Gisele Bündchen ganha o “Eco Laureate” no Green Carpet Fashion Awards

Gisele Bndchen ganha o Eco Laureate no Green Carpet Fashion Awards

Por Letícia Morais



Causa ecológica



O domingo foi de alegria para Gisele Bündchen, que ganhou o prêmio inaugural Eco Laureate, durante o Green Carpet Fashion Awards. De acordo com O Globo, a modelo brasileira foi homenageada durante uma cerimônia que fez parte da Semana da Moda de Milão, em reconhecimento ao seu trabalho a favor do bioma amazônico no Brasil e à maneira como ela usa sua projeção para promover causas e soluções ambientais. O prêmio foi criado para celebrar a sustentabilidade no setor da moda. Grande reconhecimento!

Pingos nos is



Enquanto para uns o domingão foi de reconhecimento, para outros foi oportunidade para um desabafo. Esse é o caso de Wanessa Camargo, que usou suas redes sociais para reafirmar o amor pelos pais, Zezé Di Camargo e Zilu Godoi, separados desde 2012. A cantora, também, destaca não ter nada contra Graciele Lacerda, noiva de Zezé desde junho deste ano. Ela pontua que separações são sempre complicadas para os filhos e que está tudo resolvido, bem como afirma ser a última vez que se pronuncia sobre o assunto. “Hoje, meu pai está feliz em seu caminho e minha mãe, também. No fim das contas, é isso o que passa a importar. Por ver o meu pai feliz, eu não tenho nenhum problema ou nada contra a Graciele – e a respeito como a mulher que o meu pai ama. E assim, também, será com minha mãe e quem ela decidir estar ao lado. [...] Meu pai e eu estamos mais unidos e próximos do que nunca. E a minha família como um todo está feliz e seguindo em frente – e isso é tudo o que vocês precisam saber e acreditar: naquilo que vem de nós, e não de terceiros. Uma ótima semana para todos!”.

Sem solução



E por falar em Zezé e Zilu... Foi com dor no coração que o cantor colocou à venda a fazenda É o Amor (nome emprestado de uma de suas músicas de maior sucesso), no vale do Rio Araguaia, município de Araguapaz, em Goiás. De acordo com o portal Famosos, do Extra, a decisão foi tomada para que a partilha dos bens com Zilu, sua ex-mulher, possa ser finalmente concretizada. O portal revela, ainda, que, para não se desfazer do seu xodó, o cantor ofereceu mundos e fundos a Zilu, que, ainda magoada com a separação, vem endurecendo as negociações por conta de cada centavo do que é seu por direito. Avaliada em 25 milhões, a propriedade de 1.500 hectares abriga vacas de até R$1,5 milhão e conta com laboratório usado para a reprodução de gado nelore puro. Em leilões, Zezé chega a faturar até R$6 milhões com a venda de animais. Como diriam Leandro & Leonardo, amigos de Zezé: “Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar”...

Sem direito



Na reta final de A Força do Querer, Ritinha (Isis Valverde) perderá a guarda do filho, Ruyzinho (Lourenço Souza). Isso porque Ruy (Fiuk) denuncia a bigamia da mulher e pede a guarda do menino. No entanto, o juiz decide que Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Eugênio (Dan Stulbach) serão os responsáveis pelo neto. Segundo a colunista Carla Bittencourt, Ritinha, que sempre se mostra desapegada, vai sofrer demais com a falta do filho. Dominada pela raiva, a sereia invade a casa da ex-sogra para pegar o menino, mas a polícia tira Ruyzinho do colo da mãe e a tira de lá. “A senhora me paga, dona Joyce! A senhora me paga! Vocês vão ver o que eu vou fazer! Vão ver quem é que vai levar o farelo aqui”, ameaça ela, que sai com os policiais.

Escalação



O ator Rafael Vitti, que fez sucesso na pele de Leonardo em Rock Story, já está reservado para ser o protagonista de Anos Incríveis, novela das sete que vai entrar na grade da TV Globo depois de Deus Salve O Rei (que estreia após Pega-Pega). As autoras Izabel de Oliveira e Paula Amaral já quiseram garantir o aspirante a galã na escalação dos atores para a trama.

Ousada



A rapper Nick Minaj resolveu causar na web e postou um clique dela pra lá de provocante, com uma lingerie preta e transparente, com a seguinte legenda: “Aqui estou, olhando para você, garoto”, em uma tradução livre da frase escrita por ela em inglês. Pra quem será o recado?

Torta de climão



Cancelamento do show de Pabllo Vittar na cidade de Imperatriz, no Maranhão, deu o que falar neste fim de semana. De acordo com o colunista Léo Dias, a cantora drag queen cancelou o show poucas horas antes de sua apresentação. O motivo da desistência, segundo a coluna, seria desacordo com relação ao valor do cachê, acertado antes de sua participação no show de Fergie, no Rock in Rio, em R$35 mil. Mas Léo Dias afirma que o valor cobrado agora, após a participação, é de R$80 mil. O colunista revela, ainda, que, dia 17, Pabllo deu outro bolo, ainda pior: ela deixou na mão a produção do Domingão do Faustão. Convidada para participar do quadro Ding Dong, um dia após sua apresentação ao lado de Fergie, a cantora sumiu. Léo Dias destaca que a produção do Faustão conseguiu contato com o produtor da cantora apenas duas horas antes de o programa começar, alegando que Pabllo não estava em condições físicas para comparecer ao Faustão. Tem que tomar cuidado para não queimar o filme...