Ritinha se declara para Zeca e propões que eles voltem para Parazinho

Ritinha se declara para Zeca e propes que eles voltem para Parazinho



Por Larissa Prata Ciabotti

Ah, o amor



Vai render o beijo de Zeca (Marco Pigossi) e Ritinha (Isis Valverde). Nos próximos capítulos de A Força do Querer, a sereia vai perceber que é mesmo do ex que ela gosta e decidirá declarar-se. “Eu gosto de ti, Zeca! Tu que não acreditas! Nunca larguei de gostar de ti não... do Ruy (Fiuk) eu vim a gostar depois... de começo não gostava não... gostava de ver ele doido por mim, mais nada”, dirá ela. Zeca fica desconfiado, mas Ritinha continua e propõe que eles voltem para Parazinho. “Tás frescando com a minha cara?”, reage Zeca, quase irritado. A sereia afirma que não e que, se ele quiser, eles voltam para a cidade natal. “Égua, eu ia! Garrava Ruyzinho e ia!”, dirá ela, cheia de coragem. Edinalva (Zezé Polessa) interrompe o papo e tira a filha de perto do caminhoneiro. Em casa, Zeca conversa com a santa. “Olhe, Nazinha... me dá é vontade mesmo de voltar pra Parazinho... é onde eu tenho meus conhecimentos, ficava fazendo minhas entregas por ali mesmo, que nem fazia antes... Ritinha diz que quer ir também... Se Ritinha fosse mesmo, aí ficava tudo igual, como era antes...”, fala ele, todo confuso.

Desespero define



Eugênio (Dan Stulbach) ficará afobadíssimo ao saber da gravidez de Irene (Débora Falabella). A vilã mandará uma foto do exame para o ex, com a legenda “Boa noite, papai”. Quando Eugênio receber a mensagem, ele estará com Joyce (Maria Fernanda Cândido), mas não contará a novidade à esposa. No dia seguinte, ele receberá em seu escritório uma cópia do exame, enviada pela megera. Ao ler o papel, ele será surpreendido por Silvana (Lília Cabral), que já terá ficado sabendo da novidade pela própria Irene, conforme a coluna TV Mix adiantou. “Então, você já sabe!”, dirá ela. E Eugênio se desespera e pergunta do que se trata. “Isso, verdadeiro ou falsificado, é um atestado de gravidez!”, afirmará. “Não! Não pode ser. É alguma pegadinha da Irene, só pode ser pegadinha!”, responderá, incrédulo.

Sua bênção



Últimos capítulos de Os Dias Eram Assim guardam final feliz para Rimena (Maria Casadevall) e Gustavo (Gabriel Leone), que ficarão juntos e com a bênção de Renato (Renato Góes). “Vamos tentar nos entender no meio dessa bagunça. Era só esse o motivo da comitiva?”, dirá o médico ao perceber que Rimena e Gustavo convocaram Maria (Carla Salle) e Vera (Cassia Kis) para participarem do papo. “Acho que seu irmão tá esperando um pouco mais”, diz a mãe dos rapazes, e Gustavo confirma, pedindo a bênção do irmão. Renato olha para Vera, que o encoraja com o olhar, e, então, aproxima-se de Gustavo. “Vocês dois se gostam, estão esperando um filho, como é que eu vou me opor a essa felicidade, se tudo que eu venho lutando é pela minha própria? Que sejam felizes”, dirá ele, abraçando o irmão. Gustavo sorri, emocionado, e Maria e Vera se juntam a eles no abraço.

Reatando?



Imprensa internacional garante que Angelina Jolie e Brad Pitt podem estar às vias de encerrar o processo de divórcio. Segundo a revista Star, a atriz teria desistido de se separar e quer Brad de volta, agora que ele parou de beber e está fazendo terapia. Uma fonte próxima ao casal garantiu à publicação que Angie quer dar nova chance ao amor. “Ela está repensando sua decisão de se separar. Ela se apaixonou por Brad novamente”, comentou a fonte, que também disse que os dois voltaram a conviver pacificamente, sem brigas e em clima de amizade. “Angelina está achando que Brad está muito mais saudável. Ela considera que ele mudou totalmente. Agora, ela está tentando consertar sua relação”, comenta a fonte. A gente torce pelo casal!

Cegonha robusta



Como quem não chora não mama, seguidora comentou numa foto de Yanna Lavigne pedindo à atriz algumas roupinhas de sua filha, Madalena, fruto do relacionamento com Bruno Gissoni. “Estou grávida de uma menina também. Não tenho nada. Se você morasse em São Paulo, pediria ajuda com as roupinhas usadas de sua bebê”, pediu a seguidora. E Yanna fez o quê? Respondeu e prometeu doar parte do enxoval à mulher. Ponto pela atitude!

Sem coração



Inconformada por Dom (David Júnior) querer se aproximar dos pais biológicos, Sabine (Irene Ravache) vai armar para eles nos próximos capítulos de Pega Pega. Ela organizará um jantar refinado e convidará Madalena (Virgínia Rosa), Cristóvão (Milton Gonçalves) e Dilson (Ícaro Silva) só para humilhá-los. Ao chegarem ao apartamento, eles logo notarão que o evento é sofisticado e já ficarão constrangidos. Sabine conta a eles que um casal de amigos também irá ao jantar, um diplomata e sua esposa. Quando estiverem todos à mesa, Dom fará de tudo para deixar os pais à vontade, mas Sabine investirá suas forças justamente no caminho contrário. Ela servirá lagosta e Madalena ficará constrangida por não saber usar os talheres certos. “Quer saber? Vou comer com a mão mesmo. Vi num filme uma vez o cara comendo lagosta com a mão e tudo bem”, dirá Dilson. Dom o imitará, deixando Sabine escandalizada. “Não faça isso! Não é culpa sua que seus parentes de sangue não tenham a mesma educação que eu te dei”, dirá ela. Cristóvão perderá a paciência e gritará: “Chega!”. Sabine continua impetuosa: “O senhor está me constrangendo, deixando o Dom mal na frente dos nossos convidados ilustres”, reclamará ela. Dom tenta amenizar a situação, dizendo que não tem nada disso. “Tem, sim. Nossos mundos são diferentes. E eu quero voltar agora mesmo para o meu. Licença”, dirá ele, levantando-se para ir embora.