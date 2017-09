Anitta supera Marquezine e já é a brasileira mais seguida do Instagram

Anitta supera Marquezine e j a brasileira mais seguida do Instagram



Por Letícia Morais

Poderosaaa



A princípio, ambas têm a mesma quantidade de seguidores, mas só aparentemente mesmo. É que no domingo, 10, Anitta superou os números de Bruna Marquezine e se tornou a mulher brasileira mais seguida no Instagram. Enquanto Bruna Marquezine tem 22.730.477 seguidores na rede social, Anitta marcou 22.744.389. Os números podem ser visualizados apenas no desktop e a disputa entre as duas promete continuar acirrada, já que os fãs das musas brasileiras continuam na briga para conquistar novos seguidores.

Polêmica



A musa fitness Gabriela Pugliesi está no meio de mais uma polêmica. É que a gata conseguiu a autorização da Ancine para captar R$2,4 milhões para fazer um reality show, intitulado como A Vida é Mara. O objetivo do reality seria mostrar cenas de seu dia a dia, além do que a musa já exibe nas suas redes sociais. Com a notícia, Pugliesi não foi poupada por internautas e professores de Educação Física, como Paulo Gentil, que já trava uma longa batalha contra ela. Conforme destacou o Extra, existe, inclusive, uma petição pública para que o órgão reveja a decisão. Com a repercussão, Pugliesi respondeu aos seguidores dizendo que não sabia de nada e que foi a produtora que a convidou para o projeto. Disse, ainda, ter considerado uma boa oportunidade de mostrar outros lados da vida dela. Por fim, afirmou que não pretende seguir na produção. Para se ter uma ideia, mais de 33 mil pessoas já assinaram a petição para que Gabriela não tenha seu reality. No texto da petição eles dizem que a blogueira já foi investigada e responde a vários processos criminais por exercício ilegal da profissão de nutricionista e de educador físico, além de ter sido denunciada diversas vezes ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) por violar as normas de publicidade.

Contrato renovado



O humorista Fabio Porchat, que estreou seu talk show na Record em agosto de 2016, vai continuar na grade da emissora. O novo contrato é de um ano, com possibilidade de renovação por mais um. Com isso, o programa vai continuar no ar, de segunda a quinta-feira em 2018. Importante destacar a oportunidade dada ao talentoso uberabense Victor Ahmar, integrante do programa Zebu em Pé, da Rádio JM FM 95.5, que segue empreitada como produtor do programa do Porchat. Muito sucesso aos dois humoristas supertalentosos!

A divina



A personagem de Heloísa Perissé na novela global Novo Mundo será inspirada em Sarah Bernhardt, a famosa atriz francesa que visitou o Brasil durante o reinado de Dom Pedro II. Segundo a colunista Patrícia Kogut, assim como na vida real, ela sofrerá um acidente quando estiver no palco. Bernhardt machucou gravemente a perna e nunca se recuperou.

Não vai resistir



Foram um chororô só as gravações da morte de Nanda (Julia Dalavia) em Os Dias Eram Assim, minissérie da Rede Globo. Colunista Carla Bittencourt disse que, na cena final, Nanda, já no oxigênio, bem debilitada, está deitada enquanto Caíque (Felipe Simas) lê para ela. O rapaz observa na janela uma borboleta presa do lado de dentro. Ele abre a janela e a borboleta voa, livre. Nanda sorri e fecha os olhos, perdendo a força. Caíque percebe que a namorada está indo. Ele vai deixando as lágrimas escorrer, se aproxima e a abraça.

Casamento na praia

Mas, antes dessa cena emocionante da morte de Nanda, ela, já muito fraquinha, se casa na praia com o amado e é levada numa cadeira de rodas até o altar. Portadora do vírus do HIV, Nanda está com o dedo tão fino que a aliança fica caindo. A noiva olha angustiada para Caíque e ele retira o cordão que está usando, colocando o anel no colar. Ela se emociona e os dois se beijam apaixonadamente. A sequência de cenas do casal promete emocionar, e muito, o público do lado de cá da telinha.

Celebrando



Cansadas de esconder o amor que sentem uma pela outra, Ana Carolina e Letícia Lima fizeram a alegria dos fãs e shippers com vídeo de um beijão delas, divulgado no fim de semana. A comemoração é por conta do aniversário da cantora, que completou 43 anos no sábado, 9. Ana Carolina ganhou festa com amigos e familiares e, na hora de cantar “Parabéns”, Letícia entrou com um bolo na mão, inverteu as velas para parecer 34 anos e deu um beijão na amada. Viva o amor!!!