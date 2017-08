Ive será a próxima vítima de Amaral em “Os dias eram assim”

Ive ser a prxima vtima de Amaral em Os dias eram assim



Por Larissa Prata Ciabotti

Spoiler



Dando um show à parte de atuação, Julia Dalavia verá sua Nanda ter um final não tão feliz em Os Dias Eram Assim. Portadora do vírus HIV, a jovem não resistirá à doença e morrerá na reta final da supersérie global. Por causa da doença, a irmã de Alice (Sophie Charlotte) terá a saúde cada vez mais debilitada. Nos próximos capítulos, ela será internada com quadro de pneumonia. Nanda ficará bastante incomodada com o fato de ter que ficar presa à cama de hospital, mas o médico confirmará à jovem que seu quadro é bastante delicado.

Spoiler 2



Ainda sobre a reta final de Os Dias Eram Assim, quem também morrerá será Ive (Juliane Araújo). Tudo começa quando a loira ajudar Amaral (Marco Ricca) a levar para o sítio fitas que incriminam Vitor (Daniel de Oliveira). E será ele seu algoz. Ao perceber que Ive sabe demais e é um arquivo vivo, Amaral decidirá matá-la. Assim que a jovem se vira para ir embora, ele acerta sua cabeça com uma pá.

Transição em apuros



Por causa da gravidez, Ivan (Carol Duarte) precisará deixar de tomar hormônios. Conforme a coluna TV Mix adiantou, o jovem voltará a morar na casa dos pais por causa da gestação. Ele será orientado pelo médico a interromper a aplicação de hormônios, o que o deixará bastante frustrado. Abalado, Ivan acabará desabafando com Simone (Juliana Paiva). “Eu sempre quis ter um filho, mas não assim. Eu sempre quis ser pai”, lamentará, contando à prima sobre a orientação médica. “E vai voltar a ter a aparência de antes?”, questionará Simone. “O médico disse que no mínimo vai parar de evoluir! No mínimo. Tirar os seios, tudo vai ter que ficar para depois”, responderá Ivan.

Pelas costas



Bibi (Juliana Paes) será traída em Força do Querer. E não será só por Rubinho (Emílio Dantas), que se engraçará com uma novinha. É que Aurora (Elizângela) entregará para a polícia o paradeiro da filha e do genro. Com a informação, Caio (Rodrigo Lombardi) planejará a invasão ao morro, conforme a coluna TV Mix adiantou. Durante a operação, Bibi trocará tiros com Jeiza (Paolla Oliveira) e acabará conseguindo fugir com Rubinho.

Casal 20



Thiago Lacerda e Nathália Dill voltarão a ser um casal nas telinhas. Eles serão Darcy e Elizabeta em Orgulho e Paixão, novela que Marcelo Bernstein escreve para a faixa das seis, inspirada em Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Na trama, Darcy chegará ao Vale do Café, cidade fictícia da trama, para a construção de uma ferrovia. Elizabeta será uma das cinco filhas da personagem de Vera Holtz, que, à imagem da obra inspirada, terá como sonho ver as filhas casadas. O patriarca da família será vivido por Tato Gabus Mendes. No elenco também já estão confirmados Chandelly Braz, Gabriela Duarte e Malvino Salvador. A estreia será em março.

Pobre, pobre, pobre



A vida de madame de Sandra Helena (Nanda Costa) está com os dias contados. Nos próximos capítulos de Pega Pega, ela receberá a visita do advogado da falecida Dona Marieta (Camila Amado), acreditando piamente que ele trará mais novidades boas. Mas a gata cairá do cavalo ao ouvir que a filha da falecida pediu anulação do testamento. “Ela se baseou no fato de que a mãe não estava bem das suas faculdades mentais quando deixou para você metade dos bens”, informará o advogado. Ao ouvir a novidade, Sandra Helena até passará mal, de susto.

Ponto final



Casamento de Juju Salimeni e Felipe Franco chegou ao fim. Os dois estavam juntos há doze anos e casados desde 2015. Eles anunciaram o fim do relacionamento nesta semana e ambos já se manifestaram nas redes sociais. Com discurso parecido, eles disseram que o término foi de comum acordo e que o respeito continua, desejando sucesso um ao outro. “Agradeço aos fãs pela preocupação, mas quero pedir que não se atenham a comentários maldosos ou suposições. Felipe tem um coração enorme. Sempre me respeitou, assim como eu o respeitei. E entre nós sempre existirá admiração!”, comentou Juju no Instagram. Segundo o colunista Léo Dias, o pivô da separação seria uma ex-bailarina do Faustão (casada, diga-se de passagem), que estaria relacionando-se com o fisiculturista, e o caldo teria entornado após Juju descobrir o affair. Furiosa, ela teria colocado Felipe para fora de casa.

Ó os parças!



Parece que a calmaria está chegando depois da tempestade. De férias na Grécia, Bruna Marquezine aproveita para movimentar as redes sociais, adquirindo diversos novos seguidores – outros nem tão novos assim: os parças do ex, Neymar. Após mais de dois meses do fim do relacionamento, Marquezine voltou a seguir quatro dos amigos mais próximos do jogador: Jô Amâncio, Gilmar Araújo, mais conhecido como Gil Cebola; Cristian Guedes e Gustavo Almeida. Segundo o Extra, eles trabalham e cuidam de alguns negócios de Neymar. Hum, será que é fumaça precedendo o fogo?