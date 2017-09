Emílio Dantas viverá Beto Falcão, da Globo, inspirado em Cristiano Araújo

Emlio Dantas viver Beto Falco, da Globo, inspirado em Cristiano Arajo

Por Letícia Morais

Inspiração

A trágica morte de Cristiano Araújo e a repercussão serviram de inspiração para que João Emanuel Carneiro criasse Beto Falcão, o protagonista de sua próxima novela das nove da Rede Globo. Na história, Carla Bittencourt conta que o cantor de axé é dado como morto e acaba gerando uma inesperada comoção nacional. Apesar de não ser um astro de primeira grandeza, a morte trágica emociona até quem não sabia da existência do artista. Em questão de horas, Beto é elevado à categoria de mito na trama. “Sua fama se consolidou, colocando-o naquele panteão de figuras que saíram da vida para entrar na história, assim como Cristiano Araújo”, escreveu o autor em um resumo entregue à Globo sobre a novela. O nome mais cotado para abocanhar o papel é o de Emílio Dantas, que está em alta por causa do seu desempenho como Rubinho.

Grammy 2018



Foi anunciada a lista completa dos indicados ao Grammy Latino 2018, que ocorrerá no dia 16 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Entre os brasileiros indicados apareceram nomes como o da dupla Anavitória, Luan Santana, Nando Reis, Alexandre Pires, Tiago Iorc, Diogo Nogueira, Francisco el Hombre, Daniel, Marília Mendonça e Simone & Simaria, entre outros. Contudo, os brasileiros sentiram falta de uma pessoa nesta lista: Anitta. Com diversos singles internacionais, no topo das paradas ao redor do mundo e alçada à carreira internacional como próxima artista latina de destaque, a cantora ficou de fora da edição de 2018 do Grammy. A expectativa era da presença de Anitta em pelo menos uma das categorias, mas a revelação dos indicados contrariou as expectativas e está dando o que falar na web. Climão...

Emmy Internacional



Os indicados para o Emmy Internacional também já foram divulgados. A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas anunciou, nessa quarta-feira, a lista de indicados ao prêmio, que acontecerá no dia 20 de novembro também nos Estados Unidos. E o Brasil não está de fora! Segundo o portal O Fuxico, seis produções globais concorrem em cinco categorias da premiação. Adriana Esteves, por exemplo, foi indicada na categoria de Melhor Atriz, por seu papel em Justiça. A série ainda concorre ao prêmio de Melhor Série de Drama. O programa de humor Tá no Ar: a TV na TV está na disputa na categoria Comédia. Totalmente Demais e Velho Chico, ambas novelas, concorrem à estatueta de Melhor Novela. E, por último, mas não menos importante, Alemão foi indicado ao prêmio de Minisséries ou Filmes para TV. Muito bom!

Puro marketing



E para aqueles que ficaram se perguntando se o Luan Santana iria ou não virar um metaleiro, nessa quarta-feira, ele confessou que tudo não passava de uma jogada de marketing. É que o cantor foi convidado para promover uma marca de chocolates e ficou “perdidão”... “Heavy Metal?! Ahhh, era fome, galera! Eu tava PERDIDÃO! Agora, matei a minha fome! Galera do Metalllll, não foi dessa vez que me rendi. Vcs mandam beeeem! Amo o que faço e vou continuar com música romântica!”, escreveu ele em suas redes sociais. As luanetes de plantão ficam felizes com a notícia!

A ficção imitando a realidade



Desde que se tornou o fiel escudeiro de Jeiza (Paolla Oliveira) em A Força do Querer, o ator Well Aguiar, de 36 anos, ganhou um apelido: PM Gato. “Construí o personagem justamente para fugir desse estereótipo, mas é claro que existe uma fantasia das mulheres em torno da farda”, justifica ao Jornal Extra. O crescimento do personagem dele na trama, com a caçada a Bibi, ele atribui à sua parceria com Paolla. E o PM da ficção repetirá na telinha uma cena triste e comum, ultimamente, no Brasil. O personagem Gerson será brutalmente assassinado. Para o ator, que perdeu um irmão, também policial militar, aos 24 anos, é inevitável não comparar as situações. “Quando li, veio uma pontada no coração. Chorei muito. Aconteceu há 14 anos e nada muda”, lamentou.

Para as crianças



Neste mês de outubro, a TV Cultura, de olho na audiência infantil, vai apresentar uma leva de novos programas e exibir novas temporadas de atrações que já integram a grade. De acordo com o colunista Flávio Ricco, ao longo do mês, além das estreias de Turma da Mônica e Mônica Toy, entrarão as séries brasileiras Blog da Mari, Planetorama, Oswaldo, O Mundo da Gente, Robô TV e O Colorido Mundo de Dalton.

Por amor



Zeca (Marco Pigossi) salvará Ritinha (Isis Valverde) e evitará que ela perca definitivamente a guarda de Ruyzinho nos próximos capítulos de A Força do Querer. Tudo começará quando Ruy (Fiuk) der um tiro no rival, por ciúmes da sereia. O rapaz responderá pelo crime e seus advogados alegarão que Ritinha provocou a rivalidade entre ele e o caminhoneiro. A colunista Patrícia Kogut afirma que a advogada de Zeca também aconselhará o motorista a culpar a ex, na audiência, mas, na hora H, o filho de Abel (Tonico Pereira) mentirá para salvar a amada, surpreendendo os presentes: “O que eu quero falar, doutor, é que a Ritinha não tem culpa! Fui eu que fui atrás dela! Fui eu!”, dirá. Abel ficará revoltado e começará a gritar, o que levará à suspensão da audiência. Logo após o ocorrido, o juiz responsável pelo processo da guarda terá acesso ao depoimento do motorista e decidirá permitir que Ritinha passe o fim de semana com o filho.