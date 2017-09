Tatá Werneck poderá comandar programa na Globo

Tat Werneck poder comandar programa na Globo



Por Letícia Morais

Programa pra chamar de seu



Há um movimento intenso na Rede Globo para dar a Tatá Werneck um programa semanal nos moldes do Lady Night, que ela comanda no Multishow. Segundo a colunista Carla Bittencourt, o comentário é de que ele entre no lugar do Altas Horas, que está subindo no telhado. Mas como a atriz estará em Deus Salve o Rei, a ideia é que seja uma atração para a grade de 2019. Assim que a novela acabar, em setembro do ano que vem, Tatá já está comprometida com uma terceira temporada do seu programa no Multishow. Tomara!

Abrindo o jogo



Conforme a coluna TV MIX adiantou, Bibi vai descobrir, em breve, a traição do marido, Rubinho (Emilio Dantas). Mas, segundo a colunista Patrícia Kogut, ele acabará confessando que traiu Bibi (Juliana Paes), depois que ela ficar sabendo e insistir em dizer que o marido tem um caso com Carine (Carla Diaz). “Chega de mentira, Rubinho! Eu vi aquela vagabunda, aquela piranha-mirim, ostentando as roupas e o silicone que você deu pra ela. Eu vi aquela vaca saindo do hotel onde você foi passar o dia todo com ela, mentindo que estava indo buscar nosso dinheiro. Inventou até que tinha aberto conta no banco”, reclamará Bibi, referindo-se às histórias que Rubinho inventou para esconder a traição. O criminoso continuará tentando enganar a mulher, mas Bibi insistirá para que ele conte a verdade: “Confessa! Confessa que me traiu!”, pedirá. “Traí”, entregará ele, para a decepção de Bibi.

Cadê o tanquinho?



O ator Henri Castelli surpreendeu ao aparecer com uns quilinhos a mais na primeira noite do Rock in Rio. Convidado de um camarote de cerveja, ele chamou a atenção ao exibir uma barriguinha saliente, bem diferente do tanquinho que está acostumado a ostentar nas novelas e redes sociais. De acordo com a coluna Famosos, do Extra, muita gente comentou sobre a nova forma física do galã, de 39 anos (não tinha como não reparar). Mas a publicação destaca que Henry, por outro lado, recorria ao truque de segurar a respiração e encolher a barriga, sempre que alguém pedia para tirar uma foto dele.

Humildade e carisma



Por falar em RiR, Shawn Mendes, atração de ontem no palco mundo, quebrou qualquer protocolo e decidiu encarar seus fãs brasileiros. O cantor canadense quis ir até a Praia de Ipanema, na Zona Sul, para um “meet and greet” de graça. Shawn foi recebido por dezenas de fãs que se aglomeraram para uma foto geral. Antes, o ídolo teen já havia dado provas de sua generosidade com os fãs, ao ver uma galera aglomerada na porta do hotel. Pediu a todos eles que fizessem uma fila e desceu para fotografar com cada um que o estava esperando. Fofo, né?

Dupla de princesas



Durante seu show no RiR de sexta-feira, 15, Ivete Sangalo confirmou que está grávida de duas meninas. “Se não bastasse uma mulher (em casa), agora vão ser três”, disse ela, que é casada com Daniel Cady, com quem tem Marcelo, de sete anos. Segundo a revista Quem, a cantora, que anunciou a gravidez na terça-feira, 12, falou de suas novas curvas. “Eles (seios) não cabem mais em lugar nenhum, só na mão do papai”, brincou. Eita!

Contratada



Carol Duarte está com tudo. A Rede Globo resolveu assinar contrato com a atriz, por cinco anos. Dessa forma, o Ivan de A Força do Querer entra no seleto grupo de atrizes jovens contratadas pela emissora. Quem traz a novidade é a colunista Carla Bittencourt. Apesar disso, a emissora quer que ela, após encerrar o furacão que está sendo esse personagem, descanse a imagem. A ideia é que Carol faça a novela que Manuela Dias vai escrever para a faixa das nove apenas em 2019.

Estreia



A nova trupe de Os Trapalhões estreia hoje na Globo. Na cena, Mussa (Mumuzinho), Dedeco (Bruno Gissoni), Zaca (Gui Santanna) e Didico (Lucas Veloso) serão os cavaleiros Jedi, e recorrem aos mestres – Mestre Yoda, Didi, Fiuke Skywalker (uma mistura de Luke com Fiuk) e Dedé – para conselhos e ensinamentos. Será que vai emplacar assim como os originais?

Desfilando...



Paris Hilton decidiu fazer uma espécie de desfile virtual e publicou fotos em suas redes sociais com biquínis e o corpinho irretocável à mostra. Nos cliques, a DJ, socialite e herdeira da rede de hotéis Hilton aparece com um modelito de franjas e outro da grife Louis Vuitton. “Ela tem a alma de uma cigana, o coração de uma hippie e o espírito de uma fada”, escreveu Paris em um dos posts. Ui!

Polêmica



Não é de hoje que Ariel Winter vem sendo alvo de duras críticas quanto às suas fotos publicadas nas redes sociais. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz culpou a mãe por sua imagem sexualizada. “Aos 12 anos, as pessoas pensavam que eu tinha 24. Se tivessem pedido uma cena de nudez comigo naquela idade, minha mãe teria concordado 100% que eu filmasse”, confessou. O portal O Fuxico relembra, ainda, que a troca de farpas entre Winter e sua mãe, Crystal Workman, não é novidade. As duas não se falam e trocam farpas, muitas vezes nas redes sociais, além de usarem a mídia para a briga. Recentemente, a mãe disse que a jovem precisava crescer e não se expor tanto na rede. Xiii...