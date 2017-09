Após cerimônia budista, Xande e Marina Ruy Barbosa assinam papéis

Aps cerimnia budista, Xande e Marina Ruy Barbosa assinam papis

Por Letícia Morais

Momento delicado



O apresentador Marcelo Rezende foi internado na última quarta-feira, 13, em São Paulo, após se sentir mal. Segundo informações divulgadas no programa A Tarde é Sua, da Rede TV, o jornalista apresentou quadro de pneumonia grave e está com a saúde muito fragilizada. Familiares e pessoas próximas acompanham Marcelo, que luta contra um câncer no fígado e pâncreas. Segundo Sônia Abrão, o quadro de saúde dele é delicado e piorou nas últimas horas. Estimamos melhoras ao jornalista!

De papel passado



Já casada com Xandinho Negrão numa cerimônia budista na Tailândia, Marina Ruy Barbosa assina os papéis neste sábado, 16. A atriz e o piloto vão se casar no civil (e era para ser segredo) num cartório no Rio. Segundo a coluna Famosos, do Extra, no próximo dia 30, os dois fazem um grande almoço para os familiares e amigos mais íntimos na fazenda de Xande em Goiânia, e o casamento, um dos mais esperados do ano, acontece em Campinas, em 7 de outubro. Faltando pouco mais de 15 dias para o grande dia, Marina ainda tem outra preocupação, que é a novela Deus salve o rei, da qual é protagonista ao lado de Bruna Marquezine. A ruiva começa a gravar dia 2, ou seja, cinco dias antes de se vestir de noiva.



Possíveis finais



A pouco mais de um mês para a exibição de seu último capítulo, que será exibido no dia 20 de outubro, A Força do Querer já pode ter seus principais desfechos definidos por Gloria Perez. A sempre antenada Carla Bittencourt revelou o que deve acontecer com Rubinho, Bibi, Jeiza, Ritinha, Caio e Zeca... Preparados?!?!

Quem shippa???



Segundo Carla, o chefe do morro, Rubinho, vivido por Emílio Dantas morrerá num embate com policiais, enquanto Bibi (Juliana Paes), já separada do marido, terminará a trama com Caio (Rodrigo Lombardi). Assim como rolou na vida real, a perigosa será considerada inocente pela polícia e lançará um livro contando sua história. Segundo a publicação, a ideia de Gloria seria que Fabiana Escobar - a verdadeira Bibi Perigosa - participasse do lançamento da biografia e recebesse o primeiro autógrafo da personagem de Juliana Paes.

Sozinha nas águas



Com Bibi e Caio juntos, Jeiza (Paolla Oliveira) terá seu final feliz ao lado de Zeca (Marco Pigossi)… Daí a gente até imagina que Ritinha ficará com Ruy (Fiuk), certo?! Mas, de acordo com o Extra, eles não terminarão juntos não… A personagem de Isis Valverde deixará o filho Ruyzinho (Lorenzo Berbet) com Zeca e Ruy e voltará para as águas de Parazinho para viver livre como sereia!

Viva o amor



O desfecho de Ivan (Carol Duarte) segue em aberto, mas que o mais provável é que ele termine a trama com Cláudio (Gabriel Stauffer). Ele retornará na última semana da novela e a princípio tomará um susto ao ver a ex. Mas depois ele conseguirá ver a namorada como Ivan e os dois voltarão a namorar como muitos telespectadores queriam.

Transplante



Selena Gomez revelou nesta quinta-feira, 14, que passou por um transplante de rins, como parte do tratamento do lúpus, doença autoimune que afeta principalmente a pele, mas pode prejudicar outras partes do organismo dos pacientes. A cantora postou foto ao lado da doadora Francia Raisa, que, na verdade, é uma grande amiga dela. “Palavras não podem descrever a minha gratidão pela minha amiga Francia Raisa. Ela me deu um presente, doando seu rim para mim. Eu sou incrivelmente abençoada. Eu te amo muito, irmã”, escreveu a estrela. A cantora também agradeceu aos fãs e explicou que para se tratar, resolveu se afastar um pouco dos holofotes nos últimos meses. “Eu descobri que eu precisava de um transplante de rim por causa do lúpus e eu estava me recuperando. Isso era algo que eu precisava fazer pela minha saúde. Honestamente, eu estou ansiosa para compartilhar com vocês sobre a minha jornada nos últimos meses. Até lá, eu quero agradecer publicamente a minha família e a incrível equipe de médicos por tudo que eles fizeram antes e depois da cirurgia”, publicou.

Maravilhosa



Sempre linda, charmosa e sexy, Sabrina Sato causou zumzumzum em evento de marca para lançar seu perfume, em São Paulo. A japa chegou arrebentando com um vestido curto, decotado na frente e nas costas, mostrando sua tatuagem em formato de coração bem no cóccix. Diva demais!

Só deu ela



Não teve para ninguém! Jennifer Lawrence atraiu todos os olhares e flashes em mais uma noite de lançamento do longa Mãe!, estrelado pela atriz de 27 anos. No filme, ela divide a cena com Javier Bardem, que também esteve na première. Segundo a revista Quem¸ para o evento, que aconteceu em Nova York, J-Law apostou em um longo branco e bufante, que remetia a um vestido de noiva. Coladinho a ela estava o namorado: o cineasta Darren Aronofsky, de 48 anos, diretor do filme. O filme estreia em circuito nacional brasileiro no próximo dia 21.