Maísa mostra maturidade sobre polêmica com Sílvio

Masa mostra maturidade sobre polmica com Slvio





Por Larissa Prata Ciabotti

Final feliz

As suspeitas gerais da nação se concretizaram: Bruno Gissoni e Yanna Lavigne estão juntos novamente. Coluna Retratos da Vida confirmou que o nascimento da filha, Madalena, foi crucial para a reconciliação e os dois juntaram as escovas de dente, num apartamento que foi presente do pai do ator. Para quem não se lembra, pouco antes de dar à luz, Yanna deixou de seguir o ex (agora atual) nas redes sociais e, ainda, declarou que era melhor estar só do que mal acompanhada. Mas a torta de climão acabou e a paz voltou a reinar. Tanto que a atriz tem curtido e comentado as fotos do bonitão. Novela que é novela tem que ter um final feliz!

Climão



E por falar em climão, coletiva de imprensa do novo reality musical da Globo, Popstar, foi recheada de caras e bocas. O programa estreará no dia 9 de julho, domingo. Fernanda Lima não gostou nadinha de ver o colega Tiago Abravanel falar que comandará o programa. Na verdade, ele será repórter da atração, enquanto a apresentação ficará a cargo de Fernanda. Que deselegante!

Baixa



Alinne Prado está com as malas prontas para deixar o Vídeo Show. O contrato da repórter vencerá em julho. Ao colunista Léo Dias, Alinne contou que a emissora tem outros projetos para ela. Mas, por enquanto, a Globo não confirmou nada nesse sentido.

Ficou brava



Graciele Lacerda usou o Instagram para reclamar do próprio corpo. Mesmo com curvas de causar inveja a qualquer mulher, a noiva de Zezé di Camargo não está satisfeita. Ela fez um vídeo, contando que esteve na nutricionista e deverá perder 10% de gordura. Claro que o comentário dividiu opiniões. Entre os vários elogios ao corpão da gata, muita gente chamou de obsessiva a sua relação com o corpo perfeito. Então, Graciele voltou às redes sociais para novo desabafo. “Pode falar, espernear, gritar, porque isso não vai mudar nada na minha vida. Vocês que pensam assim, imagino como vocês devem ser... Não vão se cuidar para vocês verem o que vai acontecer...”, aconselhou ela. “Vida saudável, gente! Não tô falando de culto ao corpo, porque nem eu faço isso. Não fico postando foto de bunda de fora e do corpo o tempo todo. Poderia até estar postando, porque eu posso, né? Eu me cuido para isso, mas não preciso disso”, continuou Graciele, sem o manto da humildade. Para finalizar, a noiva de Zezé disse que ficará ainda mais gostosa e confessou que a-do-ra um elogio: “Eu quero ter a saúde bonitinha e o corpo também. Quem não quer? A pessoa que fala que não quer ter o corpo bonitinho é mentirosa. Quem não quer botar um vestidinho, estar arrasando e receber elogios? E outra coisa: Vou ficar mais gostosa ainda. Vou me cuidar mais ainda, porque quero receber mais elogios ainda, que o meu amor me elogie mais ainda, que me ame cada vez mais e que me ache linda, maravilhosa e gostosa”. Pois é, o choro é livre.

Poderosa



Vai ser essa a cantada que Nonato (Silvero Pereira) receberá nos próximos capítulos de A Força do Querer. O motorista entrará vestido de Elis, buscando informações sobre Silvana (Lilia Cabral) no prédio onde ela joga. O porteiro ficará encantado com Elis e a elogiará. Colunista Carla Bittencourt contou que a ideia é do diretor Rogério Gomes, que quis dar uma sugestão para um futuro romance para Elis.

Pesado



Pedrinho (Marcos Caruso) não vai segurar suas opiniões nos próximos capítulos de Pega Pega e acusará Eric (Mateus Solano) de ter matado sua primeira esposa. O bafão começa quando o empresário procura o avô de Luiza (Camila Queiroz) – a essa altura, o casal terá reatado, mesmo à revelia do avô, conforme a coluna TV Mix adiantou. “Eu não saio daqui sem entender o que você tem contra mim”, questiona Eric. “A culpa caiu na menina, sua filha, e eu nem me lembro direito sob que alegação. Apaguei da minha memória de tão absurdo que é”, responderá Pedrinho, em tom de incriminação. Eric fica assustado e alega inocência, dizendo que não teria coragem de matar ninguém. “Muito menos a mãe da minha filha. Eu amava Mirella e a morte dela me deixou devastado. A vida só recomeçou para mim quando conheci Luiza. Nós vamos ficar juntos e vamos ser felizes; você tendo delírios sobre meu caráter ou não”, confrontará.

Não gostou



Pegou bem mal a polêmica em que Sílvio Santos envolveu Maisa Silva. A garota, de 15 anos, virou alvo de insistentes recomendações de namoro ao vivo durante o programa, recusando reiteradas vezes pedidos para que ela dançasse e desse um “selinho” no apresentador Dudu Camargo, com quem ela admitiu sequer querer ter amizade, quem dirá um relacionamento amoroso. Na noite de terça, Maisa usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu depois. Ela defendeu seu direito de não gostar de brincadeiras fora de seu agrado. “Vivemos em uma sociedade onde a mulher muitas vezes não tem voz e precisa lutar com situações constrangedoras e brincadeirinhas todos os dias”, disse em trecho da publicação. Com maturidade, Maisa ainda sugeriu reflexão a quem preferia tê-la visto beijar o rapaz, mesmo sem vontade: “Até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo? Não é não!”. Falou e disse!