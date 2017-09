Na sua cara



Por Letícia Morais

Cancelando turnê



Após cancelar sua participação do Rock in Rio 2017, Lady Gaga anunciou que vai adiar o trecho europeu da turnê Joanne. Na última semana, a cantora anunciou que estava internada e que não se apresentaria no festival de música, por conta das fortes dores causadas pela fibromialgia, uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. As dores persistem e os médicos recomendaram repouso, conforme a cantora escreveu em suas redes sociais. “(As dores) ‘estão também me afastando da coisa que mais amo neste mundo: me apresentar para meus fãs. Espero poder voltar para a turnê em breve, mas preciso estar com meus médicos por enquanto para que eu possa estar forte e me apresentar para todos vocês pelos próximos 60 anos ou mais’”. Melhoras!

Arrependeu?!



Apesar de já assumir publicamente o namoro, Anitta tem evitado fotos ao lado do empresário carioca Thiago Magalhães. Mesmo assim, a cantora abriu uma exceção, publicando clique dela dando um beijo no namorado. Anitta parece ter se arrependido, já que, após alguns minutos no ar, a publicação logo foi apagada. O tempo, no entanto, foi suficiente para os fãs garantirem a perpetuação do momento. Thiago e Anitta estão juntos desde maio. Conforme bem lembra o portal Extra, no Dia dos Namorados, eles foram vistos durante jantar romântico em um restaurante japonês, na Zona Sul do Rio. De lá para cá, o romance engatou de vez.

Lacradora



Ainda falando nela, Anitta decidiu aproveitar alguns merecidos momentos de folga e descanso para curtir, junto a alguns amigos, uma viagem para fora do Brasil. Na hora de se divertir, em uma baladinha do exterior, contudo, a cantora acabou sendo alvo de alguns olhares e até julgamentos, principalmente por conta do modo como estava dançando, ao lado de seus colegas de passeio. “Chegamos à balada com um lookinho baile funk e tinha umas mulheres no camarote ao lado que não estavam aceitando muito bem a nossa dança, o nosso look, a nossa brasilidade… Porém, do nada, começou a tocar a minha música e tinha um telão em que, também, começou a passar meu clipe”, chegou a afirmar Anitta, ao usar a web para relatar tal situação aos fãs. O desfecho de tal episódio foi realmente lacrador. Conforme o portal Fuxico, assim que um de seus vídeos terminou de ser exibido, na própria balada, a artista brasileira comprou o champanhe mais caro do local e mandou diretamente para o camarote em que estavam as mulheres que a julgaram, com direito até a um “recadinho especial” e tudo mais. “Parece que o jogo virou, não é?”, chegou a afirmar Anitta. Soberana!

Casadíssimos



A jovem atriz Marina Ruy Barbosa e o piloto Xandy Negrão se casaram no sábado, 16, no civil, em cerimônia discreta, apenas para os familiares, em Campinas. No domingo, 17, a atriz compartilhou um registro com o marido, os pais e os sogros, feito durante o casório e já usando a aliança de casada. Eles se casaram em 2016, em uma cerimônia budista, na Tailândia. As comemorações pela união ainda não acabaram! Almoço para os familiares e amigos mais íntimos está programado para acontecer na fazenda de Negrão, em Goiânia, no dia 30, e a cerimônia religiosa será no dia 7 de outubro. Conforme adianta a coluna Famosos, nesta ocasião a atriz vai usar um modelo exclusivo Dolce & Gabbana. Já Xandynho mandou confeccionar seu terno na Suíça. Chiquérrimos!

Poderosaaa



Pabllo Vittar roubou a cena ao subir ao palco com Fergie, na noite de sábado, 16, no segundo dia de Rock in Rio. Na web, claro, internautas ficaram eufóricos, fazendo diversos posts sobre a parceria das duas no festival. De body com direito a penas que traziam as cores do Brasil, Pabllo rebolou muito e, ainda, cantou Sua Cara, hit que lançou recentemente com Anitta e Major Lazer. “Bicho! #PabloVittar cantando com a Divaaaaaaaa @Fergie”, “agora o show fica bom! #Fergie e #PabloVittar!” e “Pablo Vittaaaaaaaaaaar entroooouuu!!!!!! maravilhosaaaaa #PabloVittar #FergieNoRIR #FergieNoRockInRio” estavam entre as mensagens deixadas na web.

After party



E quem aproveitou muito foi o Whindersson Nunes. O youtuber também participou de uma festinha privé com nada mais, nada menos, que Fergie e Pabllo Vittar. Fergie, que na balada já usava um look despojado, com top de renda e barriga de fora, foi clicada assim que chegou à Cidade do Rock, no fim da tarde de sábado, 16. Vestindo roupas pretas e óculos escuros, ela foi simpática com as pessoas que a receberam na portaria. Apesar de a cantora estar passando por momentos turbulentos, já que anunciou recentemente que se separou de Josh Duhamel, aparentou tranquilidade e serenidade na Cidade do Rock.

Na lata



Sem paciência com certos comentários, Bruna Marquezine deu uma resposta atravessada a um seguidor. O desentendimento aconteceu após a atriz escrever uma mensagem em inglês, falando da sua saudade do verão europeu. “Missing this sunset” (Sinto saudade do pôr do sol), escreveu Bruna. O seguidor, então, retrucou: “Escreve a legenda na nossa língua”. O comentário foi o suficiente para Bruna alfinetar: “Falo a língua que eu quiser, amor! Vlw!”. Toma!