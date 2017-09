Ruy vira fugitivo da polícia depois de atirar em Zeca, em A força do Querer

Ruy vira fugitivo da polcia depois de atirar em Zeca, em A fora do Querer

Por Letícia Morais

Fugitivo



Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Ruy (Fiuk) se tornará fugitivo da polícia, depois de atirar em Zeca (Marco Pigossi). Com medo, o filho de Eugênio (Dan Stulbach) fugirá da cena do crime, mas as testemunhas vão relatar o ocorrido à polícia e farão a descrição do rapaz. Patrícia Kogut revela que o marido de Ritinha correrá para a empresa da família e contará tudo para Amaro (Pedro Nercessian), que, preocupado, vai revelar o crime do amigo a Dantas (Edson Celulari). O advogado dará as orientações: “A primeira providência, agora, é fugir do flagrante. Se te pegarem agora, é prisão. Vai ficar as próximas 48 horas escondido”, dirá. “Onde?”, questionará Ruy. “Aqui e na sua casa nem pensar; parentes mais próximos, também não. A polícia vai fazer buscas”, explicará Dantas, que oferecerá sua própria casa como esconderijo.

Depois de recolherem os depoimentos, os policiais irão à casa de Ruy e, em seguida, à empresa. Lá, eles encontrarão a arma do crime, no carro dele.

Inspiração

Por falar na trama, o elenco grava nesta semana na Tavares Bastos, no Catete, as cenas da ocupação do Morro do Beco, inspiradas na chegada da polícia pacificadora ao Complexo do Alemão, em 2010. Já a parte da fuga de Rubinho (Emilio Dantas) por um matagal será feita em Guaratiba.

Adequações



Depois de diversas falhas nas edições ao vivo do reality A Fazenda, principalmente em relação ao áudio, a direção da Record montou uma equipe de dez funcionários para dar apoio técnico à produtora que assumiu a produção do reality este ano. Segundo Patrícia Kogut, eles vão acompanhar os trabalhos de perto até que tudo se normalize.

Recaída?



Ludmilla voltou a Los Angeles, nos Estados Unidos, esta semana, para gravar o seu novo clipe, Tipo Crazy, em parceria com o rapper Jeremih. Mas a viagem da cantora não foi só a trabalho. Ela aproveitou para reencontrar o ex-namorado, o produtor musical Xerxes Frechiani, que mora por lá. Vídeos compartilhados pelo bonitão na web e replicados pelo Jornal Extra mostram os dois no maior clima de romance e até dando um beijo na boca. Eles terminaram há pouco mais de um ano, por causa da distância, mas continuam com uma amizade pra lá de colorida...

Protesto



Em meio à preparação de Deus Salve O Rei, próxima novela das 19h, as atrizes Bruna Marquezine e Flora Diegues se beijaram na boca, em protesto à decisão da Justiça Federal do Distrito Federal, que permite que psicólogos tratem gays e lésbicas como doentes. A foto foi postada pela atriz Flora Diegues, colega de elenco de Bruna. “Hoje a gente acordou bem gay”, escreveu ela na legenda. O Extra destaca, também, a participação de Tatá Werneck no protesto, que, em outro clique, aparece beijando Flora Diegues.

Numa boa



Poucos dias após anunciar o divórcio de Josh Duhamel, Fergie comentou, pela primeira vez, sobre a separação. Em entrevista à revista People e traduzida pelo portal O Fuxico, a cantora contou que foi estranho fingir que não havia terminado seu relacionamento com o ator. “Estava ficando um pouco estranho ter de responder todas aquelas perguntas sobre a minha vida romântica”, revelou. O casal terminou em clima pacífico. “Ainda somos amigos e nos amamos muito. Não havia momento ideal para isso, apenas decidimos que era a hora certa”, disse, afirmando que os dois vão continuar dividindo suas obrigações com o filho Axl, de quatro anos.

“Muso”!



Depois de levantar o Rock in Rio em duas apresentações épicas com o Maroon 5, Adam Levine curtiu um merecido descanso. O cantor aproveitou o calorão no Rio de Janeiro para jogar golfe em um clube de São Conrado, antes de ir embora. Gatíssimo, de roupas claras, como é costume no esporte, Adam usou um boné para se proteger do sol e tinha a companhia de outros jogadores e de um caddy (pessoa que carrega a bolsa com os tacos). De acordo com a revista Quem, Adam e a mulher, a modelo Behati Prinsloo, são fãs de golfe e são vistos com frequência jogando juntos. O cantor, inclusive, já tinha encaixado uma partida em um clube de Porto Alegre, no ano passado, quando se apresentou na cidade. Ele arrasa!