Joyce descobrirá que Irene é a amante de Eugênio

Joyce descobrir que Irene a amante de Eugnio



Por Larissa Prata Ciabotti

A cobra



Todos na expectativa pelo dia em que Joyce (Maria Fernanda Cândido) vai descobrir que é Irene (Débora Falabella) a amante de Eugênio (Dan Stulbach). Pois esse dia vai chegar! Nos próximos capítulos de A Força do Querer, a própria Irene é quem vai armar para a “amiga” descobrir a traição do marido. Ela armará um plano e ligará para Joyce, falando que está sufocando, passando mal. “Foi de repente. Um mal-estar horrível. Já pedi pra portaria chamar uma ambulância. Joyce, tem uma chave embaixo do meu tapete de entrada; me socorre”, mentirá a vilã. Joyce sairá desesperada, atrás da amiga. Ao chegar em seu loft, encontrará o local vazio, apenas com pertences de Eugênio, além de bilhetes apaixonados escritos por ele para a arquiteta. Joyce ficará absolutamente transtornada ao perceber o grande papel de trouxa que fez esse tempo todo e quebrará alguns objetos no local. “Canalhas! Canalhas!”, gritará ela, furiosa.

Participação



E por falar em A Força do Querer, Marília Mendonça vai ser a nova atração da novela. Dona de voz poderosa e uma das maiores estrelas do país, Marília se apresentará durante uma noitada na Gafieira Estudantina. E o show de Marília, que deve ser gravado na semana que vem, já está gerando o maior “rebu” nos bastidores – tem ator do elenco pedindo para ser escalado para a sequência, só para ouvir Marília cantar. As cenas ainda não têm data para ir ao ar.

Diva é diva



Rihanna sempre foi bastante atenciosa com seus fãs e vive respondendo seguidores nas redes sociais. E dessa vez não foi diferente! O jovem Walad Shami, refugiado que vive em Chicago, nos Estados Unidos, enviou uma mensagem à musa, pedindo conselhos amorosos para superar um rompimento. Mesmo sem expectativa de que RiRi fosse responder, Shami acabou surpreendido com um conselho amoroso superfofo. “Acredite que esta decepção é um presente! Chore, se você precisar, mas não será para sempre! Você encontrará o amor novamente e será ainda mais lindo! Enquanto isso, aproveite tudo o que você é!”, disse Rihanna – e, pelo visto, foi ela mesma quem escreveu, pois não parece resposta de assessoria. O jovem agradeceu, reiterou seu amor por ela e postou no Twitter. Ele teve a publicação compartilhada mais de 4,4 mil vezes. Diva, né, ’mores?

O eleito



Quem estava se coçando para saber com quem Anitta jantou no Dia dos Namorados, aí vai: Thiago Magalhães. O bonitão, de 25 anos, é sócio de uma empresa de eventos musicais e de turismo. Colunista Léo Dias contou que os dois estão saindo juntos desde o início do mês e foram juntos, inclusive, a um evento de funk que Anitta costumava frequentar quando era anônima. Apesar de ainda não ser um namoro, a gente bem que torce e shippa esse casal!

Quem dá mais?



Se Paulo Barros agradeceu a presença de Lexa na avenida, desfilando pela Vila Isabel, o mesmo não aconteceu com outras agremiações, que estão disputando “a tapa” para coroar a cantora como rainha de sua bateria. Jornal Extra contou que Lexa está na lista das musas dispensadas pelo carnavalesco, mesmo tendo deixado o carnaval neste ano cotadíssima para substituir Sabrina Sato, numa eventual gravidez no ano que vem. Pois bem, Estácio de Sá, Acadêmicos do Cubango e Alegria da Zona Sul estão de olho em Lexa para levantar os foliões. Se um não quer, a fila é enorme de outros querendo...

Quem é?



Depois da falsa morte, Elvira (Ingrid Guimarães) voltará a Novo Mundo, vestida de cigana. Conforme a coluna TV Mix adiantou, Joaquim (Chay Suede) será acusado de sua morte, após tramoia de Thomas (Gabriel Braga Nunes). Após ser levada a um cativeiro por Jacinto (Babu Santana), ela perceberá que corre perigo real e armará um plano para fugir. Para não ser capturada novamente, Elvira se vestirá de cigana. Na verdade, isso só será possível porque Jacinto descumpriu a ordem de Thomas a pedido de outro aliado, Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco). “Já era para ela ter acordado, mas vai acordar. Faça tudo como combinado! Agora volte para o cativeiro e cuide bem dessa mulher!”, orientará Fred.

Incomodando



Pelo visto, corpão de Larissa Manoela está incomodando algumas pessoas. A gata, que cresceu diante dos olhos atentos dos telespectadores, chegou aos 16 anos com tudo em cima e, ainda por cima, se vê com a obrigação de ter que explicar as constantes mudanças no corpo. Desde sua mais recente viagem com o namorado, Thomaz Costa – quando a gata incendiou as redes sociais com fotos e mais fotos de biquíni –, muitos questionaram seus atributos físicos. “O povo não tem mais o que inventar. Já inventaram que eu usava ‘bundex’, que colocava bojo no peito para parecer que tenho muito. Agora, estão dizendo que botei silicone. Quando vão dizer que eu vou ganhar na Mega Sena?”, ironizou a atriz, em tom de desabafo, ao TV Fama. “As coisas mudam, as pessoas crescem, evoluem e ficam cada vez melhores”, acrescentou Larissa. E com razão!