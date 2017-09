Pabllo Vittar soma milhões de seguidores, inclusive Fergie

Pabllo Vittar soma milhes de seguidores, inclusive Fergie

Por Letícia Morais

Um festival para chamar de seu



Que Rock in Rio que nada... Anitta quer mesmo é um festival para chamar de seu. Bom, isso é o que revela o colunista Ancelmo Gois, d’O Globo. Segundo ele, a Poderosa já começou a produzir seu próprio festival de música. Definido como um evento “democrático” e “sem preconceito com ritmos”, o festival deve reunir nomes do cenário musical do funk, samba, rock e pop, entre outros, em um mesmo palco. De acordo com Ancelmo, a ideia de Anitta, que está se saindo muito bem como empresária, é reunir artistas brasileiros e internacionais, em datas diferentes de 2018, no Brasil, mas ainda sem local definido. Uma diva, “né, mores”?!

Semana animada



Após polêmica com Edinson Cavani, por quem discutiu para bater pênalti na vitória por 2 a 0 sobre o Lyon, Neymar parece estar de bem com a vida. Na segunda-feira, 18, o piloto Lewis Hamilton postou uma foto dele ao lado do craque. Segundo o portal Extra, os dois curtiram uma baladinha durante a semana de moda em Londres. “Meu irmão de outra mãe”, escreveu Hamilton, que chegou à capital da Inglaterra um dia depois de vencer o GP de Cingapura. Em outra imagem, o craque aparece de rosto coladinho com a bela Sara Sampaio, angel da Victoria’s Secret. Seguindo o baile!

Cenas falsas (TV MIX 2009 – A força do querer)

Gloria Perez já avisou à produção de A Força do querer que vai escrever cenas falsas para despistar a imprensa e o público sobre os desfechos da novela. Segundo Carla Bittencourt, Gloria, que escreve sozinha, trabalha com folga. Faltando um mês para o fim dos trabalhos – a novela vai acabar no dia 20 de outubro – a autora já entregou os capítulos até a penúltima semana, mas ainda segura o último bloco. Apesar de já ter feito pedidos de locação, cenário e figurino para a produção viabilizar as últimas cenas, Gloria pode querer mudar o que já pediu.

Perigosa mexxxmo



Por falar na trama, daqui uns dias Bibi (Juliana Paes) vai perder a cabeça e tentar incendiar a casa de Carine (Carla Diaz). Patrícia Kogut revela que a cena irá ao ar após a separação dela e Rubinho (Emilio Dantas), quando a perigosa passar a cobrar uma pensão para o filho. Para se vingar, o traficante mandará Carine entregar o dinheiro em mãos a Bibi. Quando chegar ao morro para pegar a quantia com Kikito (Marcos Junqueira), ela será avisada de que a rival é quem foi encarregada de guardar a grana. Bibi se revoltará e fará um escândalo, na porta da casa da moça. “Cadê a vagabunda? Mostra a cara, lixuda! Fechou a porta, é, piranha? É hoje que tu ficas sem mega, sem silicone!”, ameaçará. “Aceita ou surta!”, provocará Carine, que, com medo de ser agredida, se trancará dentro de casa. “Quer me ver surtada? Vai ver a hora que começar o fogo e tu saíres daí engasgada de fumaça!”, dirá. Bibi começará a jogar gasolina no muro e fará ameaças. “Hoje tu sais desse morro torrada ou quebrada! Tu que vais escolher!” Neste momento, um grupo de traficantes chegará e impedirá o incêndio. Xiiii...

Lançamento



No dia 7 de outubro, sábado, o patrocinense de certidão, mas uberabense de coração, Paulo Andrade lança seu CD Paixão Selvagem, com músicas 100% de sua autoria, no Tatersal Rubico de Carvalho, na ABCZ. O evento será realizado a partir das 21h, quando o cantor mostrará sua canção de trabalho, intitulada Cowboy e a Mocinha. Paulo já se apresentou em cavalgadas, leilões, festas rurais e beneficentes, inclusive em um show para mais de vinte mil pessoas na cidade. Na discografia, Paulo Andrade possui Coração Sertanejo, Laço de Saudade, e, agora, trabalha em um projeto mais ousado, seu terceiro CD de música autoral. Promete ser sucesso!

The end



Juliana Paiva e Juliano Laham não formam mais um casal, para a tristeza dos shippers (fãs do casal). Juntos desde abril de 2016, os dois curtiram os shows do RiR em camarotes diferentes. Apesar do término, o ex-casal parece estar numa boa, pois continua se seguindo nas redes. Procurada pelo Portal Extra, a mãe e assessora da atriz, Cristina Paiva, preferiu não confirmar o término. “Ela não fala sobre a vida pessoal. A única coisa que posso dizer é que está trabalhando, cheia de projetos, e feliz”, disse. Vida que segue!

Sucesso em números



O sucesso de Pabllo Vittar, sensação no primeiro fim de semana de Rock in Rio, pode ser medido em números nas redes sociais. No fim de junho, quando virou manchete ao ultrapassar a drag queen americana Ru Paul, indicada ao Emmy por fãs no Instragram, a brasileira contabilizava 1,4 milhão de seguidores. Hoje, já são mais de 4,2 milhões. E não pense, você, que o número é pouco. Para se ter uma ideia, com esse número, Pabllo já tem mais seguidores que a cantora Fergie, que convidou a drag para dividir com ela o palco do Rock in Rio, na noite de sábado, 16. Aliás, a ex-voz feminina do grupo The Black Eyed Peas passou a seguir a drag na rede social. ’Tá podendo!

Você Decide



A nova versão do Você Decide vai tratar de um tema polêmico: o suicídio assistido, que será um dos quatro possíveis desfechos do primeiro episódio. Mas, na verdade, quem escolhe mesmo é o público, seja por telefone ou pela internet. Em sua coluna, Patrícia Kogut destaca a história de Osmar Prado e Eucir de Souza, que serão os protagonistas como pai e filho.

Especial



Fim de ano, época de produzir os especiais nas emissoras de televisão... Na Record não será diferente. O programa Dancing Brasil, versão da emissora para o Dança dos Famosos, da Globo, vai ganhar um especial de fim de ano. Entre os participantes confirmados estão Ticiane Pinheiro e Marcos Mion. As gravações ocorrem este mês em São Paulo e em outubro serão feitas no Rio de Janeiro.