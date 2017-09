Ivete Sangalo anuncia segunda gravidez e agora de gêmeos

Ivete Sangalo anuncia segunda gravidez e agora de gmeos

Por Letícia Morais

Gravidez de gêmeos



Após sete anos do nascimento do primeiro filho, Ivete Sangalo está grávida novamente. Veveta e Daniel Cady já são pais de Marcelo e, agora, estão “grávidos” de dois babies. A diva compartilhou a novidade com seus seguidores ao publicar foto dizendo que a calça não estava fechando, por conta da gravidez. “Deus é muito maravilhoso e a Ele agradeço mais essa graça!”, escreveu. A tão desejada gravidez aconteceu por meio de inseminação artificial, segundo o portal Extra. A cantora, com 45 anos, tentou até o último momento engravidar pelo método tradicional, mas acabou recorrendo à inseminação, porque estabeleceu 2017 como o limite para realizar o sonho de ser mãe novamente. Nesta sexta-feira, a musa abrirá o Rock in Rio e seguirá a agenda normalmente até o fim do mês de outubro, quando dará uma longa pausa dos palcos até o nascimento dos bebês. Sua presença no carnaval também é dúvida, já que Ivete desmarcou um show que faria mês que vem no Rio de Janeiro para ir desacelerando o ritmo de trabalho. Que os bebês venham com muita saúde!

Abertura



A top Gisele Bündchen será a responsável pela abertura do Rock in Rio, nesta sexta-feira. A informação é da coluna Gente Boa do jornal O Globo. De acordo com a publicação, a übermodel vai desfilar com a bandeira do projeto Amazonia Live, no Palco Mundo. Em entrevista ao jornal, ela disse que pretende ver a apresentação de Ivete Sangalo. “Fiquei superfeliz porque vou assistir ao show da Ivete. Ela é muito alto-astral e levanta a galera. Adoraria ver Alicia Keys e Maroon Five, também”, contou.

#NovaChance



A Fazenda retornou para a grade da TV Record na terça-feira, 12. O programa estreou, depois de um ano, com algumas novidades em relação à edição anterior, sendo a principal delas o critério de escalação do elenco: todos os participantes já fizeram parte de algum reality show na TV brasileira, incluindo os de emissoras concorrentes. Foi a partir desse critério que surgiu o subtítulo de “Nova Chance”. Outra mudança é o local do confinamento, que não ocorre mais em Itu, e sim em Itapecerica da Serra. Dentre os pontos que foram mantidos está o prêmio de R$2 milhões e o apresentador Roberto Justus no comando da atração. Esta temporada já começou com prova ao vivo, pautada na sorte. Os participantes precisaram usar maçaricos para queimar cordas e receber instruções. Flávia Viana venceu a prova e é a fazendeira da semana.

#Escalação

Foram escalados para entrar na roça Monick Camargo (A Casa), Aritana Maroni (MasterChef), Dinei (A Fazenda 4), Matheus Lisboa (BBB16), Adriana Bombom (A Fazenda 2), Nahim (O Aprendiz: Celebridades), Nicole Bahls (A Fazenda 5), Marcelo Iê Iê (Power Couple), Rita Cadillac (A Fazenda 6), Monique Amin (BBB12), Fábio Arruda (A Fazenda) Conrado (Power Couple), além de Flávia Viana (BBB7), Marcos Härter (BBB17) e Yuri Fernandes (BBB13). ••• E a participação de Marcos e Yuri causou polêmica entre os espectadores. É que os dois ex brothers enfrentam acusações de violência. O médico foi expulso do BBB sob a suspeita de ter agredido seu affair dentro da casa, a vencedora da edição, Emilly Araújo, e enfrentou inquérito policial. Já Yuri foi preso em flagrante, após uma briga com a namorada, Angela Sousa, ex-dançarina do Faustão, em 2014. #Bafão

Cansou de ser corna



Bibi (Juliana Paes) finalmente vai criar amor próprio e abandonar Rubinho (Emilio Dantas), nos próximos capítulos de A Força do Querer. Segundo a colunista Patrícia Kogut, tudo acontecerá depois que o bandido voltar a ser preso. Bibi, após descobrir que o marido tem um caso com Carine (Carla Diaz), decidirá ir ao presídio para acertar as contas com ele. “Não nasci pra corna, eu sempre te disse, Rubinho! A vida toda eu te disse que a única coisa que podia separar nós dois era a morte ou você mesmo!”, dirá ela. O pai de Dedé (João Bravo) tentará se explicar e dirá que ficou deslumbrado depois de entrar para o mundo do crime. Numa tentativa de amolecer a mulher, ele relembrará a história dos dois e falará sobre a noite em que Bibi terminou o noivado com Caio (Rodrigo Lombardi). “Você não tem medida, não tem noção do que eu estava deixando pra trás naquela noite. Troquei o amor pela paixão. Apostei tudo em você. E perdi! Pode avisar ao Kikito (Marcos Junqueira) pra separar a pensão do Dedé!”, encerrará a conversa.

Novo casal?



Demi Lovato e Lauren Abedini foram clicadas juntinhas durante um passeio na Disney, no fds. A cantora de 25 anos estaria namorando a DJ há algumas semanas e os fãs, que estavam no parque, fotografaram as duas de mãos dadas. Alguns disseram que elas eram apenas amigas; outros, que o romance tem tudo para engatar. Nenhuma das duas falou sobre o assunto.

Protagonista



Maisa Silva será uma das protagonistas do filme Tudo Por Um Popstar, adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças. A produtora Panorâmica confirmou a novidade e a escritora já trabalha nos roteiros. Conforme a revista Quem, a atriz e apresentadora, atualmente no ar com a personagem Juju, em Carinha de Anjo, vai começar a rodar o longa-metragem a partir de novembro, quando as gravações da novela já tiverem sido concluídas. A comédia musical contará com a direção de Bruno Garotti e deve estrear em meados de 2018. A ambientação será no interior do Rio de Janeiro e Maisa vai ficar na capital fluminense durante a etapa de filmagens.