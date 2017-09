Inspirado no Rock in Rio, Luan Santana afirma que agora é do metal

Inspirado no Rock in Rio, Luan Santana afirma que agora do metal



Por Letícia Morais

Doação grandiosa



Leonardo DiCaprio tem batalhado realmente por um mundo melhor. De acordo com o portal O Fuxico, ele e sua fundação, a Leonardo DiCaprio Foundation, vão doar 20 milhões de dólares, cerca de R$62 milhões, para mais de 100 organizações que estão juntas na batalha contra o aquecimento global e a preservação do meio ambiente. “As pessoas que vão receber o dinheiro estão ativas nas linhas de frente, protegendo os nossos oceanos, florestas e espécies em extinção para as futuras gerações”, disse Leonardo, num evento na Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut. A fundação, criada em 1998 pelo ator, é dedicada a proteger os últimos lugares selvagens da Terra e age em prol de questões ambientais e humanitárias, como a preservação das florestas, o acesso à água pelas populações mais carentes e o seu consumo responsável.



#PJB2017



O Prêmio Jovem Brasileiro, realizado na segunda-feira, 25, em São Paulo, e apresentado por Wanessa Camargo, reuniu diversos artistas, blogueiros e influenciadores digitais entre os convidados. Dentre os vencedores da noite, Luan Santana, como Melhor Cantor; Anitta, na categoria de Melhor Cantora; a diva Ivete Sangalo, que faturou o prêmio de Melhor Show no voto popular, e o DJ Alok, o voto técnico. Ainda entre os vitoriosos, está Ana Vilela, com a música Trem Bala; Banda Malta, com a Melhor Banda no voto popular, e NX Zero, no voto técnico. Caio Castro, que viveu Dom Pedro em Novo Mundo, exibida pela Rede Globo, ganhou a categoria de Melhor Ator.

#LuandoMetal

Por falar em Luan... Não, você não leu errado. O cantor agora é do metal, incluindo o famoso sinal do “chifrinho”, e até posa segurando a guitarra. O sertanejo revelou nas redes sociais que ficou inspirado pelos shows do Rock in Rio e vai lançar um novo projeto. “Tem uma hora que a gente sente algo aqui dentro e precisa mudar, arriscar, e adivinhem? Essa hora chegou. Por isso, decidi que, a partir de hoje, vou me dedicar de corpo e alma ao estilo que eu realmente amo, o heavy metal”, escreveu o músico, que ainda usou a hashtag #LuandoMetal... Luan segue turnê pelo Brasil, celebrando seus dez anos de carreira. Contudo, o cantor disse que partiu “das modas de viola para os riffs de metal”, como ele mesmo definiu. Será apenas jogada de marketing, uma brincadeira ou o sertanejo está “pulando a cerca”, realmente, para se dedicar a um som mais pesado? Vamos acompanhar!

Climão



Finalmente, Jeiza (Paolla Oliveira) vai descobrir o passado amoroso entre Caio (Rodrigo Lombardi) e Bibi (Juliana Paes), em A Força do Querer. Segundo a colunista Carla Bittencourt, Garcia (Othon Bastos) conhece Cândida (Gisele Fróes) no pagode e, além de contar sobre o noivado entre eles, diz que acha que o filho ainda gosta da ex. Cândida, claro, conta o que descobriu a Jeiza, que fica abalada. Jeiza pergunta a Caio por que ele nunca contou isso a ela. “Porque... Eu preferia que não tivesse acontecido! Me deprime! Encabula”, fala Caio. Jeiza quer saber se ele esqueceu Bibi, e o advogado é sincero: “Alguém esquece totalmente? A gente sabe que isso é mentira. Não sabe? Você esqueceu totalmente o Zeca (Marco Pigossi)?”. Jeiza fala que o assunto não é o Zeca. “Não vamos falar do Zeca e nem da Bibi! Eles passaram... Já foram... Não foram?”, diz Caio, que dá um beijo na namorada.

Cena rara



Namorando desde 2016, o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle foram vistos juntinhos no início desta semana. A revista Quem conta que o casal assistiu a um jogo de tênis em cadeiras de rodas, no Invictus Games 2017, evento paralímpico que acontece no Canadá. De óculos escuros, Meghan e Harry chegaram e saíram de mãos dadas, trocando vários sorrisos e chamegos durante a partida. Curiosidade é que foi justamente no Invictus que eles ficaram se conhecendo, em maio do ano passado, em Toronto, onde ela gravava a série Suits e ele promovia a competição. Fofos!

Escalação



Mariana Ximenes e Débora Falabella foram escaladas para a minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora, que estreia em 2019. A direção tem feito testes para o elenco jovem da atração, que será gravada de novembro a março. O autor já entregou os dez capítulos. Murilo Benício também está confirmado na trama. Segundo Patrícia Kogut, especialista em TV, a minissérie contará a história de dois adolescentes que investigam um crime em 1961. Um deles será um ator negro desconhecido do público de TV. A equipe ainda busca um rosto novo para o outro papel.

Bumbum lááá na nuca

Gracyanne Barbosa exibiu seu famoso “bumbum na nuca” e sua cinturinha fitness em uma foto na web. Como sempre, Gracy chamou atenção por conta da lingerie bem pequena (quase não dá pra ver...) e ganhou vários elogios.

Procurando no baile

Acredite se quiser... Uma equipe de olheiros do Big Brother Brasil esteve em um baile funk, atrás de possíveis participantes para a 18ª edição do reality, que voltará à grade da emissora em janeiro. A equipe do baile foi avisada sobre a presença dos olheiros do BBB, segundo Carla Bittencourt, mas a orientação dada foi de que a informação ficasse em segredo para evitar que as pessoas perdessem a naturalidade ou que se exibissem de propósito. Será que encontraram bons perfis de participantes?