Marina Ruy Barbosa terá que rebolar para prestigiar o Emmy

Marina Ruy Barbosa ter que rebolar para prestigiar o Emmy

Por Letícia Morais

Tudo pelo Emmy



Marina Ruy Barbosa vai dar uma “rebolada” para conseguir conciliar a sua agenda e prestigiar o Emmy Internacional, que acontecerá em novembro, nos Estados Unidos. Segundo Patrícia Kogut, a bela adiantará as gravações de suas cenas na próxima novela das nove, Deus Salve o Rei, para participar da premiação. Isso porque Totalmente Demais, oportunidade em que Marina viveu sua primeira protagonista em novelas ao interpretar Eliza, e Justiça, série em que a jovem atriz interpretou a icônica e sensual Isabela, concorrem aos prêmios de Melhor Novela e Melhor Série dramática.

Passou da conta...



O ator e humorista Nelson Freitas extrapolou na festinha de exibição do primeiro capítulo de Tempo de Amar, a nova novela das seis da TV Globo. O ator passou do ponto com a bebida e precisou ser carregado por colegas do elenco, na saída da comemoração em um bar, no Rio de Janeiro. Segundo o portal Famosos, do Extra, Nelson foi colocado pelos colegas em um táxi e voltou bem para casa. Algumas horas depois, o ator já dava entrevista, mesmo com cara de ressaca, para o canal da jornalista Leda Nagle. Segue o baile!

Playboy em luto



O fundador da revista Playboy, Hugh Hefner, morreu de causas naturais, aos 91 anos, na noite de quarta-feira, 27, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A confirmação da morte foi dada pela conta oficial da revista no Twitter. O anúncio da morte dele foi acompanhado de uma frase do empresário: “A vida é muito curta para viver o sonho de outra pessoa”. A partida de Hefner deixou abalada uma legião de ex-coelhinhas.

Reconhecimento



Chorando muito, usando lingerie, deitada em sua cama, Pamela Anderson gravou um vídeo e postou, junto, um texto de despedida para homenagear seu amigo Hugh Hefner. “Eu sou quem sou por sua causa. Você me ensinou tudo sobre liberdade e respeito. Você era a pessoa mais importante da minha vida, fora da minha família. Você me deu minha vida. As pessoas dizem que eu sou sua favorita e eu estou em choque. Estou num choque tão profundo. A última vez que nos encontramos, você estava usando um andador e não queria que eu visse isso. Você não podia escutar e tinha um pedaço de papel no bolso e me mostrou: era meu nome com um coração em volta dele. Agora, eu estou aos pedaços”, diz trecho do que Anderson escreveu, traduzido e reproduzido pelo site O Fuxico. Pamela posou 12 vezes para a Playboy, sendo a primeira delas em 1987. No ano de 2008, ela virou notícia polêmica, ao fazer um striptease e ficar totalmente nua na festa de aniversário dos 82 anos de Hefner, como um presente ao empresário.

Polêmica



Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Ed Motta assumiu ter passado necessidades financeiras após uma polêmica com os fãs brasileiros. No ano de 2015, quando estava prestes a iniciar uma turnê pela Europa, o sobrinho de Tim Maia fez uma postagem na internet, chamando de “simplórios” os brasileiros que iam a seus shows no exterior. Na época, ele foi bastante hostilizado, e hoje admite ter se arrependido. “Eu errei terrivelmente na forma como reagi com as pessoas na internet e me arrependo amargamente, mas no Brasil não vale a pena ser honesto. O problema de pôr a cara a tapa é um ano sem conseguir pagar meu condomínio. [...]. Fecharam as portas para mim e eu fiquei um ano passando necessidade (...). Virei uma espécie de Hitler”, desabafou.

’Teja presa



Sempre antenada na TV, Patrícia Kogut, revelou em sua coluna que Sandra Helena (Nanda Costa) será presa, pelo roubo no hotel, nos próximos capítulos de Pega-Pega. A sequência que decorrerá na prisão de Sandra terá início quando Eric (Mateus Solano) suspeitar da ex-camareira de ter participado do assalto e aproximar-se dela para conseguir provas. Um dia, ele pedirá uma carona e deixará um celular com GPS no veículo para poder monitorar a moça. Sandra Helena, então, será seguida pela polícia. Ela irá a uma igreja e, ao sair do local, acabará abordada por Antônia (Vanessa Giácomo), que a mandará colocar as mãos na cabeça. Domênico (Marcos Veras), que também participará da ação, revistará o carro de Sandra Helena e encontrará a mala de Pedrinho (Marcos Caruso), vazia. Antônia questionará, então, o paradeiro do dinheiro. “Deixei na igreja, debaixo do altar”, entregará ela, que será levada para a delegacia.

Tempero com sol



O programa Tempero de Família, apresentado por Rodrigo Hilbert no GNT, vai ganhar um especial de verão de oito episódios, segundo Patrícia Kogut. O apresentador receberá convidados que vão preparar pratos e praticar esportes. A estreia está prevista para acontecer no mês de janeiro. Aguardemos!