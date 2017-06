Ivete Sangalo não se intimida e beija o marido durante o Forró do Bosque

Ivete Sangalo no se intimida e beija o marido durante o Forr do Bosque



Por Letícia Morais

Sem papas na língua



O ator Stephen Amell revoltou-se após ser criticado por alguns fãs, nas redes sociais, ao exibir uma “barriguinha saliente”, durante um passeio com o primo, Robbie Amell. Conhecido por interpretar o famoso herói Arqueiro Verde na série Arrow, Amell publicou mensagens em seu Twitter, demonstrando sua revolta com os comentários. A repercussão foi destaque em vários tabloides americanos. “Eu tiro dois meses de férias depois de trabalhar ininterruptamente entre julho de 2014 até abril de 2017... uma foto aparece na internet e as pessoas invadem minha timeline para fazer piada da minha barriga de uma foto tirada de longe. Com quem você acha que está tuitanto?”, reclamou. E se você acha que ele parou por aí, enganou-se! Stephen prometeu mostrar que está, sim, em boa forma para usar o clássico uniforme do herói. “Por sinal, eu posso vestir o uniforme do Arqueiro Verde hoje mesmo e chutar mais traseiros do que eu fiz em Ninja Warrior (reality de competição). Então, leve seus tweets de m**** para outro lugar”, finalizou o ator. E aí, vai encarar?

Homenagem



Nicette Bruno teve um fim de semana de intensas emoções. Publicação da revista Quem mostra que a atriz, de 84 anos, uma das grandes divas da TV brasileira, foi homenageada ao final do espetáculo Crimes Delicados, no Rio de Janeiro. Nicette, que fez questão de conferir os preparativos para o encerramento da temporada, subiu ao palco no final da apresentação da peça e foi homenageada pelos seus 72 anos de carreira. A atriz, que reviu o texto do espetáculo montado por ela e sua família, fez questão de relembrar a personagem Dalila, vivida por ela 17 anos atrás (e hoje interpretado por André Junqueira, já que a temporada conta apenas com atores do sexo masculino). Feliz da vida, Nicette posou para fotos com o elenco, recebeu um buquê de flores como presente e fez um discurso inflamado no palco. “Fazer teatro no Brasil é um ato de resistência. Tenham o teatro como elemento fundamental para o reconhecimento do país”, disse ela. Merecidíssimo! Atriz supertalentosa!

Miniférias



Aproveitando uns dias de folga em comum, Di Ferrero e Isabeli Fontana decidiram curtir uma agradável e, ao mesmo tempo, romântica viagem para Jericoacoara. O casal tem postado fotos incríveis na web, tiradas no badalado destino turístico do Ceará. Mostrando estar em total sintonia e muita tranquilidade, o casal foi registrado curtindo vários dos principais pontos turísticos da região, como a chamada Pedra Furada. Eles oficializaram a união em agosto de 2016 e, desde então, são sempre clicados juntos, inclusive marcando presença em eventos e prestigiando as conquistas profissionais, um do outro. Quanto amor e cumplicidade!

Beijoqueira



Vestida de caipira, Ivete Sangalo não se intimidou e beijou o marido, Daniel Cady, no palco, durante o Forró do Bosque na cidade de Cruz das Almas, na Bahia. A apresentação teve a participação especial da atriz e cantora Lucy Alves, além de outros artistas que participaram do evento, como Leo Santana, Dorgival Dantas e Henrique e Juliano. Viva São João e viva o amor!

Ensaiando uma reconciliação?



Há quase quatro anos chegava ao fim o casamento de Cleo Pires e João Vicente. Apesar do tempo e da distância, a conexão entre eles continua forte. O ator, que em abril foi flagrado com a filha de Gloria Pires, no cinema, não tem deixado passar uma foto de biquininho da ex sem comentário. Destaque na coluna Retratos da Vida é do passeio da bela por Anguila, uma pequena ilha a poucos quilômetros ao norte de Saint Martin. E o ex está “marcando presença” nas publicações de Cléo. “Oi Iemanjá. Como vai a senhora?”, perguntou João em uma imagem da atriz. Em outra, ele é mais incisivo. “Ahhh, pronto. Agora entrega para Deus que ela voou. Jesus”, disse em outra. Será que rola um flashback por aí?

Sucesso absoluto



Como tudo que o clã Kardashian-Jenner toca vira ouro, a marca de beleza de Kim Kardashian, a KKW Beauty, não foi diferente. A empresária e socialite lançou nesta semana seu e-commerce de maquiagem contendo um de seus maiores segredos de beauté: o kit de contorno. Famosa por lançar esta moda há algumas temporadas, o contorno virou febre e já rendeu à empresária R$46 milhões, cerca de US$14 milhões, em menos de duas horas, segundo a revista Quem. O kit tem quatro opções de cores e é comercializado por quase R$160 (US$48). O sucesso foi tamanho que, em menos de 20 minutos no ar, as 300 mil unidades do kit esgotaram. Assim como o bem sucedido e-commerce Kylie Cosmetics, criado pela irmã Kylie Jenner, o KKW Beaut tem tudo para dar certo. Vamos aguardar o feedback do público!

Em nome da arte



A talentosíssima Débora Nascimento, de 32 anos, usou seu Instagram Stories para contar que está em preparação para um novo papel. Sem detalhar mais informações sobre o personagem, ela contou que precisará emagrecer 15 quilos. “Vou fazer uma personagem bem hardcore e terei que perder 15 quilos”, restringiu-se a atriz durante a gravação de um vídeo na academia onde costuma malhar, no Rio de Janeiro. “A danada da fome e a preguiça me acompanham”, confessou ela. Na semana passada, a entrevista de Débora para Fernanda Souza, no programa Vai Fernandinha, do Multishow, repercutiu muito nas redes sociais. Na ocasião, ela lembrou o início de sua carreira como modelo e as dificuldades que teve para se manter magra, quando enfrentou um princípio de anorexia. Problema sério e grave, que ainda precisa ser muito debatido e esclarecido com a sociedade. Turminha do sofá já está na expectativa para saber mais detalhes sobre a nova personagem da atriz.