Ivan será descriminado ao usar banheiro masculino

Ivan ser descriminado ao usar banheiro masculino



Por Larissa Prata Ciabotti



Oração



Ivana (Carol Duarte) passará por muitas dificuldades ao se tornar Ivan. Nos próximos capítulos de A Força do Querer, ele será surpreendido por um pedido inusitado de Joyce (Maria Fernanda Cândido), que, com a ajuda de Edinalva (Zezé Polessa), chamará uma rezadeira para atendê-lo. Assim que Neide (atriz não escalada ainda) chegar à residência, Joyce pede ao filho (que, para ela, ainda é filha) que aceite seu pedido. “Ivana... quero pedir uma coisa pra você... você pode rir, pode achar que estou louca, mas... faça por mim, por favor! Eu quero que ela reze você!”, pedirá. Ivan ficará em choque e a rezadeira não entenderá. “Mas... o que é que o rapaz tem?”, perguntará ela. E Joyce responderá: “Não é um rapaz: é minha filha!”. A rezadeira reagirá e Ivan deixará o recinto, furioso. No quarto, ele vai desabafar com Simone (Juliana Paiva). “Me rezar? Ela quer me rezar? Tá achando o quê? Que eu estou possuída? Eu achando que ela queria conversar comigo sobre a certidão que meu pai me deu, perguntar que pé que as coisas estavam e ela chamou uma rezadeira pra me rezar?”, questionará, inconformado.

Oração 2

Neste momento, Ritinha (Isis Valverde) entrará no quarto e se intrometerá no papo dos primos. “Foi dona Joyce (Maria Fernanda Cândido) mesmo que pediu pra minha mãe mandar dona Neide aqui! Mana, é muito bom uma reza, mana!”, dirá ela, mas Ivan não se convencerá e dirá que não está doente. “Não é só pra doença, não! É bom pra te dar sorte, pra tirar olho grande de cima de ti... Vou é querer ser rezada também!”, continuará a sereia. Então, Simone apoiará a decisão e tentará ajudar o primo. “Quer saber? Se não fizer bem, mal não fará! Deixa! Se tia Joyce precisa disso pra ter certeza que é isso mesmo, que nada vai mudar, deixa! Que é que custa?”, dirá ela. E Ritinha continua: “Vem, mana... faz isso com dona Neide não, que a pobre veio lá de onde o vento faz a curva só pra te ver!”, dirá ela, puxando Ivan, que começará a rir e acabará aceitando o pedido.

Agressões

E o caminho de Ivan (Carol Duarte) vai mesmo ser difícil. Ele será discriminado ao usar banheiro público masculino. Tudo começa quando ele e Simone (Juliana Paiva) forem assistir a uma sessão de cinema. Na saída, ele passará no banheiro e será hostilizado. “Só dá viadinho”, dirá um homem. “Isso é homem mesmo?”, retrucará outro. Ivan sairá apressado e contará a Simone o que aconteceu. “Ouvi uma piada. Tive medo de que me agredissem”, lamentará. Simone, então, dirá que o banheiro feminino está livre, mas, ao entrarem lá, elas serão surpreendidas por uma mulher, que entrará em pânico. “Ei! O que é isso? Segurança, segurança?”, gritará ela. Simone tentará explicar a situação à mulher e até mostrará o CPF com nome social do primo, mas Ivan irá embora. “Não dá, banheiro na rua não dá. Desisto! Pra quê, Simone? Pra criar um tumulto aqui dentro do shopping? Ficarem filmando com celular, me zoando. Não, não estou mais nem com fome. Eu vou pra casa!”, lamentará.

Na mira



Leopoldina (Letícia Colin) e Anna (Isabelle Drummond) serão vítimas de um atentado nos próximos capítulos de Novo Mundo. Por trás da armação estará Thomas (Gabriel Braga Nunes), que planeja matar a princesa. Tudo começa quando Dom Pedro (Caio Castro) viaja para tentar conter uma rebelião em São Paulo e nomeia a esposa como Princesa Regente do Brasil. Então, o vilão trama para matá-la quando Leopoldina estiver passando as tropas em revista. Mas ele não contava com a presença de Anna, que se posicionará ao lado da amiga. Desesperado, o oficial tentará cancelar o atentado. “Anna? Parem a ação!”, gritará ele, mas será tarde demais. Um homem vai surgir e atirar uma tocha em chamas a uma carroça próxima ao local. O fogo atingirá um barril de pólvora e explodirá, deixando as mocinhas em perigo.

Sucesso



Mesmo não tendo alcançado o sucesso esperado pela cúpula global, a série A Fórmula vai virar um telefilme. A colunista Patrícia Kogut conta que os oito episódios da trama serão reunidos em uma produção única de uma hora e meia de duração, mas ainda não há definição de data para exibição. Para quem não acompanhou a série, Angélica (Drica Moraes) descobre uma fórmula que a permite voltar a ter 20 anos por algumas horas. A cientista cinquentona reencontra um amor do passado, Ricardo (Fábio Assunção), que só se interessa por ela quando a vê rejuvenescida.

Infiel



Como a vida imita a arte em diversos momentos, Marília Mendonça se viu vivendo história descrita em um dos seus hits de maior sucesso, Infiel. Segundo o jornal Extra, enquanto ela trocava beijos com o ator Matheus Corcione, ele mandava mensagens para a estudante de Administração e Design de Moda Marina Marques. Os dois se conheceram nos bastidores do Ferdinando Show, do excelente Geraldo Magela no Multishow. Matheus e Marina vivem um relacionamento de idas e vindas há mais de um ano e a estudante está grávida de quatro meses de um filho dele. “Nunca nos largamos. Todo mundo sabe disso. Eu não sabia que ele tinha ficado com a Marília. Soube de uma maneira brutal. Fui muito exposta. Ele não teve zelo pela relação, seja ela qual for. E muito menos pelo momento de gestação que vivemos juntos”, contou ela ao Extra. E a aproximação de Matheus e Marília despertou desconfiança a alguns dos amigos do ator, que também é modelo. “Ele sempre quis ser famoso e vai atrás do sucesso”, comentou um deles à publicação. A foto dos dois, aos beijos, foi publicada, primeiro, pelo Fofocalizando.