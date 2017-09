Ernesto confessa ter matado Arnaldo no fim de Os dias eram assim

Por Larissa Prata Ciabotti

Spoiler de novo



Reta final de Os Dias Eram Assim revelará que foi Ernesto (José de Abreu) o assassino de Arnaldo (Antonio Calloni). Ele confessará o crime após Gustavo (Gabriel Leone) ser preso injustamente em decorrência de uma armação de Vitor (Daniel de Oliveira). “Quando soube que o responsável pela morte da minha filha foi Arnaldo Sampaio, não o delegado... Pelas minhas fontes, havia indícios de que o Arnaldo começou a praticar as torturas também, o velho sádico, poderoso... Descobri que ele estava internado e fui até lá, foi um impulso. Disse a mim mesmo que ia fazer ele confessar, implorar por perdão, como se isso bastasse. Consegui chegar até o quarto, sem que ninguém me visse, e me deparei com o canalha, deitado, longe de ser o homem que causou tanto mal, tanta dor. Uma morte natural não faria o menor sentido, iria embora em paz. Por isso me revoltei, agi. Vou carregar esse peso pro resto da vida”, confessará ele para Vera (Cássia Kis).

Sua cara



Se aceitar o convite de Glória Perez, Pabllo Vittar será a nova atração de A Força do Querer. A drag queen foi convidadíssima para estrelar um show que Edinalva (Zezé Polessa) vai fazer para os amigos. Para quem não se lembra, outros famosos já soltaram o gogó na novela das nove, inclusive Marília Mendonça. Aguardemos!

Apoio



Nos próximos capítulos de sua transição de gênero, Ivan (Carol Duarte) levará Te (Tarso Brandt) para conversar com Eugênio (Dan Stulbach). A ideia é que ele faça o pai ver como será seu futuro para, então, apoiar e entender. “Eu não conheço você... Estou conhecendo você agora... Não vi você antes de... desses procedimentos todos. Mas a Ivana... Não pode ser a mesma coisa... A Ivana era uma menininha mesmo...”, dirá Eugênio. Então, Te mostra ao advogado uma foto sua antiga, deixando-o surpreso com o que vê. Então, o jovem dá ao pai o livro Viagem Solitária, de João Nery, e avisa que passará um mês na casa de um amigo até que a família entenda o que se passa com ele antes da cirurgia. “Vamos ficar longe um mês... Estamos precisando de um tempo”, fala ele.

Toda a fúria



Durante os quase dez anos de relacionamento, Radamés conheceu de perto todo o amor que os fãs têm por Viviane Araújo. Com o ponto final na relação, anunciado por Vivi na segunda-feira, 28/08, o jogador agora está conhecendo um lado mais amargo desses fãs. Ele vinha sendo atacado por questionamentos em sua conta no Instagram. Tanto que Radamés decidiu bloquear seu perfil para comentários. É que os fãs de Vivi não perdoaram o fim do relacionamento, com tantos planos de casamento – e é esse o pomo da discórdia, já que o altar vinha sendo constantemente adiado por conta dos compromissos profissionais de Vivi, que tem a agenda lotada. Ela, aliás, está em cartaz em São Paulo, com a peça Lili Carabina, cotada para a próxima novela de Aguinaldo Silva, e já gravou sua participação na série Tô de Graça, estrelada por Rodrigo Sant’Anna.

Que affair que nada



Linda e solteira. É assim que a assessoria de Thaila Ayala garante que ela está. Conforme a coluna TV Mix contou, a gata foi flagrada, na saída do cinema, acompanhadíssima de Renato Góes e de um casal de amigos, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira. Claro que a saída de duplinha levantou suspeitas sobre o romance dos dois. Então, de duas uma: ou não engatou ou eles estão escondendo. Vale lembrar que Renato vivia relacionamento com a colega de cena, Maria Casadevall, com quem foi flagrado aos beijos e amassos, mais de uma vez.

Como assim?



Jennifer Lopez viu sua generosidade ser questionada nas redes sociais. Ela e o namorado, Alex Rodriguez, foram duramente criticados pela “pouca” ajuda que estão dando às vítimas do furacão Harvey, que assolou o Texas, nos Estados Unidos, deixando um imenso rastro de destruição. Pois bem, J-Lo e A-Rod doaram US$25 mil cada um, o equivalente a R$79 mil, enquanto outras celebridades, como as Kardashian, doaram US$500 mil. A cantora tem fortuna avaliada em US$360 milhões, enquanto Alex acumula US$300 milhões, o que teria deixado muita gente indignada com a doação. Ainda assim, J-Lo usou as redes sociais para pedir aos seguidores que apoiem com qualquer quantia.

Ah, o amor



Antes de brilhar na nova novela das sete, Deus Salve o Rei, Tatá Werneck mostrou toda sua beleza para a revista Claudia, contando que a vida vai muito bem, obrigada. À frente do Lady Night, que já é um sucesso no Multishow, Tatá se derrete pelo namorado, Rafael Vitti. “Ele tem 21 anos, mas, se tivesse 70, eu também teria me apaixonado. Rafa tem outra cabeça, outro pensamento. Mostra uma visão tão esclarecida de tudo. Não sou ciumenta, mas ando armada”, brinca. “É a minha relação de mais paz. Ele é um entusiasta do meu trabalho, do meu jeito. Só encarnou um pouco mais tarde do que eu”, comenta. Tatá falou, também, dos padrões de beleza e o quanto dá os ombros a eles. “Não me acho fora do padrão. Sou bem resolvida. Meu nariz era barrado nas capas de revista, mas abri portas para muita gente fazendo campanhas de joias e de cabelo. Tenho uma beleza que aproxima e é acessível. As mulheres se identificam comigo”, revelou.