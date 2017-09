Disco de Demi Lovato chega às plataformas digitais em setembro

Disco de Demi Lovato chega s plataformas digitais em setembro



Por Letícia Morais

Revelações



Durante audiência no Conselho de Ética Médica, em Sob pressão da Rede Globo, Evandro (Julio Andrade) é surpreendido por questionamentos sobre uma receita de abortivo para a mulher em data próxima de sua morte, que ele diz desconhecer. Mas como prova de que ela realmente tomou o medicamento, imagens de Madalena (Natália Lage) comprando o remédio são exibidas na audiência. Assim, o real motivo da morte da ex-mulher de Evandro vai vir à tona.

Conga, Conga, Conga



Na terceira temporada da Escolinha do Professor Raimundo, Bruno Garcia dará vida ao personagem Ptolomeu, antes interpretado por Otaviano Costa. Ao ser elogiado, logo no primeiro episódio, ele dança “Conga, Conga, Conga” como a rainha do rebolado Gretchen.

Final feliz

Sophie Charlote e Renato Góes gravaram essa semana, no Grumari, a cena do final de Alice e Renato em Os dias eram assim. Colunista Carla Bittencourt adianta que depois de muito desencontro e sofrimento, o casal vai ter, enfim, sossego. Essas imagens foram feitas para ilustrar os pensamentos dos dois mais velhos em 2017. Antes da passagem de tempo, os dois apaixonados trocam juras de amor no mirante refazendo as suas iniciais. “O tempo desgasta as letras. Mas não o nosso amor”, fala ele. Alice olha as letras, emocionada: “Nós dois... Aqui. É para sempre, Renato Reis”, dirá apaixonada. “Eu nunca duvidei disso, Alice Reis”, responde o médico. Eles sorriem e se beijam.

Manifestação



No último capítulo da minissérie, que termina dia 18, haverá um salto de tempo para a história chegar a 2017. Alice e Renato vão aparecer com cerca de 70 anos durante uma exposição de fotos dela cujo tema é a ditadura. Eles ouvem uma manifestação nas ruas gritando “Diretas já! O povo quer votar!”. Na última cena, a versão mais velha de Alice e Renato vai até a manifestação e a imagem deles se mistura a eles próprios jovens, ativos e atuantes, na manifestação das diretas de 1984. A faixa das onze vai ser ocupada pela nova série Onde nascem os fortes. As primeira gravações acontecem no Piauí em outubro e a estreia acontece em abril. Patrícia Pillar, Alexandre Nero e Fábio Assunção são os protagonistas da trama.

Bola pra frente



Rainha da sofrência, a cantora Marília Mendonça diz estar levando numa boa o término do seu noivado com o produtor Yugnir Ângelo, anunciado no fim de agosto. Em conversa com a revista Quem, a cantora afirmou ter uma boa relação com o ex e que eles terminaram de comum acordo, sem guardar nenhuma mágoa um do outro. “Se eu soubesse que esse término ia dar tanta repercussão, eu tinha esperado para terminar em época de lançar CD porque aí eu já aproveitava a mídia para divulgar meu trabalho. Eu terminei bem. Nós terminamos numa boa”, disse. Ao ser questionada se já escreveu alguma letra romântica sobre a separação, Marília diz que inspiração não lhe falta, mas, desta vez, as histórias contadas em suas novas canções serão de outras pessoas. A loirinha acredita estar em uma ótima fase pessoal e não vê motivos para se lamentar. Vida que segue!

Destruidora



Segura que lá vem tiro! Demi Lovato surpreendeu ainda mais os fãs – se é que isso é possível -, ao lançar mais um single desse lacre que vai ser o álbum Tell Me You Love Me. Recentemente, o mundo reverenciou o poder vocal da cantora em You Don't Do It For Me Anymore. A canção romântica traz uma mistura de jazz contemporâneo com uma balada intensa. Entre uma nota e outra, Demi explora todas suas variações, saindo de notas mais graves e baixas, chagando a agudos altos impressionantes. Segundo o portal O Fuxico, o sexto disco da carreira de Demétria chega às plataformas digitais no dia 29 de setembro. Quem já está ansioso?

Visita da cegonha?



Ivete Sangalo já deixou claro para todos que quer muito dar um irmãozinho para Marcelo. Mas, se o palpite do colunista Léo Dias estiver certo, a gravidez já pode ter sido encomendada por ela e Daniel Cady. O colunista disse em seu blog que em show fechado na última quinta-feira, 7, e que por lá, uma possível gravidez de Ivete foi assunto entre os convidados famosos. “A cantora já estaria com três meses de gravidez, mas ainda prefere o sigilo. Vale ressaltar o fato de Ivete ter deixado de pegar peso na academia. Ela, que postava sua rotina de treinos diariamente, não tem malhado mais”, publicou o colunista. Léo Dias disse que procurou a cantora para falar sobre ao assunto, mas não obteve resposta. Será?!

De volta



Esqueça o Nelson Freitas que faz a pessoa mais mal-humorada do mundo gargalhar. Depois de 17 anos dedicados ao humorístico Zorra, o ator volta às novelas num papel que passa bem longe das piadas. Em Tempo de amar, ele será Bernardo, um viciado em jogo. “Sou a Silvana de calças”, brincou, referindo-se à personagem de Lilia Cabral em A força do querer. Depois de ter ficado tanto tempo fazendo o público rir, Nelson confessou à colunista Carla Bittencourt estar se “reacostumando” a fazer novela. “Passei 17 anos externando movimentos e agora é tudo mais contido. Às vezes, Jayme Monjardim (diretor da trama) diz: ‘Menos, não mexe a sobrancelha’. E e eu digo: ‘Não consigo. Ela tem vida própria’”, conta, aos risos. Ele promete surpreender a galerinha do sofá!

Explodindo o fofurômetro

Com pouco mais de um aninho de vida, Helena, a neta do ator Luigi Baricelli, encantou a internet nesse clique fofíssimo com uma plantinha nas mãos e um lindo sorriso no rosto. Essa gostosura é filha de Rúbia Baricelli e Henrique Rien.