Agressão e aborto

Agresso e aborto

Por Letícia Morais

Ivan (Carol Duarte) será espancado e sofrerá um aborto na penúltima semana da novela A Força do Querer. Tudo acontecerá quando ele estiver a caminho de um show de sua amiga Elis Miranda (Silvero Pereira) e ele for abordado por três “playboys” na rua, que vão agredi-lo, sem motivo. Muito machucado, será socorrido por pedestres. Uma mulher que ajudou a prestar socorro pegará o telefone de Ivan e avisará a família, por meio do último número discado, que é o da mãe, Joyce (Maria Fernanda Cândido). A socialite ficará em estado de choque e Eugênio (Dan Stulbach) tomará o telefone dela para entender o que está acontecendo. Os dois chegarão ao local e descobrirão que o filho foi levado para um hospital próximo. O casal correrá até o pronto-socorro e descobrirá que Ivan passa bem, mas perdeu o bebê. Ivan, no entanto, vai aparecer de barrigão numa cena em que ele se imagina grávido, usando barba e bigode. “Nos sites de buscas, se você escreve ‘homem grávido’, vai ver uma porção de vídeos, mostrando trans homens que tiveram filhos... Eu ficava olhando... tentando entender como é que eles se sentiam... querendo conversar com eles...”, fala emocionado.

Jeitinho brasileiro



Filhos da Pátria da Globo vai mostrar que desde sempre existe o famoso “jeitinho brasileiro”. Ambientada no ano de 1822 e com estreia prevista para terça-feira, 19, a série vai mostrar Geraldo Bulhosa (Alexandre Nero), que é casado com Maria Teresa (Fernanda Torres) e trabalha no Paço Imperial como interlocutor das relações Brasil x Portugal. Conforme a colunista Carla Bittencourt, a mostra desse “jeitinho” ocorrerá após a instauração da Independência, quando Bulhosa perde o prestígio do cargo oficial e, aos poucos, acaba se envolvendo nos esquemas que permeiam a repartição, principalmente por meio do colega Pacheco (Matheus Nachtergaele). Promete!

Vendendo



Com Sasha morando em Nova York há mais de um ano, não é segredo para ninguém que Xuxa pretende, num futuro próximo, mudar-se do Brasil. O que chama atenção é que, apesar dos planos, a loura pôs à venda seu apartamento em Manhattan, avaliado em R$4,6. O apartamento, com vista livre para o Central Park, não chega a empolgar americanos abastados, que pagam até R$45 milhões em imóveis na mesma redondeza. Mas, para os padrões brasileiros, trata-se de um belo apartamento com serviços e todo o requinte. Segundo o portal Extra, o novo comprador, por exemplo, precisa ser aprovado por todos os proprietários, em reunião de condomínio. A regra, uma espécie de peneira, serve para garantir o nível da vizinhança. Quando vai a Nova York visitar a filha, a eterna rainha dos baixinhos tem ficado num apartamento alugado. Já Sasha, conforme contamos aqui, racha o aluguel de R$23 mil mensais com a amiga Bruna, na área da Union Square, onde moram estudantes endinheirados. A única razão que ainda prende Xuxa ao Brasil é a saúde debilitada da mãe, Dona Alda, que sofre do mal de Parkinson.

Novo affair?



Susana Vieira começou a noite com um jantarzinho a dois, em restaurante da Zona Sul do Rio de Janeiro. Logo em seguida, a atriz foi curtir um cineminha e assistiu ao filme Polícia Federal — A Lei É para Todos, de onde chegou a postar uma foto. Fotos divulgadas pelo Extra mostram que a atriz estava acompanhada durante todos esses momentos, o que não foi mostrado por Suzana. Ao portal, a assessoria dela afirmou tratar-se apenas de um amigo. Será? O site ainda afirma que, na saída, ao ser flagrada pelo paparazzo, Susana apertou o passo.

Dando uma força



No ar como Kika, uma das drags da Boate Strass, de Pega-pega, Nando Brandão está ajudando na preparação de Eriberto Leal para O Outro Lado do Paraíso. Carla Bittencourt diz que o convite partiu do diretor Mauro Mendonça Filho. Na trama, Eriberto será casado com Ellen Roche, que não sabe que o marido é gay e vive um romance com o personagem de Rafael Zulu.

Cirurgia



Recentemente, Harry Styles passou por uma pequena cirurgia no pulso, por conta de uma lesão nos tendões. Portal O Fuxico destaca que o cantor, que está prestes a dar início à sua primeira turnê solo, decidiu passar pelo procedimento, mesmo com as datas tão próximas, e comentou sobre o assunto em entrevista a uma rádio australiana. O músico afirmou que só realizou a cirurgia depois da confirmação médica de que ele poderia tocar guitarra duas semanas após o procedimento. O ex-integrante do grupo teen One Direction ainda revelou que já está escrevendo novas músicas para o próximo trabalho solo. “Eu estou sempre compondo. Quando a hora certa chegar para entrar no estúdio e gravar, você não sabe onde vai estar, mas eu estou compondo sim”, afirmou. A primeira turnê da carreira solo de Styles começa na terça-feira, 19, nos Estados Unidos.