Melody detona Anitta e recebe resposta afiada no Twitter

Por Letícia Morais

Ribamar de volta...



Dezoito anos depois de deixar o elenco do Sai de Baixo, Tom Cavalcante voltará a atuar ao lado de Miguel Falabella, Marisa Orth, Márcia Cabrita, Luís Gustavo e Aracy Balabanian. Segundo Patrícia Kogut, será no longa baseado no humorístico que começará a ser filmado em novembro, em São Paulo. Cris D’Amato vai dirigir o filme, que mostrará a vida de Caco Antibes (Miguel Falabella) depois de ser preso. Ela está escalando atores para participações especiais na história. Exibido originalmente entre 1996 e 2002, na Globo, o seriado ganhou episódios inéditos em 2013, no Viva, sem a presença de Tom.

Gravidez



Kim Kardashian confirmou relatos de que ela e o marido, Kanye West, estão esperando um terceiro bebê. Segundo rumores, o casal teria usado uma barriga de aluguel para a gravidez por conta de sérias complicações de saúde nas duas primeiras gestações da socialite. A confirmação de Kim, em um vídeo divulgado na quinta-feira, 28, para a nova temporada do reality show Keeping Up With the Kardashians, significa que três das irmãs Kardashian estão esperando bebês por volta do mesmo período. Publicações da mídia internacional e do Extra na última semana indicavam que Khloe Kardashian, de 33 anos, e Kylie Jenner, de 20 anos, estão grávidas pela primeira vez. As mulheres e seus representantes não confirmaram ou negaram os relatos.

Ponto final

Fabiana Karla resolveu dar um tempo no relacionamento com Bruno Muniz, após sete anos de companheirismo. “Estamos bem. Esse tempo foi consequência da distância e do ritmo de trabalho de cada um. Mas o que fica é o carinho e o respeito por todos esses anos”, explicou a atriz e humorista ao Extra. A atriz, de 41 anos, é mãe de Beatriz, Laura e Samuel, de duas relações anteriores. Fabiana e Bruno não tiveram filhos. Segundo a revista Caras, a atriz mantém a amizade com o terapeuta e músico uruguaio.

Homenagem



A direção da Record deve homenagear no especial de fim de ano da emissora, intitulado Família Record, o apresentador Marcelo Rezende, que morreu no dia 16. As gravações devem ocorrer no mês de novembro.

#Chateada



Anitta não deixou sem resposta a crítica feita por Mc Melody. A rainha do falsete fez um desabafo sobre o nome da cantora não ter entrado na lista dos indicados deste ano para o Grammy Latino e detonou a Poderosa numa rede social. Com deboche, Anitta revidou no Twitter ao comentar a notícia: “Agora sim, meu mundo caiu”, escreveu, apagando o post em seguida, segundo o portal Extra. No desabafo, Melody acusou a Poderosa de ter perdido a humildade. “A Anitta fora do Grammy Latino, o maior prêmio da música mundial. Já não foi para o Rock in Rio, nossa. Ela está no auge, acho que deveria estar sim. Talvez seja pela falta de humildade dela, né. Mas eu sou fã, mesmo ela sendo mala e sempre dá um jeito de fazer pouco caso de mim. O mundo dá volta, querida”, escreveu a funkeira mirim, de 10 anos, em seu perfil. ••• Melody, para quem não sabe, guarda uma mágoa de Anitta. Fã assumida da Poderosa, ela realizou o sonho de conhecer a cantora num programa de TV, mas queria mesmo era fazer uma parceria musical com ela. Em dezembro de 2015, a menina usou a rede social para anunciar que gravaria um dueto com a artista, mas a notícia foi desmentida pela própria Anitta, na web, e deixou Melody bastante triste.

Hora da sofrência



Bibi (Juliana Paes) vai passar por maus bocados nos próximos capítulos de A Força do Querer. A Perigosa vai sofrer ao ver Caio (Rodrigo Lombardi) e Jeiza (Paolla Oliveira) se beijando, depois que ela já tiver se separado de Rubinho (Emilio Dantas). Segundo Patrícia Kogut, chateada, ela desabafará com Aurora (Elizangela): “Tudo o que eu fiz foi por ele, esqueci minha vida, meus planos, tudo”, dirá ela, lembrando que terminou o noivado com Caio e desistiu da faculdade de Direito por causa de Rubinho. “Eu sempre te disse que esse teu temperamento exaltado ainda te perdia! Pra mim, você nem gostava tudo isso do Rubinho! Pra mim, o que você tem é vício em adrenalina. Sabe esse tipo de mulher que quer viver como se estivesse num filme? Naquela hora mais exaltada, mais emocionante do filme? Com música tocando e tudo? Cê sempre foi desse jeito, Bibi!”, observará Aurora. “Tudo o que eu quis foi viver um amor! E achei que vivia!”, lamentará ela. Momentos depois, será exibida na TV uma luta de Jeiza. Aurora e Dedé estarão assistindo e chamarão Bibi. Bibi acompanhará a vitória da policial, que, ao fim do combate, descerá do octógono e dará um beijão no namorado. “É o Caio?”, perguntará Bibi, arrasada.