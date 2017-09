Sandra decide devolver os dólares de Pedrinho em Pega Pega

Sandra decide devolver os dlares de Pedrinho em Pega Pega

Por Letícia Morais

Boa audiência



O último capítulo da temporada da minissérie Sob Pressão alcançou média de audiência de 30 pontos no Rio de Janeiro. Conforme a colunista Carla Bittencourt, o número representa um aumento de mais sete pontos de audiência (+30%) na comparação com a média da faixa horária nas terças anteriores à estreia, no dia 25 de julho.

Arrependimento



Sandra Helena (Nanda Costa) mostrará que tem bom coração, em Pega Pega. Ao receber a herança de Dona Marieta (Camila Amado), Sandra decide devolver os dólares de Pedrinho (Marcos Caruso). Carla Bittencourt adianta que ela dividirá uma parte entre os funcionários do hotel, mandando as quantias em envelopes, sem remetente. O restante dos dólares ela põe numa igreja e avisa ao ricaço, anonimamente. A única que recebe um envelope vazio é Tânia (Jeniffer Nascimento). “Pra você, não”, escreve. Os funcionários sacam que o dinheiro é do roubo e devolvem para Pedrinho.

Abalandooo....



Pabllo Vittar alcançou mais uma marca de sucesso: a cantora é a primeira brasileira a conseguir emplacar três músicas no Top 5 do Spotify Brasil. A novidade foi dada pelo Extra, que recebeu a confirmação da assessoria de imprensa do streaming de que Pabllo é a primeira a conquistar o feito no Brasil. O hit Sua Cara, a parceria com Anitta que ela cantou no Rock In Rio durante o show da Fergie, está em primeiro lugar entre as músicas mais escutadas no Brasil por meio do serviço de streaming de música. A segunda faixa mais tocada no país é a música K.O., outro hit de Vittar. Recentemente, o clipe dessa música chegou a ser excluído do YouTube por hackers que invadiram o canal da cantora no site de vídeos. A exclusão foi revertida em pouco tempo pela própria plataforma, que recuperou o vídeo com as mais de 171 milhões de visualizações do clipe. Para fechar a trinca de sucesso de Pabllo, a música Corpo sensual, parceria com o cantor Mateus Carrilho, da banda Uó, está em quinto lugar entre as mais tocadas na plataforma. E para aqueles que insistem em não gostar de Vittar, já diria Zagallo: “Vocês vão ter que me engolir!!!”.

Showzaço!



Às 21h31 de quinta-feira, 21, o The Who começou seu primeiro show no Brasil. Ao som do riff de guitarra inconfundível de I Can’t Explain, o grupo abriu sua apresentação no Allianz Parque, em São Paulo. “São Paulo, que ótimo ver vocês”, disse o guitarrista Pete Townshend, levando o público ao delírio segundo a revista Quem. “Esta é nossa primeira vez na América do Sul, nossa primeira vez no Brasil. Estamos muito felizes de estar aqui”, continuou ele, mandando na sequência The Kids Are Alright, um dos maiores sucessos da banda.

Fama x Relacionamentos



Lady Gaga acha que sua carreira impede que ela tenha um relacionamento sério e firme com alguém. E isso ela mesma revela em seu novo documentário para a Netflix, Gaga: Five Foot Two. No programa, ela confessa a verdadeira razão do fim de seu noivado com Taylor Kinney. De acordo com o portal O Fuxico, no começo do filme, ela revelou para as câmeras que ela e Kinney estavam com problemas. “Eu e Taylor estávamos brigando, o que é horrível. Meu limite para lidar com essas porcarias com homens é – eu nem tenho um mais. Em uma relação, vocês têm que se mover juntos”, explica no vídeo. Depois, quando ela rodou o filme de Bradley Cooper, A Star Is Born, o término aconteceu e ela falou sobre o efeito dele em sua carreira e em suas relações. “Minha vida amorosa desmoronou. Eu vendi dez milhões [de discos] e perdi o Matt. Vendi 30 milhões e perdi o Luke. Fiz um filme e perdi Taylor (...) Essa é a terceira vez que meu coração se parte desse jeito”, lamentou a cantora. Para os fãs de plantão, o documentário da cantora já estreou nessa sexta-feira. Vale a pena assistir!

Bombou



A estreia da sexta temporada de The Voice Brasil na telinha da Globo bombou. Em clima de muita festa, os técnicos Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló já começaram a montar seus times e pareceram ter adorado as primeiras audições às cegas da atração, que, aliás, tem Tiago Leifert como seu apresentador. As caras e bocas da estreante nesta versão, Veveta, deram o que falar na web. Programa tem tudo para revelar grandes talentos... Aguardemos!

Seduzindo



Nicole Bahls causou na web com um clique em que ela aparece seminua. Quem compartilhou a imagem foi o fotógrafo Davi Borges, que fotografou a modelo toda sensual, com o corpo coberto apenas por adesivos dourados. Mas os babões de plantão já podem tirar os olhos, porque Nicole declarou que vai casar com Marcelo Bimbi. Juntos há quase dois anos, os dois decidiram trocar alianças e dizer o sim, com toda pompa e circunstância, em dezembro. Nicole, fã e devota ferrenha do Padre Fábio de Mello, torce para que ele consiga uma data em sua agenda. “É nosso sonho ter o padre abençoando nossa união”, disse a noiva.