Para fugir da polícia, Bibi se envolve em mais crimes

Para fugir da polcia, Bibi se envolve em mais crimes



Por Larissa Prata Ciabotti e Letícia Morais

Os Tribalistas estão chegando



Notícia boa para quem gosta de música boa! Após 15 anos desde a primeira vez que se uniram, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown farão diferente com o novo CD dos Tribalistas. Dessa vez, eles planejam turnê pelo Brasil e vão botar o pé na estrada, no ano que vem. Da primeira vez, compromissos profissionais individuais impediram que eles subissem aos palcos juntos, porém, como agora a história é outra, podemos nos preparar para prestigiá-los.

Ela não para!



Anitta é mesmo lacradora! No palco do Villa Mix em São Paulo, a Poderosa levantou o público com hits como Paradinha, Sim ou Não e, também, Ginza, em parceria com o colombiano J Balvin. Mas o povo foi mesmo à loucura quando ela se empenhou numa sarrada no ar, mostrando que está mesmo com tudo em cima, em grande forma e, principalmente, mais na crista da onda impossível!

De volta



Quem pensou que Elvira (Ingrid Guimarães) era a única a voltar do reino dos mortos em Novo Mundo se enganou. Isso mesmo: é a vez de Thomas (Gabriel Braga Nunes) “ressuscitar” na novela das seis. Conforme a coluna TV Mix adiantou, ele será dado como morto, após incêndio provocado por ele mesmo durante embate com Joaquim (Chay Suede) por Anna (Isabelle Drummond). De volta, Thomas terá marcas de queimadura pelo rosto. “Quanto mais me olho no espelho, mais cresce minha necessidade de vingança”, dirá. Então, ele novamente sequestrará Anna, desta vez durante a coroação de Pedro (Caio Castro) como Imperador do Brasil. Ele avisará que Joaquim tem uma importante escolha: “Você sempre gostou de posar de herói. Vamos ver como se comporta diante de uma escolha de verdade. O amor de sua vida... ou o Imperador do Brasil?”, perguntará, ameaçador.

Perigosa



Empenhada na fuga da polícia, Bibi (Juliana Paes) se enrolará cada vez mais na vida criminosa. Após troca de tiros com Jeiza (Paolla Oliveira), conforme a coluna TV Mix adiantou, Bibi fugirá do morro e assaltará um gari para fugir sem ser reconhecida. Ela apontará a arma ao trabalhador, que, assustado, lhe entregará suas roupas. Desesperada, ela exigirá que Silvana (Lília Cabral) a abrigue. Sem escolha, a arquiteta a esconde novamente. E Bibi ainda a obriga a tirá-la do apartamento sem ser vista, para poder se encontrar com Rubinho (Emílio Dantas), e Silvana sai com ela no porta-malas. Mas a arquiteta se perde durante o percurso e acaba sendo abordada por outro bandido, que exige que ela abra o porta-malas. O sujeito é surpreendido por Bibi, que atira nele e assume a direção do veículo. Silvana, então, liga para a casa, dizendo que saiu de casa sonâmbula e foi assaltada.

Surpreendendo

E por falar em A Força do Querer, colunista Léo Dias adianta que a trama foi esticada até o dia 20 de outubro. O motivo seria os elevados índices de audiência que a Globo não acreditava mais que uma novela sua voltaria a alcançar.

Emendando trabalhos



No ar como Rimena em Os Dias Eram Assim, a atriz Maria Casadevall já está cotada para fazer par romântico com Cauã Reymond em Ilha de ferro, série que a Globo vai produzir. Cauã, por sua vez, teve seu último trabalho na TV no início do ano, na minissérie Dois Irmãos. Na história, eles vão disputar um cargo em uma plataforma de petróleo, mas vão acabar se apaixonando. A direção será de Afonso Poyart. Colunista Patrícia Kogut revelou que a história terá 12 episódios e que a autora, Adriana Lunardi, já trabalha numa segunda temporada, sob a supervisão de Mauro Wilson.

Preocupada



Os fãs de Selena Gomez ficaram chocados ao ver fotos de Justin Bieber, nu, publicadas no perfil da cantora na segunda-feira, 18, por um hacker. De acordo com The Sun, a invasão deixou Selena preocupada com um possível vazamento de suas fotos íntimas. A dona de vários hits da música pop é uma das celebridades que tiveram que aumentar a segurança após suas contas pessoais serem invadidas por hackers. Uma fonte do site afirma que muitos famosos deveriam ficar preocupados com isso. “A maioria deles usa o Instagram para enviar fotos aos amigos e para conversar. Aposto que eles vão começar a excluir as mensagens para que nada vergonhoso seja vazado e esperando que não seja tarde demais”. Vale destacar que Selena Gomez tem mais de 125 milhões de seguidores na rede social...

Não gostaram...



Os fãs de Gigi Hadid, de 22 anos, ficaram felizes com a notícia de que ela se juntaria à irmã, Bella Hadid, no Victoria’s Secret Fashion Show, em Xangai, na China, em novembro deste ano. Porém, internautas voltaram a repercutir um vídeo da modelo, publicado no começo do ano, em que ela aparece “zombando” de um boneco de Buda. Conforme a revista Quem, Gigi tentou rebater as críticas, mas não pediu desculpas. “A foto que foi tirada do vídeo foi retirada do contexto e colocada com uma manchete para investir em algo que não aconteceu. Me deixa triste que as pessoas fiquem tristes por algo que outra pessoa inventou e isso vai rodar por aí, porque está na internet. Tudo o que eu posso fazer é mostrar aos outros quem eu realmente sou. Eu passei um tempo na China, antes, e me diverti muito. Eu tenho respeito e aprecio meus fãs asiáticos. Eu espero que as pessoas me julguem pelo que sou e percebam que os outros podem distorcer tudo o que está nas redes sociais”, escreveu ela em mensagem direta para um dos fãs. Um seguidor, chateado, escreveu que na China “pessoas que discriminam a Ásia não são bem-vindas”. Com a repercussão negativa, Gigi bloqueou os comentários na foto em que anuncia a novidade da Victoria’s Secret em seu Instagram.