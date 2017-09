Fãs de GOT elaboram teorias para a última temporada

Fs de GOT elaboram teorias para a ltima temporada



Por Letícia Morais

Angelical



Depois de gravar Vai, malandra usando um biquíni de fita isolante, Anitta vai aparecer com outra imagem no próximo trabalho. Com ar angelical e figurinos leves e fluidos, a poderosa gravou o clipe da música “Will I see you”, segundo Carla Bittencourt, por meio de uma parceria com o produtor e compositor americano Poo Bear. Mas tudo sobre o trabalho ainda é um mistério. Nem mesmo a equipe da cantora sabe qual clipe será lançado primeiro. Esse trabalho fará parte do projeto Checkmate, em que Anitta prometeu soltar um clipe por mês. O sucesso dos vídeos produzidos pela artista é tão grande que o Multishow tomou uma decisão inédita no Brasil: o canal vai interromper a programação para exibir os clipes do projeto Checkmate — que acontecem em segredo e podem ser lançados a qualquer momento. Só nos resta aguardar!

Final feliz



Thereza Falcão e Alessandro Marson decidiram colocar ponto final feliz para o casal real em Novo Mundo e concluir a história com Pedro (Caio Castro) e Leopoldina (Letícia Colin) juntos. É o que adianta a colunista Carla Bittencourt, revelando, ainda, que, no último capítulo, que mostrará a coroação de Pedro, Domitila (Agatha Moreira) vai aparecer escondida com um véu encobrindo seu rosto. “No futuro, eu estarei ao lado de Pedro. Mas hoje é ela quem está ali!”, dirá a amante, rancorosa. O motivo que teria levado os autores a fazer essa escolha seria não deixar o público frustrado, já que a torcida sempre foi para que Leopoldina tivesse um final feliz.

Não perde a pose



Nem mesmo a perda do filho que espera de Eugênio (Dan Stulbach) fará Irene (Débora Falabella) tomar um rumo em A Força do Querer. Ela perderá a criança quando for ao Morro do Beco para ameaçar Elvira (Betty Faria). Em certo momento, ela se verá no meio de um tiroteio e ficará desesperada. A megera sairá correndo e, de repente, perceberá que há sangue em suas pernas. Um policial verá Irene e chamará uma ambulância. Já no hospital, a arquiteta ligará para Mira (Maria Clara Spinelli) e contará sobre o acontecido. “Onde é que você está? Clínica, que clínica? Você perdeu o bebê?”, questionará a secretária. “Ainda não, o médico está tentando segurar. Vem pra cá, Mira. Vem pra cá!”, pedirá ela. Mira seguirá para o local e, ao chegar, logo perguntará se a amiga terá que ficar internada. “Imóvel. O tempo que for preciso. Eu não vou perder essa criança, Mira. Não posso perder. Não vou!”, responderá Irene, que, horas depois, acabará recebendo a notícia de que o bebê morreu. ••• Inspiração... A autora, Gloria Perez, inspirou-se na história de Victor Guerino, motorista que foi chantageado pela ex, Pâmela Ribeiro, por um ano, para criar a trama da megera. Assim como aconteceu na vida real, Irene vai perder o bebê e fingir que nada aconteceu. A megera fará compras para o enxoval e mandará a conta para Eugênio. Ela explicará para Mira que não vai deixar o advogado saber que ela perdeu o bebê, de jeito nenhum. Para manter a farsa, ela vai falsificar uma ultrassonografia e falará que está esperando uma menina. Contará para Joyce (Maria Fernanda Cândido), dizendo que vai dar a Eugênio a garotinha que ela sempre quis.

Fechando o cerco

Logo depois de Júlio (Thiago Martins), chegou a vez de Agnaldo (João Baldasserini) ser preso em Pega Pega. Na delegacia, diante do defensor público, Agnaldo falará para os policiais Siqueira (Marcelo Escorel) e Antônia (Vanessa Giácomo) que não sabe quem planejou o roubo do Carioca Palace. “Só sei que os caras que me procuraram com a proposta não mostraram o rosto, não. Eu só fiz a minha parte. Não sei o que os outros fizeram e nem quem eram os outros”, mentirá, tentando se explicar.

Nascimento



Ricardo Pereira é papai, mais uma vez. Nasceu Julieta, sua terceira filha com a esposa, Francisca. O casal já tem dois filhos: Vicente, de 6 anos, e Francisca, de 4. Mamãe e a bebê passam bem. A neném é forte, nasceu com 48 centímetros e 3,100 quilos. “É uma alegria ver o carinho das crianças com a pequena Julieta. Eles estão eufóricos. Eu e Chica sempre sonhamos com uma família grande. Estamos muito felizes. Eu só tenho a agradecer a essa equipe incrível da Perinatal, responsável pelo nascimento dos nossos três filhos”, disse Ricardo ao Extra.

Quebrando tabus

Desde que Cleo Pires apareceu gravando uma participação no clipe da cantora baiana Marcia Castro, o assunto já é bastante comentado entre os fãs e admiradores de Cleo. Agora, finalmente, o vídeo da música Noites Anormais foi lançado neste dia 1º. Nele, a atriz aparece só de corselet, dançando e “se pegando” com a cantora e um modelo. O sugerido ménage à trois já havia sido notícia antes. E a participação de Cleo no trabalho não é pequena. Na realidade, portal Extra pontua que Cleo praticamente protagoniza o clipe. Dança, faz caras e bocas e sensualiza, como nunca se viu antes.

Teorias



Os fãs de Game Of Thrones já elaboraram uma série de teorias para a última temporada da série. Colunista Patrícia Kogut separou algumas delas, como a que Daenerys e Jon vão se casar e assumir o Trono de Ferro, juntos. Assim, fariam um governo mais justo. E já existe a torcida para que a Mãe dos Dragões engravide, apesar de ela ter afirmado ser infértil. Há quem diga que Daenerys pode terminar louca, como o pai, o Rei Louco, ou até morrer. Nesse último caso, o trono ficaria com Jon. Existe ainda a possibilidade de Jon morrer e Daenerys assumir sozinha. Outros afirmam que todos os personagens da série serão massacrados pelos Caminhantes Brancos (White Walkers), que vencerão a guerra. Será?