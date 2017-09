Selecionando



Por Letícia Morais

Sem perder tempo



Solteira desde o fim do seu relacionamento com o ator Thiago Martins (no ar como Júlio em Pega-Pega, da Rede Globo), Paloma Bernardi passou a ser seguida em sua rede social pelo craque Neymar. A atriz já seguia o jogador, mas só agora o craque retribuiu a gentileza. Desde que terminou com Bruna Marquezine, Neymar vem colecionando novas – e belíssimas, diga-se de passagem – amigas na rede social. Antes da atriz brasileira, a última delas tinha sido a modelo canadense Beatrice Bouchard. A loira foi apontada como affair do craque, em 2015, antes de ele reatar pela segunda vez com Marquezine. Como diria MC Bola, “Solteiro de carteirinha, soltinho que nem arroz”.

Tomando as dores



O divórcio já foi até assinado, mas o cantor Felipe Dylon continua sendo alvo de ataques desde que anunciou sua separação da atriz Aparecida Petrowky. Ele tem recebido inúmeras mensagens negativas na caixa de comentários em seu perfil na web. E o principal motivo das críticas foi o fato de o cantor dar fim ao casamento sem informar a própria mulher. “Não tem moral nem para falar na cara da Aparecida que não queria mais continuar o casamento”, escreveu um dos seguidores. Conforme a coluna TV Mix já informou, Aparecida Petrowky revelou que soube do fim do casamento pelo advogado: “É um momento delicado. Soube da separação pelo advogado. A gente espera receber a notícia pela própria pessoa, afinal, me casei na igreja, e não de qualquer maneira. Era o mínimo me comunicar pessoalmente”, lamentou ao Extra.

Inspira cuidados



O Príncipe William apareceu em público pela primeira vez desde a confirmação de que Kate Middleton e ele esperam seu terceiro filho. Depois de pronunciar o seu discurso na Conferência Nacional de Saúde Mental na Inglaterra, o Duque de Cambridge foi parabenizado por se tornar pai novamente. Ele agradeceu ao público, dizendo que ainda não há muito sono nesse momento, referindo-se à hiperêmese gravídica ou doença matinal aguda que a Duquesa sofre desde suas duas gestações anteriores. Sobre o estado de Middleton, ele comentou, esperançoso: “Precisamos que Catherine supere essa primeira parte e, então, poderemos começar a comemorar. É sempre um pouco de ansiedade no começo, mas está bem”, garantiu. Kate está recebendo os cuidados no apartamento do casal, no Kensington Palace de Londres.

Vai fugir



Ritinha (Isis Valverde) vai pegar as malas e as do filho e fugir, depois que Ruy (Fiuk) e a sua família descobrirem que ela cometeu crime de bigamia. Colunista Patrícia Kogut revela que tudo começará quando Cibele (Bruna Linzmeyer) for à casa de Abel (Tonico Pereira) para tentar comprar o silêncio de Zeca (Marco Pigossi), que terá sido baleado por Ruy. Durante a conversa, ela acabará sabendo a verdade sobre a sereia. Edinalva (Zezé Polessa) verá a moça saindo do local e, desconfiada, irá até lá para falar com Abel. Ele acabará revelando que abriu o jogo com Cibele. Desesperada, Edinalva dirá para Ritinha que o segredo foi descoberto. “Arruma tudo que é teu que eu vou te esconder na casa da Neide (Rosa Malagueta) e, amanhã cedo, tô te mandando pro norte, pra ficar com minha irmã, onde ninguém mais te acha”, orientará. Percebendo que não tem saída, Ritinha rapidamente organizará seus pertences e os do filho para fugir.

Tio Patinhas



Ainda falando sobre a trama das nove, a foto de Bibi (Juliana Paes) em cima de uma montanha de dinheiro fez sucesso nas redes sociais, mas é essa imagem que vai fazer a mulher de Rubinho ficar na mira da polícia. No capítulo, Gloria Perez escreveu que queria “uma foto do gênero Tio Patinhas” e Juliana divou, como sempre.

Mirando alto

No capítulo de segunda-feira, 4, Sabiá (Jonathan Azevedo) voltou ao Morro do Beco em A Força do Querer. Ao colunista Léo Dias, o ator disse que está amando a repercussão do seu personagem. “Policiais me param e pedem para fazer fotos”, contou ele, revelando, ainda, sonhar com um papel de galã na próxima novela que fizer: “Quero ser um galã bem pegador”. Solteiro, aos 31 anos, apesar do assédio, Jonathan diz que precisa se apaixonar.

Triste fim



As coisas não vão terminar nada bem para Vítor (Daniel de Oliveira) em Os Dias Eram Assim. É que o vilão vai morrer no último capítulo da minissérie, conforme adianta Carla Bittencourt. Depois de atirar na Alice (Sophie Charlotte), ele foge e acaba perseguido pela polícia. Transtornado, Vítor faz uma curva mais fechada, perde o controle direcional, atravessa a pista na direção do abismo e o carro dele despenca do alto no mar. Cora (Susana Vieira) enlouquece com a morte do filho. Ela arruma o quarto dele e exige que a empregada mantenha sempre o balde com gelo: “Deus me livre se ele chega e não tem, duas pedras, às vezes três, é o que ele gosta”, dirá. Enlouqueceu...