Ruy atira em Zeca e Cibele acaba descobrindo que Ritinha é bígama

Ruy atira em Zeca e Cibele acaba descobrindo que Ritinha bgama



Por Larissa Prata Ciabotti

Máscara ao solo



Segredo de Ritinha (Isis Valverde) será descoberto em A Força do Querer. Ruy (Fiuk) e sua família ficam sabendo que ela é, na verdade, bígama. Tudo começa quando ele flagra o papo da esposa com Zeca (Marco Pigossi) pelo computador. Confrontada, a sereia fala que o ex a está assediando, deixando o marido furioso. Ruy, então, vai atrás do motorista e, durante a briga, ele atira contra Zeca e depois foge para a casa de Dantas (Edson Celulari). Cibele (Bruna Linzmeyer) decide ajudar o ex e procura Zeca, na tentativa de comprar seu silêncio. Mas a visita sai melhor que a encomenda e é Abel (Tonico Pereira) quem lhe conta que Ritinha é uma criminosa. “Não quero conversa nem com esse Ruy nem com gente amiga dele e nem daquela cobra da Ritinha, que tinha que tá presa há muito tempo. Se ela estivesse presa, não tinha provocado nada disso”, revela ele. Cibele não entende e Abel explica que a sereia é casada tanto com Zeca quanto com Ruy. “Pois casou. Casou. Quer que lhe mostre?”, dirá ele, mostrando a certidão de casamento do filho com ela – e ele ainda permite que Cibele fotografe. Logo em seguida, ela corre para contar tudo para a família de Ruy. “Bígama. Quando casou com você já tinha se casado com o Zeca. Fotografei a certidão de casamento, o pai do Zeca me mostrou! Aqui!”, revela ela.



Mixxxxtério



Mais uma peça do quebra-cabeças sobre o passado de Eric (Mateus Solano). Durante suas investigações, Luiza (Camila Queiroz) descobrirá que ele e a ex-mulher brigaram feio após o nascimento de Bebeth (Valentina Herszage). A mocinha se encontrará com um antigo vizinho do empresário, que lhe contará sobre as brigas, especificamente da que Mirella gritou por socorro e os vizinhos decidiram interferir. “Um dia eu ouvi a Mirella pedindo socorro. E não só eu ouvi. Vários vizinhos correram pra lá. Eu fui um dos que entraram na casa. Tinha muito caco de vidro espalhado pelo chão. Até móveis quebrados. E a Mirella estava bem machucada”, contará ele, deixando Luiza chocada.

Mixxxxtério 2

Ao saber que Luiza (Camila Queiroz) está revirando seu passado, Eric (Mateus Solano) decidirá contar algumas passagens de como era a vida a dois. Ele contará detalhes do casamento com Mirella e revelará que a maternidade se tornou uma obsessão. “Quando a Bebeth (Valentina Herszage) nasceu, a Mirella se transformou. Ficou paranoica. Não deixava ninguém chegar perto da menina. Só a babá. Só confiava nela”, relatará Eric, contando, inclusive, que nem ele podia pegar a própria filha. “Mas teve um dia em que ela estava especialmente descontrolada e eu discuti feio com ela. Fiz uma coisa radical: peguei a Bebeth e saí com ela, sozinho, de carro”, continuará Eric, contando que, nesse dia, Mirella, enlouquecida, quebrou toda a casa.

Sintonia



Se para Ivana falta apoio, Carol Duarte tem de sobra. Celebrando o bom momento nas telinhas, a atriz reuniu os amigos e, em raro clique sobre a vida pessoal, Carol mostrou que a namorada, Aline Klein, também deixou os longos fios no passado e adotou o corte Joãozinho, o mesmo usado por Ivan na trama.

Cachê



Curiosidade sobre o contracheque alheio é hábito cada dia mais comum entre os brasileiros. Sobre os famosos principalmente. Colunista Léo Dias contou que os coreógrafos do “Dança dos Famosos” recebem de R$3 mil a R$4 mil, além dos benefícios. Esse é o mesmo valor recebido pelos bailarinos que não participam da competição. E os artistas? Também recebem igual: R$18 mil, além dos valores de cada merchandising do Magazine Luiza. ’Tá bom?

Royal baby #3



Mais um bebê real a caminho! Palácio de Kensington confirmou a nova gravidez de Kate Middleton. Ela e o príncipe William já são pais dos fofos George, de 4 anos, e de Charlotte, de 2. “O Duque e a Duquesa de Cambrige estão felizes em anunciar que a duquesa espera o terceiro filho deles”, anuncia o comunicado. A duquesa cancelou seu compromisso real nessa segunda para repousar. A exemplo das gestações anteriores, Kate sofre de hiperêmese gravídica — uma complicação caracterizada por náuseas severas, que ocasionam perda de peso e desidratação.

Favorecidíssima



E não é que Claudia Leitte e seus procedimentos estéticos voltaram a ser alvos de críticas dos seguidores?! Ela, que sempre nega as intervenções para ficar ainda mais bela, foi questionada sobre um suposto preenchimento labial. Ao postar uma foto no Instagram, os seguidores não perdoaram e logo questionaram sobre os lábios, aparentemente mais carnudos. Milk negou. “Posso considerar elogio? Não teria nenhum problema em dizer se fizesse. Eu só dei uma favorecida no ângulo mesmo”, comentou a cantora.

Achou um defeito



Se Rodrigo Hilbert era o “homem sem defeitos”, o Detran-SP logo achou um problema. O apresentador foi a nova “vítima” das repreensões do órgão de fiscalização após postar um vídeo filmado enquanto dirigia. “Um homão desses, bicho, usando o celular enquanto dirige? Será que Rodrigo Hilbert criou um dispositivo que permite filmar sem desviar o olhar do trânsito, sem tirar as mãos do volante, sem risco de acidentes? Oremos”, comentou a página oficial do Detran-SP. Vale lembrar que ele é mais um dos famosos “alvo” do órgão, que sempre usa o bom humor pra repreender quem comete infrações no trânsito, como o jogador Neymar e, também, a atriz Isis Valverde.