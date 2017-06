Neymar e Bruna Marquezine anunciam fim e já podem pedir música no Fantástico

Neymar e Bruna Marquezine anunciam fim e j podem pedir msica no Fantstico



Por Larissa Prata Ciabotti



Ponto e vírgula



Como já disseram os memes nas redes sociais, Bruna Marquezine e Neymar estão podendo pedir música no Fantástico. O casal anunciou o rompimento na noite de quinta-feira, 22, e o motivo é aquele mesmo velho conhecido: brigas e mais brigas. Há quem aposte que desta vez o problema seria véu e grinalda: Neymar quer casar; Bruna, ainda não. Pois bem, isso só eles vão saber. Jornal Extra contou que a primeira briga feia após a reconciliação aconteceu em março, após entrevista de Bruna à Vogue, contando que já beijou mulher e descobriu traição pelas redes sociais. Neymar não gostou. Já em maio, os ânimos se exaltaram novamente – tanto que a atriz arrumou as malas e foi para Nova York visitar a amiga Sasha Meneghel. Mas este deve ser mais um ponto e vírgula no relacionamento. “Eles vivem brigando, em pé de guerra. Não dá para levar muito a sério essa história de separação. Eles são assim: vão e voltam”, contou um amigo à publicação. E o próprio Neymar confirmou o rompimento durante o leilão beneficente promovido por seu instituto. “Terminamos, mesmo, não estamos mais juntos. Foi uma decisão de ambas as partes. É uma menina que eu admiro, que torço muito pela felicidade dela, não só profissional, mas na vida pessoal, principalmente. E espero que ela seja muito feliz”, decretou o craque à revista Quem. Pelo visto, a convivência mais intensa em terras catalãs não favoreceu muito o relacionamento...

O que é isso?



Como se o #RIPBrumar não fosse assunto suficiente, as madeixas novas de Neymar sempre são. O que é o novo look adotado pelo craque?! Com um volume nunca antes visto por ali, Neymar surgiu com uma ligeira franja meio topete e uns fios mais lisos. E, claro, a internet não perdoou. E aí, quem gostou?!

Muito brava



Joyce (Maria Fernanda Cândido) vai esbravejar – e muito – ao reencontrar Eugênio (Dan Stulbach). Conforme a coluna TV Mix adiantou, ela finalmente vai descobrir que é Irene (Débora Falabella) a amante do marido, após a advogada armar um plano maquiavélico contra a “amiga”. Ao encontrar Eugênio em casa, Joyce vai se descontrolar e expulsá-lo de lá. O advogado tentará explicar, mas ela não aceita. “Explicar o quê? Que você permitiu que sua amante chegasse perto de mim? Fizesse amizade comigo?”, confrontará Joyce. “Eu não fiz isso! Isso, não!”, afirmará Eugênio. Mas Joyce revida: “Fez! Ela veio aqui em casa! Contou a história toda de vocês na sua frente, como se falasse de outra pessoa! E você ouviu impassível!”, lembrará. Eugênio indicará que tentou afastar a esposa da amante, mas Joyce continua implacável. “Pra ficar mais cômodo me trair?”, responderá, furiosa, dizendo que viu os pertences dele e as cartas de amor. “Estava de cama e mesa com ela”, gritará antes de jogar alguns objetos contra Eugênio. Tempo esquentou!

Ringue para duas



Leopoldina (Letícia Colin) discutirá com Domitila (Agatha Moreira) ao descobrir seu caso com Pedro (Caio Castro). Nos próximos capítulos de Novo Mundo, a princesa vai até a casa da rival e não perde a pose ao atacá-la. Domitila dirá que não é uma qualquer para Pedro, mas Leopoldina endurece. “Ainda assim, você jamais deixará de ser a amante! Eu sou a esposa, a princesa do Brasil! Vamos ver como cada uma de nós entrará para a história!”, atacará. Ao sair de lá, porém, a princesa cairá no choro; já Domitila terá um acesso de fúria e quebrará objetos.

Puxão de orelhas



O que era para ser um clique romântico acabou virando repreensão pública. No dia 9 de junho, Isis Valverde publicou uma foto dela no carro com o namorado, André Resende, contando que os dois estavam viajando. E não é que o perfil do Detran carioca deu um belo puxão de orelhas na atriz? “Adoramos seus clicks, mas quando um carro está em movimento o ideal para a sua segurança é se sentar com os pés para baixo, a coluna ereta e usar sempre o cinto de segurança. Além de ser importante, também, que nada esteja próximo ao volante, com o risco de obstruir os movimentos do motorista. Seguindo essas dicas, sua viagem será mais segura e aí é só aproveitar o visual da estrada. Boa viagem!”. Pá!

Amizade colorida?



Será que está pintando um clima entre Mayana Neiva e Sérgio Guizé? Os dois foram clicados juntos num barzinho carioca, pondo o papo em dia, na companhia de uma cervejinha “exxxperta”. Os dois estavam acompanhados de um grupo de amigos. Eles estão reservados para O Outro Lado do Paraíso, trama também de Walcyr Carrasco. Guizé não assume relacionamento desde o ponto final no namoro com Nathália Dill, em abril; já Mayana sempre evita falar sobre a vida pessoal.