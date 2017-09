Haja fôlego! Filho de Sidney Magal estará em reality da Band

Haja flego! Filho de Sidney Magal estar em reality da Band

Por Letícia Morais

Haja fôlego



Rodrigo West, filho gato do Sidney Magal, estará no novo reality da Band, que estreia este mês. Com 1,94 metro de altura, o fotógrafo já foi jogador de vôlei profissional, na Europa, mas uma lesão o tirou das quadras. Hoje em dia, pratica esportes aquáticos, como surfe, kitesurf e mergulho. Para muitos, o jovem de 27 anos merece o título de “homem mais gato do Brasil”. Mais dois belos nomes estão confirmados no reality de competição, que a emissora grava no Caribe a partir deste mês. Além de Rodrigo, a surfista Michelle des Bouillons e o empresário Ricardo Barbato vão embarcar em poucos dias para a República Dominicana, onde irão encarar os desafios de Exathlon. O time de estrelas conta ainda com o campeão olímpico Giba, a ex-jogadora de vôlei Betina Schmidt, a zagueira do Santos, Alline Calandrini, e o surfista Pedro Scooby. Com apresentação de Luís Ernesto Lacombe, os participantes terão que se confrontar na busca pelo prêmio de R$350 mil. Os competidores terão que mostrar força, inteligência e coragem. Beleza a gente sabe que eles já têm...

Ó Terezinha



Para celebrar o centenário de Abelardo Barbosa, a Globo fez um programa em homenagem a Chacrinha, exibido na noite de quarta-feira, 6, levando a internet ao delírio. O especial foi parar nos assuntos mais comentados nas principais redes sociais. Mas, apesar dos elogios com o time de peso que esteve presente, como Angélica, Anitta, Luciano Huck e Fábio Júnior, houve diversas críticas para as ausências de Gretchen e da chacrete mais famosa, Rita Cadillac, no especial. “Nem fui convidada. As pessoas me perguntam muito sobre isso: ‘Como é que não colocaram você?’. Mas isso precisam perguntar para eles [da Globo], não para mim”, desabafou Rita ao portal Notícias da TV, da UOL. Mesmo escalada para a próxima edição de A Fazenda, que estreia na terça-feira, 12, Rita poderia ter participado do especial, gravado no início de maio, muito antes de sua escalação para o reality da concorrente Record. Torta de climão...

Para todos



Tatá Werneck vai estrelar uma campanha da Escola de Gente, que será lançada em breve pela Globo. Segundo a colunista Patrícia Kogut, Tatá criou o grupo Os Inclusos e os Sisos – Teatro de Mobilização pela Diversidade, que faz oficinas e espetáculos com recursos de acessibilidade oferecidos a pessoas com e sem deficiência. Bela iniciativa!

Ousadia

Na madrugada de terça para quarta-feira, Thammy Miranda foi parado numa blitz da lei seca, no Rio de Janeiro. O filho de Gretchen não tinha bebido, mas estava dirigindo sem habilitação, segundo o Extra. Portanto, o carro seria apreendido caso ele não tivesse outro motorista para dirigi-lo. Eis então que Thammy pagou R$50 a um taxista para levá-lo embora. Só que, segundo o jornal, não foi esse o desfecho da história. A 50 metros de onde estava a blitz, o ator desceu do banco do carona, dispensou o taxista, assumiu o volante e foi embora dirigindo seu possante. Pode isso, Arnaldo? Não pode!

Férias

O apresentador Fausto Silva vai gravar entre outubro e dezembro os programas inéditos que irão ao ar durante suas férias, até fevereiro. Patrícia Kogut adianta que atração será exibida ao vivo somente até 17 de dezembro.

Drama



Juliana Paes e Elizangela gravaram a cena em que Aurora consola Bibi depois que ela é presa em A Força do Querer. A sequência, que promete ser emocionante, está prevista para ir ao ar na terça-feira, 12.

Impasse



Ainda falando sobre a novela, Joyce (Maria Fernanda Cândido) roubará Ruyzinho de Ritinha nos próximos capítulos da trama, depois de descobrir que a nora cometeu crime de bigamia. Conforme o TV Mix já adiantou, a família e o próprio Ruy vão ficar sabendo dessa novidade, por meio de Cibele (Bruna Linzmeyer). Com a notícia, Joyce decidirá ir atrás da nora e do neto, na casa de Heleninha (Totia Meirelles), onde eles estarão morando. Quando chegar ao local, a socialite vai flagrar a sereia fazendo as malas para fugir. A mulher de Eugênio (Dan Stulbach) pegará o menino no colo e Ritinha se irritará com a atitude. Garcia (Othon Bastos) tentará acalmar os ânimos: “Deixe! Ela é avó do menino. Por mais que vocês duas não se gostem, ela é avó”, dirá. Ritinha acusará a sogra de preferir Cibele e as duas começarão a discutir. Neste momento, Joyce avisará que vai sair com o neto: “Vou dar uma voltinha com ele, aqui fora”, falará. “Fique aí em frente que eu já tô fechando a mala aqui”, responderá Ritinha. Pouco tempo depois, quando for procurar Joyce e Ruyzinho, a sereia não encontrará os dois e ficará desesperada. A mãe de Ruy levará a criança para sua casa. Ritinha vai querer ir à polícia denunciar Joyce, mas é orientada a não fazer isso para não ser presa.

Exibindo o corpão



Viviane Araújo aproveitou o feriadão prolongado para malhar com o personal Jhonny Benny e exibiu a cinturinha e a boa forma. “Valeu @jhonnybenny por mais um dia de treino! E nóixxx! #treinetododia @personaldm ele tá cuidando bem aqui em Sampa!”, disse ela. Recentemente, a atriz terminou o relacionamento de quase dez anos com o jogador Radamés Martins. Longe da televisão desde o fim da novela Rock Story, atualmente Viviane se dedica ao teatro e atua na peça Lili Carabina, em cartaz na cidade de São Paulo, escrita por Agnaldo Silva.