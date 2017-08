Após mudança de sexo, Ivan ficará “grávido” em A Força do Querer

Aps mudana de sexo, Ivan ficar grvido em A Fora do Querer



Por Larissa Prata Ciabotti

Vida que segue



Chegou ao fim o noivado de Viviane Araújo com o jogador Radamés. “Pros meus fãs, que sempre torceram por mim e pela minha felicidade! Chega ao fim mais um ciclo em minha vida! Foi bom enquanto durou! Vida que segue!”, publicou a atriz nas redes sociais, deixando os seguidores em dúvida sobre do que se trataria. Contudo, a assessoria de imprensa de Vivi confirmou que a mensagem enigmática realmente anunciava o fim do noivado. Os dois estavam juntos há nove anos e ficaram noivos em 2015, quando o jogador do Boa Esporte fez o pedido durante o Domingão do Faustão. O casamento seria este ano.

K.O.



Canal do YouTube de Pabllo Vittar foi invadido por hackers na manhã de segunda-feira, 28, no que o cantor define como “ataque homofóbico”. O espaço na rede social amanheceu com uma pequena foto do deputado federal Jair Bolsonaro, sem camisa. Além disso, os invasores apagaram o clipe de K.O., um dos maiores sucessos de Pabllo, com mais de 100 milhões de visualizações, e ainda substituíram a música do clipe por uma letra que faz referência à pedofilia. No Twitter, Pabllo desdenhou dos invasores: “Podem apagar o clipe, mas o sucesso jamais vão conseguir apagar, atura ou surta. #todoscomPablloVittar”, escreveu. Em uma segunda postagem, Pabllo questionou o que chama de “sociedade machista e homofóbica que não respeita a diversidade”. A atitude dos hackers indignou os fãs do cantor drag queen – e não é para menos – e em pouco tempo a hashtag subiu às trending topics mundiais. Pouco tempo depois, Pabllo postou o clipe de K.O. no Facebook.

Última a saber



Aparecida Petrowky desabafou sobre o fim do casamento de seis anos com Felipe Dylon. Os dois estão separados há cerca de 20 dias e a atriz contou ao Extra que soube da decisão do então marido pelo advogado dele. “É um momento delicado. Soube da separação pelo advogado. A gente espera receber a notícia pela própria pessoa, afinal, me casei na igreja, não de qualquer maneira. Era o mínimo me comunicar pessoalmente”, contou. O ex-casal estava morando em casas separadas desde o ano passado, quando Felipe decidiu se mudar para a casa da mãe, pensando em economizar para poder retomar a carreira de cantor. “Nunca desejei morar em lugares separados, mas respeitei. A única coisa que não tolerava era a intromissão da família dele. Isso foi minando”, revelou Aparecida.

Reta final

Alerta de spoiler em A Força do Querer. No final de setembro, a um mês do fim da trama, Ivan (Carol Duarte) se descobrirá “grávido”. Após a transição de gênero, o rapaz começa a passar mal. Todos à sua volta acreditam que seja pelos hormônios que ele tomou sem acompanhamento médico. Assustado, ele decide procurar um profissional. É no consultório de um ginecologista que Ivan descobre a visita da cegonha. Apavorado com a notícia e sem saber o paradeiro de Cláudio (Gabriel Stauffer), Ivan precisará contar para os pais a novidade. Quem pensa que a criatividade de Glória Perez está muito aflorada saiba que a autora se baseou num caso mais que real de um jovem que passou por essa mesma situação em Oregon, nos Estados Unidos, ainda neste ano. Na trama, o grande mistério do final (a Odete Roitman) será se Cláudio vai ou não aceitar o amor de Ivan. O que se sabe é que, a princípio, ele rejeitará a ex, mas acabará ficando confuso sobre seus sentimentos.

O canto do Sabiá



E por falar em A Força do Querer, Irene (Débora Falabella) ficará na mira dos traficantes devido a uma armação de Elvira (Betty Faria) com a ajuda de Bibi (Juliana Paes). Tudo começa quando ela descobre que Solange está mais viva e mais perto do que nunca, conforme a coluna TV Mix adiantou. Então, disposta a chamar a atenção da vilã, Elvira criará um perfil nas redes sociais e contará o plano a Bibi. “Estou fazendo uma página na internet e eu sei que ela vai achar, porque deve estar pesquisando o que puder pesquisar, para monitorar meus passos e os do Garcia”, contará ela. Explica que, com isso, pretende que o traficante prenda a golpista em uma casa para forçá-la a devolver as joias que lhe roubou. “Eu sei como levar a Solange até uma casa daquela comunidade. Só preciso do Sabiá pra segurar quando ela entrar lá e fazer ela me devolver tudo. Imagine se não devolve, imagine!”, dirá ela. Bibi topa ajudar e conversa com Sabiá, que também aceita entrar no jogo de Elvira. “Vim pra passar uma visão pra senhora. A senhora não vem com arma pra esse seu encontro aí não, vem?”, perguntará ele. “Não pode ter nada que chame polícia aqui pra dentro, não. Se quiser dar um tapa, um sacode lá na sua desafeta, a senhora dá, mas fica nisso”, avisará o bandido.

Só no sapatinho



Preta Gil estreia no YouTube Space o FitDance Live Show, programa de entretenimento com Fábio Duarte, criador e presidente do FitDance, a maior empresa de dança do Brasil. Colunista Léo Dias contou que será um talk show e que a estreia está prevista para o dia 30. Legal!