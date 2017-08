Silvana tenta se matar por medo de Eurico descobrir que roubou cheque

Por Larissa Prata Ciabotti

Nudes, nudes e mais nudes



Conta de Selena Gomez no Instagram foi hackeada na segunda-feira, 28. Ela, que é a usuária com maior número de seguidores (invejáveis 125 milhões), viu sua conta divulgar um nude do seu ex, Justin Bieber. Para reassumir a conta e aumentar a segurança, a conta de Selena saiu do ar por alguns minutos, mas diversos prints circulam nas redes sociais. Neles é possível ver que os criminosos trocaram o nome dela por “Islah Gomez” e colocaram três arrobas na descrição – as mesmas arrobas estavam também na legenda do nude de Bieber, junto a um pedido para angariar mais seguidores. Apesar da invasão no Insta, os perfis da cantora no Twitter e no Facebook continuaram intactos. De acordo com a revista americana Variety, as fotos de Bieber são as mesmas de outros carnavais, lá em 2015, quando o cantor foi flagrado peladão em Bora Bora.

Cilada, Bino



Nos próximos capítulos de Pega Pega, Malagueta (Marcelo Serrado) vai descobrir que os freios do carro da primeira esposa de Eric (Mateus Solano) foram sabotados. Ele descobrirá um fundo falso no chapéu onde Arlete (Elizabeth Savala) esconde os papéis da perícia do acidente. Então, ao analisar os documentos com Mônica (Julia Lund), ele concluirá que se trata de uma investigação criminal. “É um laudo, uma perícia que fizeram num carro. E as fotos são do freio cortado. Isso deve ter sido tirado de alguma investigação policial, só pode”, comentará. Em outra sequência, o ex-concierge do Carioca Palace aparecerá obtendo informações sobre o inquérito e descobrirá que se trata do acidente que vitimou a mulher do dono do hotel.

Muita pressão



Silvana (Lília Cabral) vai tentar se matar em A Força do Querer. Tudo começa quando Dantas (Edson Celulari) descobrir que alguém sacou uma grande quantia após roubar um cheque da empresa e usar uma assinatura falsa de Eurico (Humberto Martins). A suspeita recairá sobre Nonato (Silvero Pereira) e, preocupada com a possibilidade de prejudicar o amigo, Silvana decidirá confessar o crime. Porém, com medo de ser descoberta pelo marido, ela se trancará no quarto com vidros de remédios, para desespero de Dita (Karla Karenina), que tentará impedir a patroa, sem sucesso. Depois de algumas tentativas, ela conseguirá abrir a porta da suíte do casal com uma chave reserva e encontrará a arquiteta, desacordada. Dita chamará uma ambulância, que chegará junto a Eurico. “Esvaziou os vidros de remédio, seu Eurico!”, contará ela ao patrão.

Comemorando



Conforme a coluna TV Mix contou ontem, Ivan (Carol Duarte) descobrirá gravidez nos próximos capítulos de A Força do Querer. E quem vai comemorar, incrivelmente, será Joyce (Maria Fernanda Cândido), que enxergará uma possibilidade de “regenerar” a filha. Sem saber o paradeiro de Cláudio (Gabriel Stauffer), Ivan aceita voltar a morar na casa dos pais. Mas Joyce não gosta quando o filho diz que está “grávido”, dizendo que homem não engravida. Então, a perua pede para que Ivan fale dele no feminino. Para não criar mais polêmicas com a mãe, ele aceita dar uma trégua – mas corre para desabafar com Simone (Juliana Paiva): “Ela acha que essa aparência vai desaparecer e que eu vou ser a Ivana que ela tem na cabeça, de novo... Vai sofrer a mesma decepção outra vez!”.

Segunda opção?



Ponto final no relacionamento sério entre Wesley Safadão e a gravadora Som Livre. Contratado desde 2011, ele já comunicou os diretores que não pretende renovar o contrato, que terminará em outubro. Colunista Léo Dias contou que os empresários do cantor já receberam diversas propostas de gravadoras e o novo contrato vai ser poderoso. E tudo leva a crer que quem vai faturar a bolada é a Sony Music.

Dança das cadeiras



Se na ficção Rimena e Renato não deram muito certo, a vida volta a imitar a arte e Maria Casadevall e Renato Góes também já não são mais um casal. O ator foi flagrado na companhia mais que agradável da linda Thaila Ayala, na saída do cinema, onde foram acompanhados por Daniel de Oliveira e a esposa, Sophie Charlotte. E quem pensa que Maria ficou a ver navios se engana... É que Caio Castro voltou a investir na ex.

Irmãozinho



Imprensa internacional dá conta de que Adele está grávida, de novo – inclusive, seria esse o motivo que a teria levado a cancelar os dois shows finais de sua turnê em junho. De acordo com o jornal Daily Star, Adele e Simon Konecki estão em busca da cegonha já há algum tempo e, por isso, não foi surpresa para nenhum amigo do casal a possibilidade de que a gravidez realmente se concretize. “Ela mantém segredo e, se está grávida, não contará a todos até que ela queira”, revelou a fonte à publicação. “Adele e Simon tentaram um segundo filho desde que ela terminou a turnê em novembro de 2016. E parece que eles podem ter tido sorte agora”, comentou outra pessoa próxima ao casal. A notícia ganhou ainda maiores proporções desde que Adele foi vista novamente tentando se esconder em roupas largas na semana passada.