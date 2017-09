Datena deixa programa depois de forte dor de barriga

Por Letícia Morais

Saída de emergência



O jornalista José Luiz Datena precisou deixar o comando do Brasil Urgente, na Band, após passar por uma dor de barriga. Ao vivo, o apresentador revelou que se ausentaria para ir ao banheiro e deixou os repórteres Marcelo Moreira e Bruna Drews encarregados de dar prosseguimento ao noticiário. “Vou confessar uma coisa para vocês, entre nós. Estou com uma dor de barriga desgraçada. Se eu não sair correndo daqui, o bicho vai pegar”, disse ele. Não é fácil...

RC na veia



Os grandes sucessos do Rei Roberto Carlos serão interpretados com novos arranjos e uma pegada bem Rock’n Roll, em São Paulo. O filho do mestre, Dudu Braga, prepara-se para arrasar na bateria, ao lado de Alex Capella (vocal), Fernando Miyata (guitarra), Juninho Chrispim (baixo), na gravação do DVD RC Na Veia, no dia 9 de outubro, projeto que já roda o Brasil há dois anos. O repertório ainda é surpresa, mas o grupo adianta que canções como Ilegal, Imoral ou Engorda, É Proibido Fumar e Esse Cara Sou Eu estão confirmadíssimas. A gravação do projeto vai contar com a participação de Digão (Raimundos) e Rogério Flausino. “Rock’n Roll é atitude e isso meu pai sempre teve. Roberto Carlos e o rock têm tudo a ver. Preparem-se para uma noite inesquecível, com muita música e emoção!”, promete Dudu.

De volta



Tiago Abravanel está de volta aos comerciais da Tele Sena. O cantor e ator usou um figurino especial para a campanha, que teve uma pegada bem “ostentação”. Foi montada uma verdadeira “fábrica de sonhos” e uma piscina de dinheiro para a gravação. “A Tele Sena traz todo um simbolismo de união e de perseverança. Esta é uma campanha de aniversário e ser escolhido para fazer parte dessa comemoração é uma honra para mim”, disse. Atualmente, Tiago está apresentando, todas as quintas-feiras, o programa Papo de Almoço, transmitido pela Rádio Globo.

Baby a bordo?!



O clã das Kardashians pode ficar maior daqui a alguns meses. Isso porque Kylie Jenner estaria grávida. A informação é dada como certa pelo site americano especializado em celebridades, TMZ. As fontes do TMZ também informam que o pai da criança seria o namorado atual da jovem, Travis Scott, de 25 anos. A própria Kylie já teria falado sobre a gravidez com amigos, no começo do mês, no festival Day N Night Fest, na Califórnia. Travis, também, já estaria comunicando pessoas próximas sobre o assunto. O jovem casal está junto desde abril. E aí, será?!

Quebrando tabus



Há um bom tempo, Mariana Xavier vem quebrando tabus impostos pela sociedade e a “ditadura da moda”. Atriz de A Força do Querer e eterno sucesso na pele de Marcelina na comédia Minha Mãe é Uma Peça, Mariana é estrela de uma campanha de loja de roupas femininas que começa a ser veiculada nos próximos dias. Marina, também, tem colhido bons frutos por conta do seu canal no YouTube, Mundo Gordelícia, e com seu molejo na Dança dos Famosos. Esta é a segunda vez que a atriz realiza uma campanha para a marca. Em julho deste ano, ela foi estrela da coleção Plus Size. Maravilhosa!

Aproveitando a solteirice



Thiago Rodrigues, que está separado da jornalista e apresentadora Cristiane Dias, fez a fila andar rapidinho no Rock In Rio! O ator fez a temperatura subir com uma loira e foi alvo das lentes dos fotógrafos de plantão ao trocar beijos com a moça. Segundo a revista Quem, a escolhida é a advogada Katrin Kenigsberg, de 24 anos. Thiago e Cristiane, que são pais de Gabriel, de oito anos, ficaram juntos de 2007 a junho deste ano, com uma relação bem conturbada, entre idas e vindas, além de conflitos em público.

Dando o troco

Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Bibi (Juliana Paes) vai humilhar Rubinho (Emílio Dantas) e revelar que beijou Caio (Rodrigo Lombardi). A revelação é da colunista antenada nas novelas Patrícia Kogut. Tudo começa quando a mãe de Dedé (João Bravo) se separar do marido e passar a cobrar uma pensão para o filho. Para se vingar, conforme a coluna TV Mix já adiantou para você, leitor, o traficante, que a essa altura estará preso, mandará Carine (Carla Diaz) entregar o dinheiro em mãos a Bibi. Revoltada, a criminosa decidirá visitar Rubinho, no presídio, para tirar satisfações e tentar resolver a situação. O traficante não dará o braço a torcer e dirá que a amante vai continuar cuidando do pagamento. A filha de Aurora (Elizangela) ficará irada e revelará seu segredo: “Ó, se aquela Carine foi a primeira, eu te traí bem antes, viu? Bem antes de me botar o chifre, você levou o seu. Encontrei o homem que foi meu noivo, ele me queria de volta e eu teria ficado com ele de vez se já não tivesse feito a merda de queimar aquele restaurante. Só por isso eu continuei contigo. Só por isso eu mergulhei de cabeça junto contigo: porque não vi mais saída pra mim! Só por isso. E sabe quem é ele? O Caio. O teu advogado! Tá pensando que ele foi advogar por nada, para um zé ninguém como você? Tá pensando que foi pelos belos olhos da Heleninha (Totia Meirelles)? Foi por mim! Por mim, que fui no escritório dele pedir pra ele te defender! Por mim! E todo mundo sabe que era ele o meu noivo! Todo mundo! Menos você!”, desabafará.