo das paradas ao redor do mundo. As críticas à balada romântica são ótimas. A Rolling Stone, por exemplo, disse: “...um emocional hino de pista de dança, embalado por uma palpitante bateria e uma bela gama de sintetizadores”.

Pura fofura!



O fds foi de muita festa, diversão, alegria e amor na casa de Kelly Key. Isso porque o caçulinha da cantora, Artur, completou oito meses de vida e, para celebrar a saúde do pequeno, a mamãe organizou um evento, que contou, entre outras coisas, com uma decoração toda trabalhada no tema praia, além de vários docinhos veganos e sem glúten. Festa saudável! Na web, a cantora se derreteu pelo baby: “O nosso amor só aumenta... Nossa sintonia também... Ele, cada vez mais, é indispensável na minha vida... Nossa, como amo ser sua mãe e mãe dos seus irmãos! Vocês são tudo que eu preciso para ser feliz! E sobre o tema deste mês... Que delícia! Tudo perfeito...”, escreveu.

Gostinho de infância



Mauricio de Sousa reuniu a imprensa em seu estúdio, na Lapa, em São Paulo, para apresentar os atores selecionados para viver seus icônicos personagens no primeiro filme live action da Turma da Mônica, Laços. Giulia Barreto, nove anos, será Mônica; Kevin Vecchiato, de 11, viverá Cebolinha; Laura Rauseo, de nove, foi escolhida para Magali, e Gabriel Moreira, de nove, vai interpretar Cascão. De acordo com a Quem, o longa começará a ser rodado na segunda quinzena de dezembro e tem estreia prevista para julho de 2018. “Foram seis meses para escolher e foi bem difícil. Pensei que não tivesse Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, mas tem mais de mil. No tempo em que eles passaram juntos aconteceu uma transformação: eles, agora, são os personagens. [...] Agora ganhamos os personagens de carne e osso, transformando em realidade um sonho que estava muito distante, que era produzir um filme de live action”, explicou. Já estamos na expectativa para o filme!