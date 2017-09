Musical sobre a vida e trajetória de Hebe Camargo estreia dia 12

Musical sobre a vida e trajetria de Hebe Camargo estreia dia 12



Por Letícia Morais

Sem previsão de alta



Após seis meses de internação, o cantor e compositor Arlindo Cruz, de 59 anos, permanece na unidade semi-intensiva de hospital do Rio de Janeiro, infelizmente, ainda sem previsão de alta. O artista foi internado no dia 17 de março deste ano, depois de sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC), em casa. Arlindo preparava-se para embarcar em um voo para São Paulo, onde cumpriria a agenda de shows, quando teve o AVC, que afetou uma área profunda do cérebro, responsável pelos movimentos. De acordo com a assessoria do hospital, Arlindo segue em processo de recuperação neurológica, de forma gradual.

De volta



Com o nascimento do filho Enrico, em Miami, Karina Bacchi está de volta ao Brasil. O primeiro filho da atriz nasceu no começo de agosto e é fruto de uma produção independente. Segundo a revista Quem, a atriz chegaria ao Brasil no domingo, 17, contudo, por conta do furacão Irma, a viagem foi adiada para quarta-feira, 20. “Cheguei pra conhecer minha casa, meu quartinho, meu lar! Eu e mommy sempre juntos!”, escreveu ela na legenda de uma foto no perfil de Enrico – sim, ele já tem um perfil próprio – na web.

Baixa no elenco



Taís Araújo vai deixar o elenco do programa Saia Justa, do GNT. Isso porque, segundo Patrícia Kogut, a atriz passará a se dedicar às gravações da nova temporada da série humorística Mister Brau, da Rede Globo, e não conseguirá conciliar a agenda de gravações. O último programa que terá a participação dela será exibido no dia 29 de novembro. Apesar da divulgação da “baixa” no elenco, o canal não definiu quem será a substituta. Taís e a cantora Pitty entraram no programa no início deste ano para completar o time, ao lado de Mônica Martelli e Astrid Fontenelle.

Hebe – O Musical



Estreia no dia 12 de outubro musical sobre a vida de Hebe Camargo. Este é o segundo passo da Plataforma Cultural Hebe Forever, encabeçada por Cláudio Pessutti, e que terá ainda um filme que será desmembrado em uma exposição com o acervo da diva, minissérie para TV e um documentário e um livro fotográfico. O roteiro do musical é assinado por Artur Xexeo, autor de Hebe, A Biografia, e a direção artística será de Miguel Falabella. Com coreografias de Fernanda Chamma, direção musical de Daniel Rocha e preparação vocal de Guilherme Terra, que também será o maestro, Hebe – O Musical traça a trajetória pessoal e profissional da maior diva que a TV brasileira já viu. Sempre Hebe!

Cercada de cuidados



Desde que anunciou sua gravidez de gêmeas, aos 45 anos, Ivete Sangalo tem se cercado de cuidados. A cantora, que é perseguida por fãs por onde passa e sempre muito solícita, pediu uma trégua por um tempo. Segundo o portal Extra, a baiana conversou com alguns fãs e pediu para que eles entendam esse afastamento temporário. “Ela pediu que deixássemos, por enquanto, de ir atrás dela em aeroportos e noutros lugares”, conta uma fã à publicação. A justificativa da diva é que o contato com grandes aglomerações pode pôr em risco sua imunidade. Os fãs, claro, entenderam o apelo de Veveta. Na terça-feira, 19, quando participou de uma gravação do programa Caldeirão do Huck, um helicóptero foi disponibilizado para que a cantora fosse levada até o Projac e depois de volta até a pista do aeroporto, sem o contato usual com os fãs. Como era de se esperar, Veveta anunciou que ficará fora do próximo carnaval, em 2018. “Por orientação dos meus médicos e por orientação, também, dos meus neurônios”, brincou.

Na seca



Entre uma gargalhada e outra, Valesca Popozuda abriu o coração em um bate-papo pra lá de descontraído no canal da blogueira Juju Conta Tudo. A funkeira revelou que está “na seca” há algum tempo. “Todo mundo acha que chove homens no meu pé, não é? Mas estou há meses sozinha e sem dar um beijinho na boca. Tenho meus contatinhos e, quando o bicho apertar, irei acionar. Não estou morta! Solteira sim, sem contatinho jamais!”, diz a cantora, que não assume um novo amor desde o fim do namoro com o empresário Diógenes David, em fevereiro de 2016.

Sem carteira



Agora, só Rodrigo Hilbert pode dirigir na casa de Fernanda Lima. Bom, pelo menos é o que conta o Portal Extra Famosos na web. Segundo o canal, a apresentadora teve a carteira de habilitação suspensa, por excesso de multas, já que teria acumulado o total de 28 pontos. Ainda conforme a publicação, no dia 15, foi registrado o bloqueio da carteira da apresentadora no Detran. Assim sendo, a partir de agora, se Fernanda Lima for pega dirigindo, sendo parada numa blitz ou cometendo alguma outra infração de trânsito, pode ter o direto de dirigir cassado por até dois anos. Xiii...