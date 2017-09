Rodrigo Simas é o colírio que estampa a capa da revista Quem

Rodrigo Simas o colrio que estampa a capa da revista Quem



Por Letícia Morais

Agravamento do quadro



O apresentador Marcelo Rezende, internado desde terça-feira, 12, segue em observação em hospital de São Paulo. O jornalista foi hospitalizado após sentir fortes dores e, na unidade de saúde, os profissionais identificaram uma pneumonia grave. Conforme apurou o portal Purepeople, além das complicações do câncer no pâncreas e fígado, a doença “comprometeu parte do aparelho digestivo” do comandante do programa Cidade Alerta, da Record TV, que sofreu ainda falência múltipla dos órgãos. Diagnosticado em maio deste ano, Marcelo afastou-se da televisão e passou por tratamentos alternativos relacionados à alimentação. Pai de Patrícia, Marcella, Ana Carolina, Valentina e Diego, Rezende foi homenageado pelo herdeiro, que mora na Argentina. Luciana Lacerda, namorada de Marcelo, compartilhou uma mensagem de fé e pediu forças a Deus, por conta do momento de saúde delicado pelo qual o repórter passa. “O vazio ocupa um espaço imenso. Que Deus segure nas minhas mãos e na sua, meu amor. Juntos, somos mais fortes. Te amo”, disse a carioca.

Acabou



Fergie anunciou o fim do casamento de oito anos com o ator Josh Duhamel. A separação foi confirmada por meio de um pronunciamento divulgado pelo ex-casal. A cantora se apresenta hoje no Brasil e é uma das atrações deste segundo dia do Rock In Rio. “Com amor e respeito absolutos, decidimos nos separar como um casal, no começo deste ano. Para dar à nossa família a melhor oportunidade de se ajustar, queríamos manter esse assunto privado antes de compartilhá-lo com o público. Estamos e sempre estaremos unidos em nosso apoio mútuo e nossa família”, diz o comunicado divulgado pelo site Perez Hilton. O casal tem um filho, Axl, de 4 anos.

Seduzindo



Com uma foto pra lá de quente, Rodrigo Simas estampa a capa da revista Quem desta semana. O ator se define como hiperativo e uma pessoa que gosta de viver. Na avaliação dele, até dormir pode ser perda de tempo. Na entrevista, ele diz lutar contra o relógio e, aos 25 anos, ostenta uma bem-sucedida trajetória na TV. São seis novelas e participações marcantes na Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão no qual foi campeão, em 2012, e no Saltibum, do Caldeirão do Huck. Confiante, ele acredita estar no caminho certo: “Já dei os primeiros passos de uma carreira longa”. Lindo e supertalentoso!

Bumbum pra jogo



Jessie J volta ao cenário musical com o clipe bem ousado da canção Think About That, de seu novo álbum Rose. Com meia arrastão, body transparente e máscara no rosto, a cantora divulgou parte de seu videoclipe nas redes sociais. Jessie havia dado uma pausa na divulgação de suas músicas desde o ano passado. Este é o quarto disco de sua carreira. Ainda sem data de lançamento, o projeto foi revelado pela cantora na terça-feira, 12.

Esperando o convite



Quando estourou no país, Wesley Safadão dizia que tinha dois sonhos a serem realizados: ter uma música na trilha de uma novela das nove e cantar ao lado de Roberto Carlos. O primeiro já foi realizado e a canção Coração Machucado fez tanto sucesso que é um dos temas da trama A Força do Querer. O segundo, ainda não. O convite para dividir o palco com o Rei ainda não chegou. “Roberto, acho que você está perdendo uma ótima oportunidade”, provoca o cantor em entrevista à apresentadora Faa Morena. E aí, Roberto?!

Finalmente...



Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Joyce (Maria Fernanda Cândido) irá, finalmente, chamar Ivan (Carol Duarte) de filho pela primeira vez. Segundo Patrícia Kogut, tudo começará quando a socialite descobrir que o rapaz foi espancado na rua. Ela irá com Eugênio (Dan Stulbach) até o hospital para vê-lo e ficará muito abalada. Depois de ter alta, Ivan irá para a casa dos pais e terá uma conversa com Joyce. “Me impressiona que ninguém tenha impedido aqueles vândalos”, observará ela. “As pessoas têm medo”, explicará Ivan. “Olharam pra você e saíram batendo? Foi isso?”, perguntará Joyce. “Mãe, você entende que ninguém escolhe isso? Entende?”, questionará Ivan. Emocionada, a mulher de Eugênio afirmará que compreende. Promete ser emocionante!

Reta final



O último episódio de Sob Pressão começará com um plano sequência de mais de quatro minutos. A cena será ambientada no primeiro andar do hospital, na escada e no segundo andar. Entre ensaios e a gravação, foram cinco horas de trabalho.

Fazendo falta



Dentre as diversas homenagens a Domingos Montagner, que morreu há um ano, destacamos a da atriz Camila Pitanga. Os dois formavam par na novela Velho Chico e estavam juntos em um mergulho no Rio São Francisco quando o artista foi levado pela correnteza e se afogou, em 15 de setembro de 2016. Na postagem, Camila frisou que foi “um ano de luta para seguir com dignidade”. Ela ficou em choque depois de ver o amigo em apuros e não poder ajudá-lo. Ela agradeceu à viúva do ator, a produtora Luciana Lima, que lhe “mostrou a força e a generosidade que a vida pode ter”, e desejou paz a Montagner. Domingos tinha 54 anos e gravava cenas do folhetim em Sergipe. Durante uma folga do trabalho, ele e a colega Camila Pitanga resolveram passear e se banhar em um trecho do rio. Diante da correnteza, a atriz conseguiu voltar à superfície, mas o corpo do ator foi encontrado preso às pedras pelo Corpo de Bombeiros. A morte do ator, que estava no auge da carreira na TV Globo, desencadeou comoção nacional. Saudades eternas!