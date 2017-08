Tribalistas está de volta e pode ter especial na Globo

Tribalistas est de volta e pode ter especial na Globo



Por Letícia Morais

Só não desonre o meu nome...



E foi com um trecho da canção Me Adora, da Pitty, que a cantora Marília Mendonça respondeu às críticas sobre a sua ficada com o ator Matheus Corcione. O leitor bem informado do TV Mix conferiu na edição de ontem que o ator mantém um relacionamento de idas e vindas com a estudante de administração e design de moda Marina Marques, que está grávida de quatro meses e espera um filho dele. "Em paz" e "consciência limpa" foi o que a cantora escreveu na rede social. Ela ainda usou um trecho da música: “Tantas decepções eu já vivi, aquela foi de longe a mais cruel, um silêncio profundo e declarei, só não desonre o meu nome”, escreveu, apagando o texto em seguida. Em outra mensagem direcionada a um fã, a dona do hit Infiel alegou não saber que Matheus era comprometido. “Ou meu amor, agradeço sua torcida, mas não era nada para torcer. Conheci na balada um dia sem ninguém, nos vimos novamente sem ninguém. Não existiu amizade nem nada. Nem esse assunto foi tocado. Realmente não soube se ele tinha ou não tinha alguém. E sobre ser usada, a gente se acostuma”, desabafou. Segue o baile!

Voltando com tudo



Depois de surpreender os fãs com o retorno da banda, Os Tribalistas terão um especial na Globo ainda este mês. Para a alegria dos fãs, a banda fará um programa pra lá de especial com dez músicas novas. A previsão é que o especial vá ao ar no dia 31, logo após o futebol. Vamos voltar à Velha Infância?!

Aumentando o clã

O jogador de futebol Lionel Messi e a mulher, Antonella Roccuzzo, estão grávidos do terceiro filho. Messi já teria até contado a novidade para a família, segundo a revista Caras portuguesa. A gestação ainda está no início e o atleta não confirmou oficialmente a chegada do novo herdeiro. Eles já são pais de Thiago, de 4 anos, e Mateo, de 2. E para quem não se lembra, Messi e Antonella oficializaram a união em 30 de junho durante uma cerimônia em Rosário, na Argentina, para 260 convidados.



Guinada na carreira



O clipe Vai, Malandra! de Anitta ainda nem foi lançado e o modelo Pietro Baltazar já colhe os frutos de sua participação no vídeo com a Poderosa. É verdade que o modelo de 19 anos já tinha iniciado (e bem) uma carreira, mas bastou ser transformado em “Justin Bieber do Vidigal” por Anitta para ganhar mais projeção. A procura por Pietro aumentou nas agências que o representam e o gato já vai fotografar uma nova campanha de jeans, além de desfilar na São Paulo Fashion Week para duas marcas, embora outras já estejam cotando o baiano. Com 1,83m de altura, o gato nasceu na Bahia e é apontado como a nova sensação da moda depois de ter sido descoberto numa festa pelo seu agente e já tem no currículo desfiles em Paris.

Musa fitness



Por falar em guinada na carreira, desde que deixou o ballet do Faustão, Fernanda D’avila tem se dedicado e tido os esforços reconhecidos no mundo fitness. A gata comemora o sucesso com os patrocinadores esportivos. “Sou muito grata por ter conhecido o mercado fitness em paralelo à minha carreira na TV. Me apaixonei, mudei o estilo de vida e sou reconhecida financeiramente pelos meus patrocinadores que investem de verdade no trabalho, dão suporte e pagam muito, muito melhor do que recebia antigamente", disse ao Fuxico. Fernanda afirmou não existir milagre para se ter um corpo saudável e bem apresentável, e deixou a dica: “alimente-se bem, tenha sua suplementação diária e treine em qualquer modalidade que se identifique”. Maravilhosa!

Papai babão



O sonequinha Teodoro, segundo filho de Michel Teló e Thaís Fersoza, completou seu primeiro mês de vida e o cantor não perdeu a oportunidade de declarar seu amor incondicional ao pequeno: “Filhotinho... 1 mês! E o amor multiplicando, crescendo no coração! Você é muito gente boa! Presente de Deus! Que Ele te abençoe e proteja todos os momentos da sua vida! Te amo, meu gurizinho!", escreveu. Fofura demais!

Protestando



Alguns dos principais artistas da cena brasileira usaram as redes sociais para protestar contra o polêmico decreto assinado pelo presidente Michel Temer que, publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), localizada entre o Pará e o Amapá, liberando a área para a exploração mineral. O portal Extra listou alguns dos famosos, como os atores Cauã Raymond e Marina Ruy Barbosa, a cantora Ivete Sangalo, a top model Gisele Bünchen e o apresentador Luciano Huck, que manifestaram condenando fortemente a atitude do presidente. Palavras como "estupidez", "retrocesso", "absurdo", "extinção" e "vergonha" apareceram nas postagens dos artistas.

Veteranas de fora



A lista de modelos que irá desfilar no Victoria’s Secret Fashion Show foi divulgada nesta semana e diversas modelos brasileiras entraram para o casting do desfile, que também conta com música ao vivo na passarela. Porém, não foi o caso das veteranas Izabel Goulart e Isabeli Fontana, conforme contou o portal Uai. As duas já desfilavam com as famosas asas da marca de lingerie, regalia que não é para qualquer menina que entra no time de modelos da grife. Inclusive, Izabel já participou de mais de 10 desfiles. Este ano, quem vai representar o Brasil no evento são as Angels Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Laís Ribeiro, e as modelos Bárbara Fialho, Dani Braga, Bruna Lírio, Gizele Oliveira e Samile Bermannelli - as últimas duas farão sua estreia no desfile.