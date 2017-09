cone



Por Larissa Prata Ciabotti

Ícone



Mundo ficou mais triste no fim de noite de segunda-feira, 4, com a notícia do falecimento de Rogéria. Ela, que nasceu Astolfo Barroso Pinto, morreu aos 74 anos, em decorrência de complicações de infecção urinária. Rogéria ficou um mês internada e chegou a ter alta, mas acabou voltando ao hospital. Rogéria se intitulava a “travesti da família brasileira” e era mais do que querida por todos. Muitos famosos usaram as redes sociais para lamentar o falecimento desse ícone da televisão brasileira. Descanse em paz!

Jack Bauer



Na reta final de Os Dias Eram Assim, Alice (Sophie Charlotte) se joga na frente de Renato (Renato Góes) e o salva do tiro disparado por Vitor (Daniel de Oliveira). O advogado descobre que os amantes pretendem se unir em cerimônia simbólica, sozinhos, e decide ir lá matar o médico. Mas Alice é mais rápida e o tiro acerta seu peito, deixando-a entre a vida e a morte. Daniel se desespera ao ver o que ele fez. “Alice... eu matei Alice, matei”, diz, incrédulo. Renato, então, expulsa Vitor de lá e o médico tem uma difícil decisão pela frente. Com toda licença poética que lhe é permitida, ele deixa Alice deitada no chão da igreja e corre até o porta-luvas do carro. “A bala perfurou o pulmão. Não consegue respirar... Meu Deus, o que eu faço, Alice, você precisa de ajuda, eu preciso te levar...”, fala ele. No porta-luvas, ele pega um canivete, e, após revirar sua pasta de médico, pega uma caneta estilo Bic e volta para socorrer a amada no melhor estilo MacGyver.

E agora, Bibi?



Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Bibi (Juliana Paes) vai descobrir que Rubinho (Emílio Dantas) continua mantendo o caso com Carine (Carla Diaz). A essa altura da trama, os dois terão fugido do morro para morar longe do Rio de Janeiro, conforme a coluna TV Mix adiantou. Mas a distância não vai separar o traficante de sua novinha, que, inclusive, irá visitá-lo. Para encontrá-la, Rubinho mentirá para Bibi, dizendo que precisará passar o dia fora com Kikito (Marcos Junqueira) para receber uma quantia em dinheiro. Ao chegar em casa com as mãos abanando, Rubinho deixará a esperta Bibi desconfiada. O traficante não se emenda e ainda fala que vai precisar sair no dia seguinte de novo para finalizar os negócios. Bibi, então, liga para Alessia (Hylka Maria) para checar se Kikito está mesmo viajando. “Tá sumido nada, tô vendo ele ali, na minha frente, entrando na birosca”, contará a mulher de Sabiá (Jonathan Azevedo). Bibi dirá que ficou sabendo que Kikito estava sumido e Alessia conta outra novidade: “Quem sumiu foi aquela descarada da Carine. Foi andar de avião! A mona tá se achando, arranjou patrocínio!”, revelará. Bibi ligará os pontos e ficará furiosa!

De volta



A excelente Mayana Moura se prepara para voltar às telinhas após temporada nos EUA. Longe das novelas desde Guerra dos Sexos, em 2012/2013, ela reforçará o time de Tempo de Amar, nova novela das seis, que substituirá Novo Mundo. Mayana será Carolina, que se envolverá com Vicente (Bruno Ferrari). “Ela é uma cantora de ópera, misteriosa. Mora no Uruguai, mas vem para o Brasil porque está infeliz no casamento. E aqui acabará apaixonando-se perdidamente pelo Vicente”, revelou a atriz à colunista Patrícia Kogut. Mayana foi de mala e cuia para as terras de Tio Sam no final de 2015 para passar mais um tempo com a família. Além de atriz, ela é pintora e cantora e aproveitou a temporada americana para cursar a faculdade de Artes Plásticas por lá.

Cleo ingovernável



Cleo, agora sem o Pires, prefere ser chamada como “Jungle Kid” (criança selvagem, em tradução livre), que ela mesma escolheu como assinatura. A atriz tirou o sobrenome e assumiu novo adjetivo para se definir: ingovernável. Ao Extra ela explicou que a decisão nada tem a ver com briga de família. “Sempre amei meu nome, que minha mãe me deu e significa glória em grego. E sempre gostei dele sozinho, é muito forte. Amo muito minha família, de onde venho; coloquei o Pires no início da minha carreira em homenagem à minha mãe. Hoje, com as parcerias que venho conquistando, estou usando só Cleo. De certa forma, estou voltando de onde comecei”, justificou. No centro de polêmicas envolvendo sexo, a atriz também questionou o bafafá que virou a declaração dada recentemente sobre ter feito sexo a três – ela e dois homens. “Eu já vi vários homens dando a entender ou falando sim para este tipo de coisa e não vi tanta repercussão. Então, só consigo pensar que é porque eu sou mulher”, comenta.

Rapidinho



Juntos há dois meses, Arthur Aguiar e Mayra Cardi já pensam em se casar. Ao colunista Léo Dias, ela contou que os dois selarão a união no segundo semestre de 2018, na ilha de Fernando de Noronha. Os dois se conheceram quando Mayra ainda morava fora do Brasil e, para ela, eles se reencontraram. “A gente começou a namorar no primeiro beijo e decidimos nos casar na primeira semana. Nós não nos conhecemos... Nós nos reencontramos de uma outra vida”, comentou. “Ele virou minha vida de cabeça para baixo. Não tive tempo nem de buscar minhas coisas. Pedi para minha família que mora lá arrumar minha mudança toda e mandar de navio”, revelou a apaixonada ex-BBB. Felicidade aos noivos!